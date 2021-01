Le Groupe ICES attribue un prix littéraire à des auteurs dont l’ouvrage a été le mieux vendu en cours de l’année. Ce prix est international. Il est délivré en Europe, en Amérique ou en Afrique chaque année au mois de mars.

Ce prix est ouvert à tous les Auteurs ayant publié aux Réseaux du Groupe ICES : Éditions ICES ; L’Harmattan ; Kounzilat-Éditions ; Editions EKI ; Océan & Partners. Il ne peut être attribué deux fois au même ouvrage, sous quelque forme que ce soit.

Le Jury est composé de trois membres du Groupe ICES et deux membres issus de la Société civile.

La cérémonie de la remise du Prix du Groupe ICES se déroule au siège des Éditions ICES ou en tout autre lieu convenu avec l’auteur ou les auteurs de l’ouvrage. Souvent elle se déroule lors des différents salons du livre en Europe ou en Amérique.

Cette année, le Groupe ICES a retenu trois publications qui ont eu un rayonnement international important. Il s’agit :

1°) De La Revue Congolaise de Gestion qui existe depuis 1997, et éditée par les Editions ICES depuis 2011 avec le numéro 13 et qui au fil des années s’est imposée dans l’espace francophone en étant indexée, abstractée et diffusée par cairn.info. Aujourd’hui, la revue est à son trentième numéro avec une parution bi-semestrielle régulière.

La Revue Congolaise de Gestion est depuis 2019 reconnue par le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur).

2°) De l’ouvrage Initiation à la prospective dirigé par le professeur Roger Armand MAKANY et rédigé conjointement avec madame MOYO NZOLOLO ; monsieur Destin BASSOKA et monsieur Gilles Davy Luyindula MAKANY. Ce livre qui a été publié pour la première fois par les Editions ICES en 2016 a connu un véritable succès et est retiré chaque année à plus de 1.500 exemplaires. C’est ce livre qui a valu le Grand prix du Groupe ICES, avec la mention Grand Auteur parmi les auteurs et ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité pour le professeur Roger Armand MAKANY. Et pour les autres co-auteurs, la mention : Auteurs ayant apporté un grand bénéfice à l’ESGAE et au Congo.

3°) Enfin, les Editions ICES viennent de publier un ouvrage original titré : « Expérience du coronavirus au Congo : quelles leçons pour l’avenir » dont l’auteur est le professeur Roger Armand MAKANY.



Le Prix du Groupe ICES est composé ainsi qu’il suit :

Un diplôme individuel « Lauréat Prix du Groupe ICES, année en cours » remis à l’auteur ou aux co-auteurs de l’ouvrage ;

Des autocollants « Prix du Groupe ICES de l’année en cours » qui seront apposés sur l’ouvrage.

Une somme symbolique correspondant à un pourcentage des ventes ou une édition d’un autre livre à compte des Editions ICES.

Contact : Groupe ICES

Z.A. de l’Apport Paris

BP 32

France – 91103 Essonnes Cedex

[email protected]

Alain KOUNZILAT

Brazzaville, le 28 janvier 2021