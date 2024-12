Aimé Emmanuel Yoka : une double nationalité révélatrice et un héritage politique controversé

Aimé Emmanuel Yoka, ancien ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains, ex-maire de Brazzaville et député à l’Assemblée nationale congolaise, est également connu pour un fait moins médiatisé : sa nationalité béninoise.

En effet, en 2015, alors qu’il était encore député au Congo, Aimé Emmanuel Yoka a acquis la nationalité béninoise, marquant ce qui pourrait être perçu comme un « retour aux sources » .

Cet épisode soulève des interrogations sur les origines et les ambitions politiques et économiques de la famille Sassou Nguesso, à laquelle Aimé Emmanuel Yoka est étroitement lié en tant qu’oncle du président Denis Sassou Nguesso.

Une implantation au Bénin, reflet de priorités transnationales

Bien avant sa naturalisation au Bénin, Aimé Emmanuel Yoka s’était investi dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, où il a développé un ranch agropastoral moderne, témoignant d’un engagement économique significatif.

Si cet investissement pourrait paraître anodin, il illustre une dynamique où les élites congolaises cherchent à diversifier leurs intérêts au-delà des frontières nationales, souvent au détriment des priorités locales. Dans le pays, le Congo, qui lui a tout donné : honneurs et bonheur, Emmanuel Yoka n’a même pas un verger.

La naturalisation de Yoka n’est pas un simple hasard. Elle s’inscrit dans un contexte historique et familial.

Les origines de la famille Sassou Nguesso trouveraient leurs racines entre le Bénin et la Côte d’Ivoire, deux pays partageant des similarités ethniques et culturelles.

Cette connexion explique en partie le comportement politique controversé des Sassou et Nguesso au Congo, un pays qu’ils administrent sans se sentir liés de manière intime ou durable à leurs populations.

Une gestion du pouvoir marquée par la distance émotionnelle

Les accusations portées contre Denis Sassou Nguesso et sa famille prennent une résonance particulière dans ce contexte.

La violence politique et économique exercée sur le Congo peut être perçue comme la conséquence d’une absence d’attachement profond au pays.

L’idée que « les Congolais ne sont pas leurs parents » explique, selon certains observateurs, l’absence de remords dans des actes tels que les assassinats politiques, la répression brutale ou encore la prédation des ressources nationales.

Cette logique transparaît dans le pillage systématique des richesses du pays.

Les Sassou et les Nguesso, selon cette analyse, considèrent le Congo comme un territoire de passage, une « terre d’exploitation » avant un éventuel retour dans leurs régions d’origine.

Cette posture rappelle l’attitude de certains commerçants ouest-africains qui, après avoir accumulé des richesses au Congo, finissent par quitter le pays, qualifiant parfois la nation de « Congo-Zoba » (Congo des idiots).

La menace d’une substitution identitaire ?

L’article souligne également une inquiétude liée à l’introduction de nouvelles communautés au Congo, notamment des Rwandais - Hugues-Henry Ngouelondele, petit-fils de Denis Sassou Nguesso et fils du ministre des Sports Hugues Ngouélondélé, vient d’épouser une rwandaise, Johanna, dans un contexte où les Sassou et les Nguesso sont perçus comme privilégiant les intérêts étrangers au détriment des populations locales.

Ces migrations contrôlées pourraient avoir pour objectif de diluer l’identité bantoue et de renforcer une domination étrangère sur le pays.

2026 : une ligne rouge pour les Congolais

Alors que les élections présidentielles de 2026 se profilent, la possibilité d’une nouvelle candidature de Denis Sassou Nguesso ou d’un membre de sa famille est décrite comme une provocation majeure pour le peuple congolais.

L’article met en garde le Parti congolais du travail (PCT), qualifié de complice de cette dynastie politique, contre le risque d’une révolte populaire qui pourrait emporter tous ses militants et sympathisants.

Car, la révolte ne se limitera pas aux Sassou et aux Nguesso. Elle s’étendra également à tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent et perpétuent leur pouvoir.

Un appel à la vigilance et à l’action

Cet article dénonce non seulement la mainmise étrangère et l’indifférence de l’élite dirigeante envers les souffrances du peuple congolais, mais appelle également à une prise de conscience collective.

Face à des dirigeants perçus comme étant « de passage » , le peuple congolais est exhorté à protéger son identité, ses ressources et son avenir contre les logiques prédatrices, qu’elles soient internes ou externes.

L’enjeu n’est plus seulement politique, mais existentiel.

Que 2026 marque un tournant où le Congo pourra enfin reprendre en main son destin.

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain