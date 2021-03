Face à la presse nationale et internationale, l’écologiste Michel Innocent Peya a évoqué les raisons de voter Denis Sassou Nguesso à l’éléction Presidentielle du 21 mars 2021. L’expérience politique et l’engagement écologique de Denis Sassou N’Guesso sont selon Michel Innocent Peya, une chance pour le Congo. Il l’a confirmé lors de la présentation de son nouvel ouvrage intitulé « Jeunesse et Destin. Jeunes du monde, monde des jeunes ». Dans ce livre préfacé par Florent N’Tsiba, ministre d’État, directeur de cabinet du chef de l’État congolais et postfacé par Michel Terrot, député-maire honoraire, ancien Secrétaire de la Commission des Affaires étrangères en France, l’écrivain et chercheur congolais oriente son regard sur le futur, en traitant de façon constitutive et surtout prospective, des questions de la jeunesse à l’échelle du Congo, de l’Afrique et du monde.

La presse française auprès de laquelle Michel Innocent Peya, grand défenseur et porte-étendard de la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso, a présenté son ouvrage lors d’une conférence de presse tenue dans un hôtel parisien, lui a décerné un véritable satisfécit, tant les questions abordées dans son livre et les tentatives de réponses pour les résoudre, s’inscrivent sur une dimension qui sort du cadre congolais, pour aborder la dimension universelle.

En citoyen du monde, Michel Innocent Peya traite d’une thématique qui interpelle la conscience collective sur les phénomènes de son temps, tant ceux-ci affectent la jeunesse présentée comme l’avenir de l’humanité. Une vision claire qui relaie le dessein de Denis Sassou N’Guesso dont les actions entreprises et le projet électoral décliné, offrent une grande place à la jeunesse.

Le Dr Michel Innocent Peya a en outre dédié son ouvrage à l’ex première dame du Gabon, Edith Lucie Bongo Ondimba. De sa disparition, les traces des larmes sur les joues restent encore visibles, autant que ses actes. Un élan de générosité inscrit dans le marbre de l’histoire et dont tout le monde parle encore.

Femme exemplaire à plus d’un titre, Édith-Lucie Bongo-Ondimba, dotée d’un charisme et d’une énergie hors du commun, a été l’une des figures emblématiques de l’engagement sans faille des premières dames du continent. Sa vie fut un dévouement au quotidien. Elle n’était pas seulement une personnalité de premier plan, mais représentait pour les plus faibles, les plus démunis et les jeunes un recours contre les misères.

Et l’hommage qui lui a été rendu par le Dr Michel Innocent Peya est donc amplement mérité.