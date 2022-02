Les balbutiements d’Emmanuel Ollita Ondongo

Qui connaît la HALC ? Pas grand monde au Congo-Brazzaville n’a une idée de cet organe, censé lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et les malversations financières, édicté par l’institution de Washington, le FMI.

C’est la haute autorité de lutte contre la corruption (HALC). Et, encore moins, le nom de son patron. Emmanuel Ollita Ondongo passe pour un parfait anonyme. C’est pourtant l’homme dont la seule évocation du patronyme devrait faire trembler toutes les administrations. C’est l’homme qui devrait porter l’étendard de « Monsieur propre » du gouvernement du Congo-Brazzaville chargé de débusquer la moindre faille dans la gestion des finances publiques aux côtés de la Cour des comptes, de l’Inspection des finances, de l’Inspection d’Etat et du Ministère du contrôle d’Etat.

ESCARGOT

Il y a belle lurette que la « guignolisation » de la scène politique du Congo-Brazzaville n’est plus une vue de l’esprit. Elle est devenue une réalité de la vie quotidienne. Sur la lutte contre la corruption, les détournements des fonds, les malversations financières, au Congo-Brazzaville, la parole de l’exécutif est pauvre, contradictoire et trompeuse. Les élucubrations du patron de la HALC, Emmanuel Ollita Ondongo qui avance à pas de loup, à la vitesse de l’escargot et qui n’a produit aucun rapport depuis sa nomination, participe-t-elle de cette logique de théâtralisation ?

La République du Congo ambitionne de devenir une référence dans la lutte contre la corruption. C’est ce qui ressort des échanges tenus le jeudi 10 février 2022 entre le président de la Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC ), Emmanuel Ollita-Ondongo et le président de l’Organisation non-gouvernementale (ONG) Croissance Peace, Emanuely Ludovic François Fréderic. C’est l’hôpital qui se moque de la charité. C’est une vaste plaisanterie pour le Congo-Brazzaville qui compte parmi les pays les plus corrompus. Denis Sassou Nguesso et le PCT n’envisagent nullement de scier la branche sur laquelle ils sont assis.

Au Congo-Brazzaville, il y a beau temps que les organes de contrôle, d’inspection et l’institution judiciaire ne fonctionnent plus correctement. Elle chante l’air du temps qui a cours dans les allées du pouvoir PCT : « Ebonga, ébonga té, toujours meilleur ». Sous l’égide d’Emmanuel Ollita Ondongo, la Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC), le Congo-Brazzaville s’est engagé auprès de la communauté financière internationale de changer de politique à l’égard des voleurs des fonds publics et de réorganiser les régies financières avec des objectifs à atteindre. Objectifs financiers fixés par Anatole Collinet Makosso, Roger Rigobert Andly et Ingrid Olga Babackas.

TAUREAU

L’accouchement de la Haute autorité de lutte contre la corruption (HALC) s’est réalisé avec douleur. Et, depuis sa naissance, plus rien. Sous l’autorité d’Emmanuel Ondongo Ollita (83 ans), la HALC est une belle endormie. La HALC est-elle en passe de se réveiller d’un long sommeil en prenant le taureau par les cornes ? Le patron de la HALC avance en terrain miné. Son champ d’action expose la corruption, les rétro-commissions, les détournements des fonds et les malversations financières qui lardent le Congo-Brazzaville. Emmanuel Ollita-Ondongo a ainsi appelé tous les membres de la HALC à se mettre au travail afin de mener à bien les missions qui sont les leurs à savoir : la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les infractions assimilées. C’est le serpent qui se mord la queue.

Concernant les dossiers de corruption, des détournements des deniers publics et des malversations financières qui devraient être épinglés par la HACL d’Emmanuel Ollita Ondongo, les populations du Congo-Brazzaville souhaiteraient que la justice sévisse avec la même fermeté que celle affichée à l’occasion du traitement des affaires politique. La politique du « deux poids, deux mesures » fait le lit de la corruption, des malversations financières et des détournements des fonds publics. Le rapport 2019 de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) récemment publié sur le Congo-Brazzaville révèle que sur un total de 7,27 milliards $ de pétrole vendu, seulement 624,5 millions $ (361,3 milliards de FCFA), ont été reversés dans les caisses du trésor public national. Cette part représente un peu plus de 8,6%, selon des calculs de l’Agence Ecofin. Les scandales financiers à la douane, aux Impôts, au Trésor Public, aux Eaux et forêts, au port autonome de Pointe-Noire (PAPN), aux mines, au CHU de Brazzaville où l’équipe de Thierry Ngombet a remplacé l’équipe canadienne ne font pas de quartier… Si Emmanuel Ollita Ondongo s’attaque véritablement au problème de la corruption, des malversations financières et des détournements des fonds publics, le patron de la HACL ne va pas chômer. Il a du pain sur la planche.

Emmanuel Ollita Ondongo réussira-t-il là où Alphonse Nzoungou et Lamire Nguélé ont échoué ?

Benjamin BILOMBOT BITADYS