Christian Yoka retoque Nicola Okandzi

Les populations du Congo-Brazzaville, ce petit émirat pétrolier et gazier d’Afrique centrale, englué dans une crise sociale, économique et financière, qui semblent figées d’effroi et d’impuissance dans la lumière des phares, l’ont échappé belle.

Okandzi, du sang sur les mains

Christian Yoka, le nouvel argentier de Brazzaville a balayé d’un revers de la main la candidature de Nicolas Okandzi, au prestigieux poste de directeur de cabinet du Ministre des Finances et du Budget, fils d’Aimé Emmanuel Yoka, oncle revendiqué de Denis Sassou Nguesso. Nicolas Okandzi, ancien directeur général du budget, qui traîne plusieurs casseroles d’ordre financier et assassin du jardiner Bambélo, voulait reprendre du service au Ministère des Finances et du Budget. Christian Yoka, l’ancien haut fonctionnaire de l’Agence française de développement (AFD), a brisé son rêve.

L’ambition affrichée de Nicolas Okandzi de rebondir dans les rouages des finances du Congo-Brazzaville s’est heurtée au carnet d’adresses du nouveau Ministre des Finances et du Budget, Christian Yoka, qui a arraché à Denis Sassou Nguesso ce qu’il avait ôté à Jean-Baptiste Ondaye et offert à Ludovic Ngatsé comme sur un plateau d’argent , c’est-à-dire la Douane et les Impôts.

Exit Nicolas Okandzi, welcome Paul Malié, ancien directeur des Etudes et de la Prévision de Jean-Baptiste Ondaye.

Depuis le retour du natif d’Edou-Penda au pouvoir en 1997 (Denis Sassou-Nguesso), la Régie Financière est devenue un instrument d’influence de la Cuvette et considérée comme un outil d’enrichissement ethno-régionale.

Appareil économique de l’Etat, la régie financière excelle par les malversations financières de ses agents majoritairement de la Cuvette et par une très faible collecte des fonds pour le compte du Trésor Public où règne en véritable monarque Albert Ngondo. Christian Yoka, « mwana ouénzé », rue djambala à côté de madoukou, neveu de Placide, Jean, Jules, Guy Sawa et Bona Eléka, aura-t-il les coudées franches et libres pour mener à bien les réformes indispensables attendues par le Fonds monétaire international (FMI) et la CEMAC ?

Yoka oiseau rare ou rapace ?

Christian Yoka, cousin de Denis Sassou Nguesso, sera-t-il ce Ministre qui fera tomber la tête du puissant directeur du Trésor public, Albert Ngondo ? La politique économique d’un pays est l’ensemble des mesures sur l’économie de ce pays. Christian Yoka mettra-t-il en place une politique économique qui s’appuyera sur une banque du trésor public théorisée par l’ingénieur et macro-économiste Val de Nantes sur Congopage.com et Congo-liberty.com ?

Les objectifs d’une politique économique sont les mêmes que ceux de la conjoncture internationale à savoir la croissance, le plein-emploi, la stabilité des prix et la balance des paiements. Val de Nantes sera-t-il entendu par Christian Yoka sur l’érection d’une banque du Trésor Public ?

Benjamin BILOMBOT BITADYS