La culture est l’autre nom du développement. L’Afrique est une mine culturelle indéniable. Le continent africain peut tirer parti de cet atout réel et symbolique.

Bienvenue à « La Semaine Africaine de l’UNESCO 2019 » : Paris (Maison de l’Unesco) du Lundi 20 au Vendredi 24 Mai 2019.

Paix, Innovation & Développement Durable en Afrique : tel est le mot d’ordre qui caractérise "La Semaine Africaine de l’UNESCO 2019, présidée par S.E. Mme. Rachel Annick Ogoula Akiko ép. Obiang Meyo, Ambassadeur, Déléguée Permanente de la République Gabonaise auprès de l’UNESCO, Présidente du Groupe Afrique de l’UNESCO.

OUA

La semaine africaine a été initiée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique, le 25 mai. Ce jour célèbre la commémoration de la création de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Ethiopie sous le parrainage du négus Hailé Sélassié.

Durant une semaine, le groupe Afrique de l’UNESCO, à travers différentes activités et festivités mettent en valeur la richesse du patrimoine et de la diversité culturelle africaine et prônent le rapprochement entre les peuples. Expositions, conférences, projections de films, gastronomie et bien d’autres activités vous attendent à la maison de l’UNESCO pour la semaine africaine.

La Participation de la délégation de la République du Congo

Toujours soucieuse d’accompagner les congolais dans leur participation, l’Ambassadeur Henri Ossebi conduit une équipe des professionnels composée de :

Mr. Cyriaque Bassoka (producteur)

Mmes Renée Yolande Obamby (traiteur) - Motsé Akanaty (Styliste-Modéliste) - Romaine Aissi (couturière créatrice) - Vanessa Agnagna (artiste peintre) - Claudia Mankou (journaliste - présentatrice à la chaîne ZIANA)

L’animation musicale sera assurée par l’artiste-musicien Ladis Arcade, notamment au Gala de clôture le 24 Mai 2019 - Salle A de 18 h à 20h.

Pour obtenir le programme exhaustive de la Semaine Africaine de l’Unesco rendu possible grâce à la contribution de toutes les délégations africaines auprès de l’UNESCO (Rendez-vous sur le site de la Semaine Africaine à l’Unesco )

Clément Ossinonde