Le 29 octobre 1960 le grand trompettiste afro-américain Louis Armstrong pose ses pieds en Afrique sur le continent de ses ancêtres, afin de découvrir un des lieux des origines du jazz. Louis Armstrong a reçu un accueil triomphal à Léopoldville, où, venant de Brazzaville, il donnait l’après-midi un récital au Stade Baudouin.

Louis Armstrong « Satchmo » arrive à Léopoldville, au Congo, accueilli par le directeur des affaires culturelles congolais, le dramaturge Albert Mongita, qui s’est habillé pour l’occasion en costume traditionnel.

A Léopoldville, en République du Congo nouvellement formée la situation politique était turbulente, au moment de la visite d’Armstrong, notamment pendant une crise de sécession dans la province du Katanga. Une trève d’une journée a été observée pour que les deux parties puissent assister à la performance du grand trompettiste. Armstrong a d’ailleurs commenté plus tard qu’il avait arrêté une guerre civile.

Les origines du Jazz

On perd parfois de vue que le jazz est bien né sur la terre africaine et que l’Afrique a tous les droits de le revendiquer comme faisant partie du patrimoine artistique qu’elle a offert au monde.

Bien que le Jazz ait connu son développement le plus spectaculaire outre-Atlantique, au contact d’une civilisation qui l’a marqué profondément, les musiciens noirs, après un long oubli, se sont souvenus des liens qui les unissaient à leurs frères d’Afrique.

Ils ont retrouvé dans les souffrances de l’homme noir, persécuté en Afrique du sud comme en Amérique, des sources d’inspiration qui ont donné au Jazz un nouvel essor, il s’est également produit, depuis de nombreuses années, une influence en retour du Jazz sur les côtes africaines d’où il était parti plusieurs siècles auparavant.

Louis Armstrong, qui est le premier afro-américain à prendre conscience de cette situation est venu en Afrique en 1956 au Ghana, avant d’aller dans d’autre pays, dont le Congo-Léopoldville en 1960.

Né à Nouvelle-Orléans, le 4 juillet 1900, Louis Armstrong, Pops ou Satchmo pour les jazzfans, est le premier grand personnage du jazz. Du style de ses débuts, celui des musiciens de sa ville. Armstrong devint, dès les premières années trente, une vedette populaire. Il sut le rester jusqu’à sa mort survenue le 6 juillet 1971. Trompettiste à la sonorité ample, brillante et pure, Armstrong chantait aussi admirablement, avec une voix rocailleuse et voilée qui heurtait les auditeurs non initiés mais communiquait une profonde émotion.

Joseph Kabasele a honoré cette visite mémorable d’Armstrong au Congo par une chanson légendaire intitulée : « Satchmo Okuka Lokole »

Clément Ossinondé