Le séjour énigmatique de Sassou à Verquin (Pas-de-Calais)

Charles De Gaulle est un bon fonds de commerce politique par les temps qui courent. On pense à Eric Zemmour dont les occurrences gaulliennes fleurissent bon la rhétorique. Verquin, une ville située à moins de 300 kms au nord de Paris, vient d’ériger dans son cimetière une stèle métallique en mémoire du général Charles de Gaulle.

L’œuvre d’art a fait saliver Sassou. L’an passé le tyran congolais célébra à Brazzaville l’appel du général de Gaulle en tâchant de convier (sans succès) Emmanuel Macon à la cérémonie. Il reçut en lot de consolation Jean-Yves Le Drian.

Cette année, on a annoncé la présence de « L’empereur du Congo » à Verquin (Pas-de-Calais), mercredi 27 octobre 2021, dans la ville où le maire, Thierry Tassez, semble en odeur de sainteté à Mpila. Une présence congolaise hypothétique.

Le premier Président de la V ème République, De Gaulle, à l’époque chef de la Résistance (il y a 81 ans), lança un appel depuis Brazzaville en vue de rassembler les Africains (Les Tirailleurs Sénégalais) pour libérer la France occupée.

Il y avait l’Appel du 18 juin à Londres. Il y a eu celui de Brazzaville (un peu éclipsé par celui de Londres).

L’appel de Brazzaville, Thierry Tassez s’en est historiquement souvenu et s’en est saisi. L’édile de Verquin est un bon stratège en com. S’il existe une série de fêtes dans sa région (par exemple la fête du poireau) c’est à lui qu’on le doit. Au panel de festivités à son actif, il a ajouté celle liée à l’illustre enfant du Nord : De Gaulle.

Tassez aime les symboles et Sassou aime les voyages.

A l’heure où nous publions ces lignes (mercredi 27 octobre 2021) on ne sait pas si l’oiseau a fait le voyage de Verquin. Là-dessus, motus et bouche cousue de la presse. S’agit-il d’un séjour incognito, tactique de gens qui redoutent les huées de la foule et la cohue des bousculades ? Le scandale des « Pandoras Papers » n’est pas si éloigné que ça.

On voit dans « La Voix du Nord » le ton interrogatif du journal :

« Le président de la République du Congo Brazzaville bientôt à Verquin ?

Mercredi 27 octobre, on commémorera le 81e anniversaire de l’appel du général De Gaulle à Brazzaville. »

Cet étonnant voyageur va-t-il louper ça ?

RITUEL

Depuis 2019, le maire de Verquin, féru d’histoire, a eu l’idée d’ériger un monument en fer dans sa ville afin de rappeler à la conscience collective que ses parents et grand-parents ont contribué à la libération de la France. « la stèle (est) dédiée au sacrifice des soldats africains et (représente) le général De Gaulle passant en revue les troupes africaines à Brazzaville en 1940... »

Sans les Africains mobilisés à Brazzaville par le général de Gaulle lui, Thierry Tassez, fils de son père, n’aurait jamais joui de la paix (sic). En guise de remerciement aux Africains, notamment les Congolais, cet enseignant ( la soixantaine), a offert une parcelle de terrain à leur pays dans le cimetière de Verquin.

« Cet endroit est un bout de terre cédé à votre pays. Vous en disposerez à votre guise » dira monsieur le maire au Chef de l’Etat congolais lors d’une récente visite à Brazzaville le 16 juillet 2021.

A cet effet, depuis 2018 (grâce aussi au Président Macron qui a décrété 2019 « l’année De Gaulle » ) une sorte de pèlerinage s’est mis en place.

Personnel d’ambassade, officiels congolais, diplomates, conseillers, ministres prennent l’Autoroute du Nord (l’A1) pour aller s’incliner devant la sculpture en métal « reposant sur du marbre venu d’Inde », représentant la revue des troupes brazzavilloises par De Gaulle, fils du pays (il est né à Lille le 22 nov. 1890 ). Coût de l’œuvre d’art 30.000 euros financés par le Congo et la France.

LE JEU EN VAUT-IL LA CHANDELLE ?

Questions : Attendu à la COP26 à Glasgow à la tête d’une délégation de près de 90 personnes (voyage critiqué par l’Opposition congolaise) que va faire Sassou dans le Nord de La France ? Était-il obligé de faire escale à Verquin via Paris ? Petit hameau de moins de 4000 âmes, Verquin valait-il le détour ? Son pays croule sous la dette. Entreprendre le voyage écossais en s’accordant une petite virée dans le Nord-Pas-de-Calais : le jeu en vaut-il la chandelle ?

« ...le maire, Thierry Tassez, célébrera le souvenir de l’événement, entouré d’hôtes de marque qui s’ajouteront aux autorités françaises. » (Étienne Maire dans La Voix du Nord 22 octobre 2021)

« On annonce la présence de Franciszek Dziendziel, maire de Pawlowice, commune polonaise jumelée à Verquin, et de Rodolphe Adada, ambassadeur de la République du Congo. La cérémonie est placée sous la présidence de Denis Sassou-Nguesso, président de la République du Congo Brazzaville »...

Eclaboussé par les « Pandoras Papers », de deux choses l’une : ou bien il veut redorer son blason en flattant l’Ego des Français attachés au personnage de De Gaulle ou bien il estime que n’ayant de comptes à rendre à personne, le ciel ne tombera pas quoiqu’il fasse.

Dans les deux cas, cet homme est coupé du réel, il est fou.

Ensuite, comme dirait un ami Baoulé :« Pardon Sassou, il faut faire tu vas d’abord payer tes dettes au FMI et aux Congolais ! »

Thierry Oko

