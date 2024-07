1,5 milliard CFA : le prix de la libido de Melissa Okemba

Le totem de la sexualité dissolue a été transgressé.

Le prix que la Congolaise Melissa Okemba a mis en jeu, soit, 1,5milliard de CFA, en guise d’assurance-sexe pour parer toute insoumission de son mari Khane Assouodo, défie les lois de la gravitation morale.

Melissa Okemba, fille de monsieur Jean-Dominique Okemba, (redoutable bras sécuritaire de Sassou, tyran congolais) a mis de son côté tous les atouts péripatéticiens pour garantir sa libido. On aurait dit, Rocco Siffredi, célèbre acteur transalpin du hard dont la police d’assurance sexuelle vaut des millions : le prix de son « bâton de procréation ».

Combien aura alors coûté l’assurance-libido de notre « grosse héritière » ? Pour son plaisir du sexe, Melissa n’aurait pas lésiné sur le prix. La progéniture de Jean-Dominique Okemba a mis en branle la bagatelle de 1,5 milliard CFA afin d’assurer la garantie sexuelle de son couple : le prix d’un hôpital ou d’une école au Congo. Rocco, l’homme au phallus d’or, peut aller se rhabiller.

« Cette somme est un prêt » a justifié en rigolant la petite nympho quand l’affaire éclate au grand jour après une menace de suicide. Un prêt ? Balivernes ! Ca c’est pour tromper la galerie. Sexe, suicide et vidéo : très durkheimien tout ça.

« C’est fou comme le sexe vaut de l’or dans le milieu du pouvoir Mbochi » s’est exclamé un artiste congolais connu pour avoir humilié dans une chanson sur la dictature Denis Christel Sassou-Nguesso au Palais des Congrès à Paris. Pour l’honneur de Melissa Okemba, Youss Band a promis écrire une chanson salace « à la Pierre Perret ». On saura tout sur la sexualité débridée de ceux qui s’inquiètent de « l’avenir des Mbochi ». Le « tout sexe » est une donnée du pouvoir Sassou. On patauge dans Sigmund Freud sans la sublimation des basses pulsions.

« Quand la fille Okemba a pu débourser 1,5milliard cash pour le plaisir de la fornication, c’est qu’elle en a à revendre » dénonce, scandalisée, une internaute sur les réseaux sociaux. Selon l’influenceuse : « Les insomnies actuels de Denis Sassou-Nguesso seraient dus aux extravagances de ses proches qu’il a pourtant voulu aider pour services rendus pendant la guerre civile ». Jean-Dominique Okemba fait partie des aides militaires. Dominique « nique nique » ? Très lacanien tout ça !

Enfin selon une rumeur qui reste à vérifier son Excellence François Ibovi, ambassadeur du Congo au Gabon, aurait abusé d’une fillette de 9 ans (11 ans ? ) qui serait « tombée enceinte. » Suite à sa pédophilie, le chancelier aurait pris la poudre d’escampette. Notre pays n’a plus d’ambassadeur au Gabon.

Démenti

Pas de cabinet Grossmann qui tienne. Pas si vite. On vous connaît. Melissa est une innocente kleptomane. En revanche, un démenti vient d’être porté à l’inimaginable scandale gabonais. Camarades ! Avant de contacter Me Itoua Emmanuel, la perversion de son Excellence a déjà fait l’objet d’un démenti en bonne et due forme. « Cette rumeur sur l’ambassadeur est un conte de fée » a assuré Brice Itoua dans une Libre Opinion.

T.O