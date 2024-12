Assassinat de Marien Ngouabi : Sassou presque disculpé

Près de cinquante ans après la mort de Marien Ngouabi, le dossier est en phase d’entrer dans le chapitre des Enquêtes Impossibles célèbre émission criminelle de Pierre Bellemare.

Il y a du révisionnisme dans l’air. En fait depuis que Sassou actionne son lobbysme, il y a comme un parfum de négationnisme qui flotte dans le champ criminel du Congo.

Congo-B. - Ngouabi et Biayenda : « Complexité et difficulté à savoir ce qui s’est passé » . C’est le titre d’une interview de la politologue Florence Pernault au micro de RFI.

La chercheuse française, balayant d’un revers, les débats de la Conférence Nationale en 1992, estime que les assassinats de Marien Ngouabi et du Cardinal Emile Biayenda demeurent une énigme insoluble.

Nombre de juristes obsédés par le concept de la présomption d’innocence, dicté par fameux recul critique, sèment le doute dans les esprits comme Robert Faurisson et Henri Roques sur l’existence des Chambres à gaz.

« A qui a profité le crime ? » se demande notre historienne. « A Sassou » concède-t-elle

C’est lui l’assassin mais un flou artistique entoure la scène du crime dès le départ. Ce, d’autant plus qu’un procès, digne de Staline, « démontra » la culpabilité de onze présumés auteurs.

En 1992, coup de théâtre, les langues se délièrent. A La Conférence Nationale, les potentiels coupables passèrent aux aveux. Un « J’assume » retentit depuis le palais de Mpila où se terrait Sassou. Ce qui dissipa les doutes sur les mobiles et les crimes du 18 mars et du 22 mars 1977.

Aujourd’hui certains rebattent les cartes on ne sait pour agenda caché !

John Kennedy

Au jeu des « remises en cause » l’école américaine n’a pas d’égal. En, 1963, John Kennedy est assassiné par Lee Oswald. Soixante ans plus tard, les partisans de la théorie du complot n’ont pas baissé les bras. Il ne se passe pas un jour sans qu’on n’annonce d’autres révélations sur cette mort dont les auteurs avaient été confondus par les limiers du FBI et la CIA.

Les meurtres de Marien Ngouabi et du Cardinal Emile Biayenda n’ont pas échappé à l’investigation des complotistes. Sassou, auquel a largement profité le crime, a dû boire du petit lait quand l’historienne Florence Pernault confie à RFI que le double assassinat de 1977 est d’une élucidation « complexe et difficile. »

Alphonse Massamba-Débat est qualifié, au passage, d’ancien Président qui n’était pas un « tendre. »

Les chaussures du mort

Il n’y a pas meilleure manière de blanchir celui qui est devenu Khalife à la place du Khalife ce révisionnisme.

Cependant Me Amédée Nganga chez Christian Perrin dit, en substance , que l’homme qui a chaussé les chaussures du mort, c’est Sassou. Céline Ngouabi veuve joyeuse ? Présent sur les lieux du crime, elle n’a jamais été entendu au Procès ! Ayant hérité de la veuve, le sympathique Sassou lui a fait une jolie fille aujourd’hui mariée avec « impact et idéologie » sur la place publique.

Les travaux d’intellectuels et l’amnésie du public aidant, la thèse de la culpabilité de Sassou est en train de se réduire comme peau de chagrin.

Béatification

« Ca ne peut pas être lui » dit l’historienne Florence Pernault puisqu’il s’est récemment rendu à Rome auprès du Pape François plaider la béatification et la canonisation du bon Cardinal.

Le décès du Cardinal a, du reste, laissé au cours d’un colloque, l’intrépide sociologue Rémy Banzenguissa pétri d’incertitudes.

Jacques Okoko, à la fois juge et partie au procès de 1978, se demanda après l’imparable plaidoirie de Me Mbemba si, au bout du compte, Marien Ngouabi ne s’était pas suicidé.

Voilà une belle hypothèse de travail.

L. Ekirangandzo