African-Jazz : l’orchestre des superlatifs, l’excellence de la musique congolaise de variétés moderne

1962 - « Information 3171 » - A/C : Rochereau - Orchestre African-Jazz.

L’African-Jazz rend ici hommage à la radiodiffusion nationale du Congo-Léopoldville, actuelle RTNC. 3171 est son numéro unique de téléphone et boîte postale...en ce temps-là.

Chant :

• Kallé* (1ère voix)

• Rochereau (2ème voix et claves)

Guitare solo : Nico Kasanda

Rythmique : Déchaud Mwamba

1ère trompette et solo : Willy Kuntima*

2ème trompette : Joseph Mingiédi "Jeff"

Contrebasse : Joseph Mwéna

Maracas : Roger Izéidi

Tumbas : Antoine Kaya "Depuisssant"

* Dominique Wédi Kuntima alias Willy Mbembé et Joseph Kabasellé Le Grand Kallé, ont quitté cette terre des hommes la même date, le 11 février, 1972 pour le premier et 1983 pour le second. 🙏🏾 Pensée pieuse.

*Nota :* La musique de l’African-Jazz est acoustique.

IN MEMORIA JOSEPH KABASELLÉ ET WILLY DOMINIQUE WÉDI KUNTIMA CE 11 FÉVRIER

1961 - « Longonia yaya » - A/C : Joseph Kabasellé - African-Jazz

Chant :

• Kabasellé (lead vocal)

• Chœur : Rochereau (1ère voix) et Roger Izédi (2ème voix)

Trompette : Willy Dominique Wédi Kuntima

Piano : Manu Dibango

Percussions :

• Timbalès : Charles Hesnault (Belge)

• Tumbas : Depuissant Antoine Kaya

(Le solo guitare Nico Kasanda et le rythmique Déchaud Charles Mwamba ne figurent pas au casting de la chanson).

Scat vocal de Joseph Kabasellé congratulant ("longonia") avec brio l’orchestre African-Jazz, affilié aux éditions Surboum African-Jazz (bana Surboum). Le scat, style vocal par lequel un chanteur ou une chanteuse s’exprime par l’intermédiaire de syllabes ou d’onomatopées (ici locales), est emprunté à la musique de jazz.

À noter deux ballades enflammées de trompette que s’offre Willy Dominique Wédi Kuntima, fidèle à ces envolées lyriques qui déchiraient l’air tant dans les studios d’enregistrement qu’en concerts - comme il en prisait - ici interrompues par une non moins exaltante improvisation de Manu Dibango au piano.

Le Congo-Kinshasa est un scandale géologique, et l’African-Jazz son scandale artistique. Jamais dans l’histoire de la musique congolaise, génies, cadors et tauliers furent regroupés ensemble, dans le temps et l’espace, dans un seul orchestre.

African-Jazz, l’orchestre des superlatifs, l’excellence de la musique congolaise de variétés moderne.

Audifax BEMBA