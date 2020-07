« Tout effort discipliné offre une récompense multiple » disait l’écrivain américain, Jim Rohn. Le Congo-Brazzaville à l’honneur dans la capitale des gaules. L’Ecole de Commerce de Lyon en France, a décerné le prix Gaïa 2020 au leader écolo- visionnaire, Denis Sassou N’Guesso, Président de la République du Congo pour son noble combat pour la sauvegarde de l’environnement depuis plus de 30 ans. Le prestigieux trophée a été réceptionné par l’écrivain et chercheur congolais de renommé internationale, le Dr Michel Innocent Peya.

Le temps d’une journée, Michel Innocent Peya, a été honoré par la même École de Commerce de Lyon. Ladite école vient de faire de l’écrivain et chercheur congolais un Doctor Honoris Causa, pour reconnaître la qualité de ses travaux marqués par la publication de nombreux ouvrages, des véritables instruments de marketing de la pensée écologique ou environnementale défendue par Denis Sassou N’Guesso depuis plus de 30 ans.



La cérémonie a été présidée par Michel Roussin qui a passé plusieurs décennies dans l’ombre de Jacques Chirac. Michel Roussin, ancien ministre de la Coopération, fut l’un des plus proches collaborateurs du président Jacques Chirac, et son directeur de cabinet durant les années passées à la mairie de Paris (1977-1995), mais aussi pendant la première cohabitation (1986-1988).



« Compte tenu de l’effort qui a été fait par le Congo depuis des années pour sensibiliser l’opinion internationale à ce problème de l’environnement, il fallait qu’ici à Lyon, qu’on reconnaisse les mérites d’un des apôtres du développement et un des ambassadeurs du Bassin du Congo, Michel Innocent Peya que nous avons nommé Doctor Honoris Causa pour ses travaux extraordinaires. Il a une bibliographie qui étonne tout le monde. Il était donc normal qu’aujourd’hui où l’environnement est un problème dont tout le monde est conscient, il fallait marquer le coup, qu’il soit reçu ici avec tous les honneurs. Mais il était aussi important de rappeler le rôle de la République du congo et de son chef d’Etat qui depuis des années milite pour la préservation de l’humanité », a déclaré Michel Roussin.

Aucun honneur ne lui a été refusé, non content de lui décerner le titre de Docteur Honoris Causa pour l’ensemble de son œuvre, Michel Innocent Peya, dans son discours de remerciement, a néanmoins calmé le jeu en retournant l’honneur lui étant ainsi fait au Président congolais.

Michel Innocent Peya a également salué "la France qu’il faut" à côté de laquelle il souhaiterait voir le "Congo qu’il faut".

Pour rappel, le Doctor Honoris Causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité éminente ayant posé sa marque dans un domaine particulier. Le Docteur Michel Innocent Peya a t-il profité de l’instant pour dédicacer son dernier ouvrage dont le titre est "Le Désastre Ecologique et Sanitaire de la Covid-19" L’humanité à l’épreuve des crises multidimensionnelles dont le monde fait face sont les conséquences de l’effet d’entrainement de la crise écologique mondiale qui a provoqué la crise sanitaire de la covid-19, qui a elle-même engendré la crise psychologique, le traumatisme qui a conduit à son tour à la crise économique et financière et, enfin, à la crise sociale et politique des Etats.



Le Dr Michel Innocent Peya a toujours brillé par son dynamisme, son engagement dans la protection de la planète et sa rigueur à défendre l’engagement constant du président congolais vis-à-vis du dossier épineux du risque climatique qui bouleverse les territoires de la planète.