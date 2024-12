Charlie Noël : Une Légende de la Télévision Congolaise s’est éteinte, abandonnée par le gouvernement

Le décès de Charlie Noël Massengo, grand journaliste et animateur de l’inoubliable émission Vidéo 45, laisse un vide immense dans le cœur des Congolais et de leurs voisins de la RDC.

Cet homme, dont le générique résonne encore dans les mémoires, a marqué une génération entière par sa créativité, son professionnalisme et sa capacité à réunir les familles autour des postes téléviseurs.

Pourtant, son départ tragique révèle une fois de plus l’ironie amère d’une société qui célèbre ses héros après leur mort, mais les abandonne durant leur vivant.

Un phare de la culture populaire

Charlie Noël n’était pas qu’un simple animateur ; il était un conteur moderne, un créateur de moments magiques.

À l’époque où la télévision était un luxe rare, son émission rassemblait des enfants de tous horizons. Ceux qui n’avaient pas de téléviseur couraient chez leurs voisins, se contentant parfois de regarder à travers une fenêtre ou assis à même le sol.

Ses histoires et vidéos faisaient rêver dans un Congo où le quotidien, souvent difficile, trouvait un répit grâce à cet homme au sourire communicatif.

Son succès dépassait les frontières : en ex- Zaïre, Vidéo 45 était aussi un rendez-vous incontournable, témoignant de la portée transnationale de son talent.

Charlie Noël incarnait un lien culturel entre deux peuples partageant une histoire et des aspirations communes.

L’amère réalité : l’abandon des héros vivants

Malheureusement, derrière les sourires et les souvenirs, se cache une triste réalité.

Charlie Noël est décédé dans l’indifférence des autorités, malgré ses contributions inestimables au rayonnement culturel du Congo et les loisirs des enfants.

Ses émissions hebdomadaires constituaient un rendez-vous récréatif incontournable pour les enfants, offrant un moment de détente bien mérité après de longues journées passées à l’école.

Le gouvernement congolais, si prompt à se rendre aux cultes de requiem avec des fleurs et des discours d’hommage, a été incapable de lui apporter le soutien qu’il méritait de son vivant.

Cet abandon soulève des questions cruciales sur les priorités des décideurs.

L’un des points les plus brûlants est le scandale des évacuations sanitaires, un système censé être au service de tous mais qui, dans les faits, profite uniquement aux élites politiques et à leurs proches. Pourquoi des figures emblématiques comme Charlie Noël n’ont-elles pas bénéficié de ces dispositifs, alors qu’elles ont tant donné à la nation ?

Cette question dérange, mais elle mérite d’être posée.

Le symbole d’une injustice systémique

Charlie Noël aurait eu besoin, bien avant son décès, d’une reconnaissance nationale à travers des soins adéquats, un soutien financier et moral, et la valorisation de son travail.

Pourtant, comme tant d’autres figures importantes du Congo, il a été négligé.

Ce traitement contraste violemment avec les moyens déployés pour offrir une visibilité politique lors des funérailles.

Que vaut un bouquet de fleurs, aussi somptueux soit-il, face à une vie qui aurait pu être prolongée ou rendue plus digne avec une assistance concrète ?

Cette hypocrisie institutionnelle n’est plus supportable.

Il est urgent que le gouvernement congolais revoie sa politique en matière de solidarité nationale, en particulier envers ses figures culturelles et ses journalistes qui contribuent à l’histoire collective.

Honorer la mémoire, c’est agir dès aujourd’hui

L’héritage de Charlie Noël ne doit pas être réduit à des hommages posthumes.

Son exemple doit servir de catalyseur pour des réformes profondes.

Il est temps que l’État mette en place des mécanismes clairs pour soutenir les acteurs culturels et les journalistes, tant dans leur carrière que face aux aléas de la vie.

La jeunesse qui grandissait en écoutant son générique, les yeux brillants devant la télé ou serrée autour d’une fenêtre, mérite de voir ses nouveaux héros traités avec plus de respect et de dignité.

En honorant ceux qui nous ont fait rêver, nous bâtissons une société plus humaine, plus reconnaissante et tournée vers l’avenir.

Repose en paix, Charlie Noël.

Que ton souvenir continue d’éclairer le Congo et de rappeler à tous la nécessité de valoriser ceux qui donnent leur vie pour le bonheur collectif.

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain