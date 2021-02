A nouvelles méthodes d’apprentissage, nouvelle pédagogie. Tous les enjeux théoriques des travaux des Sociologues de l’Education ont porté sur la critique des modes de transmission des connaissances portant davantage sur la domination sociale que sur la maitrise des connaissances par les élèves. La méthode Ange Zanzala se veut une rupture avec la vieille école.

Devant le système éducatif congolais, comme dans nombre de pays, d’ailleurs, qui ne forment que des diplômés au lieu des intellectuels pouvant être capables de créer leurs propres savoirs à partir de la formation reçue, les taux élevés d’échecs qui sont enregistrés, chaque année, dans les examens et concours d’État, le spectacle ahurissant qu’offrent les élèves et étudiants qui vont apprendre leurs cours sous les lampadaires des éclairages publics, ou dans les forêts et les savanes où ils croient profiter du silence des lieux pour faire le perroquet c’est-à-dire mémoriser les leçons au lieu de les comprendre et de les assimiler afin de créer, eux-mêmes, leurs savoirs à partir de l’enseignement reçu en classe, ainsi que les coûts élevés que payent les parents aux répétiteurs, mais surtout à cause des arrêts des cours dus à la pandémie de la Covid 19 dans beaucoup de pays, devant cette montagne d’obstacles (disions-nous) , nous avons pensé qu’il était un devoir, pour nous, de procurer aux élèves et étudiants la bonne méthode pédagogique : la méthodologie qui peut les aider à étudier les leçons et bien faire les devoirs en histoire, géographie, français et philosophie.

C’est pour cette raison que nous avons écrit La Méthode Ange Zanzala qui est un manuel de méthodologie dont les procédés sont originaux et ont déjà fait leurs preuves là où nous les avons déjà enseignés.

Avec ce livre, nous voulons en effet mettre fin à toutes les difficultés qu’éprouvent les élèves, les étudiants et leur révéler les secrets des leçons et des devoirs d’histoire, de géographie, de philosophie et de français.

Un hommage à notre père

Nous rendons hommage à notre père qui fut un enseignant d’histoire et de géographie au collège et au lycée ; mais aussi formateur des professeurs de collège et de lycée à Malanje en Angola, dans le cadre de la coopération entre le Congo et ce pays voisin. Les témoignages concordants de ses anciens élèves et étudiants, sont unanimes : il avait un grand sens pédagogique.

Pourtant, il veut aussi témoigner son long parcours de moniteur formateur des professeurs du collège et du lycée, après avoir obtenu son Cap Ceg et Capel.

Cependant, au-delà de cette méthodologie que nous souhaitons introduire dans les programmes scolaires parce qu’elle permettra de façonner un nouveau type d’élèves et d’étudiants, La Méthode Ange Zanzala pose le sérieux problème des systèmes éducatifs qui forment plus de diplômés que d’intellectuels.

Or pour se développer, nos pays n’ont pas besoin de diplômés mais d’intellectuels c’est-à-dire des personnes qui créent leurs propres savoirs à partir des enseignements reçus et qui apportent des solutions aux problèmes qui se posent dans leurs milieux de vie. Car enseigner c’est montrer aux autres non pas qu’on sait mais qu’ils savent aussi. Non pas plébisciter son propre « savoir-faire » mais transmettre des « faire-savoir ».

C’est donc une véritable remise en cause du système éducatif congolais que fait ce livre. Nous attaquons un système qui a fait son temps, un système habitué à reproduire des dogmes. L’innovation de notre méthode se situe là.

Mieux : La Méthode Ange Zanzala arrive à point nommé : l’inauguration de l’Université Denis Sassou Nguesso, potentiel champ d’expérimentation de nôtre nouvelle pédagogie. Ce qui, soit dit en passant, apporte l’eau au moulin aux travaux des sociologues de l’Education, à savoir : ce ne sont pas les bâtiments qui font une école mais la qualité des enseignements qu’on y dispense. La nouvelle pédagogie avait jadis (1970) validé l’idée d’une société sans école. Ce ne sont plus les élèves qui devront aller vers les enseignants mais l’inverse. On a alors fait triompher des slogans comme « Vivre sans école », véritable révolution culturelle appelée également « Ecole à dos d’âne » consistant à intégrer le milieu naturel de l’élève dans son éducation didactique. (Pour plus de détails, voire les travaux d’Ivan Illich. )

Nous supposons qu’avec ses jolis bâtiments, l’Université Denis Sassou Nguesso qui vient d’être inaugurée, tambours battants, et devant quelques chefs d’Etat africains, sortiront des intellectuels et non des diplômés.

Le projet Read For You

En outre, la Société Littéraire qui a publié La Méthode Ange Zanzala, veut aider les élèves du monde à travailler ensemble dans un grand groupe que nous appelons Read For You.

Elle veut, à travers cette activité, développer le sens du partage.

Pourquoi ne pas partager aux autres qui peut-être n’ont pas les moyens de se procurer les ouvrages que vous avez lus et sur lesquels vous avez fait des fiches de lecture.

En plus, en partageant votre fiche, en format PDF, vous n’aurez rien perdu.

Aucune information n’y sera soustraite ou ajoutée.

Mais, vous deviendrez un auteur et participerez à notre jeu concours Read For You Game.

Et, vous vous ferez beaucoup d’amis à travers le monde, parce que vous aurez aidé des dizaines, peut-être des centaines et des milliers d’élèves ou d’étudiants à orienter leurs recherches, découvrir des auteurs qu’ils ne connaissaient pas, mais aussi à bien faire leurs devoirs ou passer leurs examens sur des thèmes que vous avez présentés et résumés sur vos fiches.

Nous signalons que toutes les fiches seront traduites dans plusieurs langues internationales.

Plus vous publierez des fiches, plus vous gagnerez des étoiles.

Lorsque vous atteindrez 10 étoiles et que ce nombre correspondra à celui de vos lecteurs, vous recevrez la couronne et accéderez au deuxième niveau du jeu.

A la fin de chaque année, les champions qui auront encore obtenu une couronne recevront, chacun, un livre de leurs choix publiés par La Société Littéraire ou ses partenaires ou encore un prix surprise.

Les personnes morales ou physiques qui s’intéresseront à cette entreprise, publieront gratuitement leurs fiches de lecture sur le site que nous créeront et qui portera le nom de Read For You.

Elles n’auront qu’à remplir soit le formulaire des auteurs lorsqu’elles auront des fiches à publier ou celle des lecteurs, lorsqu’elles voudront lire les fiches.

Cependant, les personnes morales ou physiques qui veulent être des sponsors de ce jeu ou promouvoir leurs produits devront s’annoncer auprès de La Société Littéraire en envoyant leurs messages à l’adresse suivante :

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain