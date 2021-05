2019, l’humanité toute entière est terrorisée par le virus du corona qui, rapidement, provoque une pandémie mondiale. Les nations, les peuples et les institutions internationales sont fragilisés. Les économies de tous les pays dégringolent.

Les peuples sont désemparés.

Chiens perdus sans collier

Ces peuples ne savent pas discerner les prophéties qui sont déversées dans leurs pays par des religions chrétiennes qui font état de l’avènement de la Bête, d’Enlèvement, du Jugement Dernier ainsi que de la Seconde Venue du Christ, tels qu’ils sont annoncés par les Écritures dans le Livre de L’Apocalypse ; des religions qui s’adonnent au satanisme et qui prêchent l’instauration du royaume de Satan ; et celles des gouvernements de grandes nations qui annoncent l’avènement d’un Nouvel Ordre Mondial. Vient en mémoire l’ouvrage de Gilbert Cesbron « Chiens perdus sans collier. »

Les politiques portent la blouse blanche

Le virus du corona qui est à l’origine de la Covid-19, devient donc un monstre à trois têtes qui frappe de terreur tous les habitants de la terre.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui devrait être le commandant de bord du bateau-monde, pendant ces moments très particuliers et décisifs, perd le contrôle de la situation.

Partout au monde, la Santé est gérée par les politiques, et non par les médecins et les infirmiers.

Ce sont eux qui informent les professionnels de la Santé sur l’origine du virus, ses formes de contamination par l’homme, les symptômes de la maladie qu’il provoque, le traitement à administrer et les mesures barrières à respecter.

Pire, ce sont eux qui vaccinent à la place des médecins et des infirmiers, et portent la blouse blanche.

Comme aussi, ils s’érigent en grands magistrats, orientent le droit sanitaire et social, en protégeant, d’avance, les laboratoires pharmaceutiques dont les produits, notamment les vaccins pourraient avoir des effets néfastes sur la Santé des populations.

Et, il y en a eu malheureusement !

Un vaccin, AstraZeneca a été suspendu. Alors que des millions de personnes en avaient déjà reçu la première dose.

Pourtant, les pouvoirs politiques sont restés muets comme une carpe.

Les congés intellectuels

Mais, les politiques ont aussi prouvé leur génie dans la gestion de la pandémie de la covid-19 par la création des congés intellectuels.

À côté du congé scolaire qui est la période durant laquelle les établissements scolaires sont fermés, à l’exception des week-end ; le congé technique qui est une situation dans laquelle les salariés d’une entreprise sont appelés à arrêter momentanément de travailler à cause de la baisse de leur activité, et le congé de travail que l’employeur accorde annuellement à ses employés, les politiques créent le congé intellectuel qu’ils définissent comme étant la cessation de toute activité intellectuelle pendant une période donnée.

Signalons que le congé intellectuel qui a été unilatéralement décidé par les politiques est imposé aux gouvernements, sans passer par les assemblées nationales, et sans associer les forces vives comme les syndicats et les autres organisations de la société civile, et est rendu obligatoire pour tous les intellectuels.

L’Afrique responsable de la pollution de la planète

Mais, à tous ces discours, s’ajoutent deux autres qui, comme les premiers, mettent les populations du monde dans la confusion et le doute de croire que la crise provoquée par la pandémie de la Covid-19, n’est que sanitaire.

Les populations pensent que les politiques ne veulent leur montrer que les cornes pour qu’elles les prennent pour des morceaux de bois ; mais pas le cerf qu’ils veulent cacher.

Il s’agit des déclarations des Présidents français : Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, sur la croissance de la population africaine.

En effet, si le premier responsabilise la population de l’Afrique, notamment celle de Lagos, la capitale économique du Nigeria, dans le réchauffement climatique et la pollution du monde, le second s’insurge contre ses taux de natalité, et accuse les femmes africaines qui donnent au monde cinq à sept enfants, d’être les responsables du sous-développement de leur continent.

Les chiens en rient

Cependant, si les hommes s’inquiètent pour leur avenir et celui de leur planète qui, parait-il, va, elle aussi, s’effondrer à cause du poids de ses habitants, les chiens, eux, sont jaloux et surpris de voir les hommes porter, eux aussi, des muselières.

Que font-ils tous pour être punis aussi sévèrement, et condamnés à protéger leurs museaux ?

Sont-ils tous devenus méchants et prêts à mordre, eux aussi ? Voilà pourquoi ils sont punis ?

Pour nous, ce n’est que justice !

Parfois, nous mordons des personnes qui ne nous ont rien fait.

Nous sommes intolérants avec celles qui nous marchent sur la queue.

Devant toutes ces questions qu’ils ne peuvent pas poser à leurs maîtres, au risque de les frustrer ou de se faire battre, tous les chiens du monde fuguent et gagnent la rue pour aller pouffer de rire.

Pourtant, à force de beaucoup rire, ils perdent haleine, tombent un à un et meurent tous.

Au-delà de son côté littéraire, « Les chiens en riaient jusqu’à mourir » paraît aussi comme étant une analyse critique de la gestion de la pandémie de la Covid-19 par les Etats et les gouvernements du monde ainsi que les institutions internationales.

Une grossière caricature

Mais aussi, une mordante attaque contre les intellectuels du monde qui se sont laissés écarter par les politiques dans les débats sur la Santé publique, le traitement et le vaccin contre la Covid-19 où eux ont plus de connaissances.

Et, une dénonciation de leur manque de solidarité autour du professeur Didier Raoult que les politiques ont voulu sacrifier sur l’autel du profit. Les politiques aboient, la caravane médicale passe.

