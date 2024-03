1930 - "Mathilda" - A/C : King Radio (Norman Span de son vrai nom) - Origine : Jamaïque.

Reprise par Harry Belafonte en 1953 puis 1955 en hommage à ses origines jamaïcaines, en version calypso qui invite à la danse et incarne une époque.

Reprise de multiples fois, Mathilda a inspiré de nombreux artistes qui se sont approprié le texte, à l’instar de Paul Kamba qui l’intègre dans « Catherine ». La musique congolaise - je parle ici de musique congolaise de danses moderne lato sensu, et non de rumba congolaise exclusive - dans sa protohistoire s’est nourrie, bâtie, construite sur la musique antillaise dans sa globalité. À signaler que « Catherine » est l’une des premières chansons de la genèse de notre musique. Enregistrée entre 1948 et 1950, année où « Tata Paulo » comme l’appelle affectueusement le public, reprenant le flambeau de l’orchestre Bonne Espérance de Brazzaville du multi-instrumentiste Albert Loboko dont il a été membre, nous quitte le 19 mars à l’âge de 38 ans. Comme pour indiquer aux continuateurs de l’œuvre colossale à venir le cap à suivre.

Audifax BEMBA