ENOLINE & NKIRANDZA OPOU - Gagnantes du concours Lyon Start Up 10ème édition – 2020

Le jeudi 10 décembre 2020 a eu lieu la finale et la cérémonie de remise des prix des éditions 10 & 11 de « LYON START-UP » sur la chaîne You Tube du Centre d’Entrepreneuriat Lyon – Saint-Etienne.

« LYON SART UP » cette année, c’était deux éditions en une : la 10ème privée de finale pendant le premier confinement et la 11ème, constituée en septembre et intégrant un nouveau parcours Deeptech. Et enfin les gagnants sont connus, parmi lesquels : les deux sœurs Enoline et Nkirandza OPOU pour une entreprise familiale

1° - Edition 10 : 1er Prix Enoline OPOU (et sa sœur Nkirandza) – The Curl Coach. « Les deux start-up ont pour ambition de créer le 1er coach capillaire personnel digital dédié aux particuliers ayant les cheveux naturellement texturés (crépus, frisés et bouclés) »

Prix spécial de la marraine Edition 10 : Enoline – Nkirandza OPOU – The Curl coach, doublement récompensé lors de la cérémonie.

Notons que les deux sœurs Enoline et Nkirandza OPOU ont retenu leur proposition de valeur, construit leur business model ainsi que leur stratégie commerciale. Elles ont appréhendé leur roadmap opérationnelle et ont reçu de précieux conseils dans les domaines parfois complexes du juridique et du financier… Mais surtout elles ont gagné l’appartenance à une véritable communauté, d’entreprises, de partenaires mais aussi des structures d’accompagnement de l’écosystème régional..



ELLE EBENE « Thér’Happy Capillaire »

« Elle Ebène » est une entreprise familiale spécialiste du cheveu texturé (très bouclé et crépu). Entre 1998 et 2006, l’institut « Elle Ebène » a accompagné des centaines de femmes et d’hommes à abandonner les traitements chimiques abrasifs tel que le défrisant pour s’orienter vers un cheveu texturé sain, au naturel.

En 2020, Un hommage mérité a été rendu par le monde africain du cheveu texturé à l’entreprise d’enfance des sœurs Enoline et Nkirandza OPOU, pour l’ajout de leur expertise scientifique et technologique. « Elle Ebène » version 2020 est en quelques mots, un projet « beauté et technologie » : elles sont en train de développer le premier bot conversationnel qui sera un coach capillaire digital, spécialiste des cheveux texturés, capable d’analyser la fibre capillaire afin de suggérer des programmes de soins 100% personnalisés.

Pour en savoir plus :

www.instagram.com/elleebene

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6743041822035062784/

E-mail [email protected]

Clément OSSINONDE (source et photos : Lyon start Up)