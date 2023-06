Concert de Roga-Roga le 24 juin 2023 : chronique d’un fiasco annoncé

L’œil malicieux, Roga-Roga alias « Zangul » (le restaurateur de la musique congolaise) peut être fier de lui. A cause d’une mythomanie mal gérée, il a mis un « boxon pas possible » dans les relations, déjà en chiens de faïence, entre les deux Congo.

Allez voir sur YouTube l’hystérie qui s’est emparé des supporters des deux rives pour une banale question de confusion de calendrier entre notre « Mozart de Massengo » et un certain Ferré Gola alias « Jésus le Padre ». On a toujours dit que la musique n’adoucissait pas les mœurs. Ca se vérifie une fois de plus ici.

A plus forte raison quand certains vont plus vite que le métronome.

L’ennui c’est que la prestation ipso facto de Zangul Lampadaire pour, paraît-il, consolider l’unité nationale au Congo de Sassou, nous a ramenés aux heures tristes de la guerre froide des années 1970 quand le marxiste tropical, Marien Ngouabi, et l’agent de la CIA, le maréchal Mobutu Sésé Seko, couteaux entre les dents, se lançaient des missiles patriotes idéologiques par journalistes interposés, Mavoungou ma Mboyo (rive gauche) et André Bernard (rive droite).

C’était pitoyable.

Les capitales les plus rapprochées de l’univers

Kinshasa et Brazzaville, sont deux capitales qui fonctionnent, dirait Serge Gainsbourg, sur le mode « Je t’aime moi non plus ». Elles n’ont de cesse de revendiquer on ne sait quel leadership géopolitique, notamment en matière de musique et de sapologie.

Le risque sismique c’est que l’interaction explosive peut se déclencher à la moindre étincelle ; chose d’autant plus absurde que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Cette querelle des dates entre deux artistes dont la musique ne vaut rien moins que le qualificatif tragicomique de « beaucoup de bruit pour rien » ne mérite pas de jeter dans l’arène deux peuples qui ont plus besoin de se débarrasser de leurs dictateurs que d’assouvir les pulsions égocentristes, narcissiques et nombriliques de deux saltimbanques en manque de reconnaissance dans le box office international.

Juché sur un piédestal que lui a construit sa proximité avec le Pouvoir de Mpila d’où il a le loisir de maltraiter ses camarades musiciens d’Extra-Musica, anciens et nouveaux, en leur cognant la tête, Roga « Lampadaire », Napoléon de la guitare, s’est trouvé le moyen de s’aliéner deux bêtes de scène kinoises (Fally Aigle et Ferre Gola) lesquels, de surcroit, ne peuvent pas se voir chez eux, pas même en portrait.

Conséquences : les fans respectifs des deux frères ennemis qui végètent dans les « deux capitales les plus proches au monde » s’envoient mutuellement des noms d’oiseaux sur les réseaux sociaux en attendant peut-être que les deux tyrans qui leur servent de Présidents fantoches (Sassou et Tsisékédi) n’en viennent aux mains comme Poutine et Zelenski. Tristes Tropiques !

Opération « Mbata »

L’objet abject de cette guerre d’égos est aussi futile que contre-productif. Il sème la zizanie entre les nations et n’a aucune retombée, ni culturelle ni économique, sur les conditions d’existence de nos peuples riverains.

Il ne manquerait plus que des psychopathes pyromanes comme Jean-François Ndenguet pour réveiller les vieux démons de la xénophobie (« Mbata ya ba kolo »).

Ras le bol de ces chasses à l’homme dans les rues des deux capitales, comme dans la triste époque de Moïse Tchombé en 1964 quand on purgea Léopoldville de sa population congo-brazzavilloise.

A croire que derrière les défis stupides entre artistes extra et intra muros, derrière ces querelles de chiffonniers, une main noire est à la manœuvre. On peut parier qu’il y a des individus qui n’aiment pas la paix entre les peuples.

A qui profite ce chauvinisme ?

Le concert du stade Massamba-Débat (concert sans enjeu ) est non seulement la preuve que les pays pauvres et très endettés (PPTE) aiment détourner l’attention des peuples quand ils ne trouvent aucune solution à leurs problèmes existentiels et quand ces peuples réclament des comptes.

Ce concert est la preuve par 3 que :

1- Plus une population est dans la misère plus elle obéit à ses tyrans.

2 - Plus il y a la crise, plus on offre des spectacles au peuple affamé. (ie le Fespam exhumé après 8 ans d’éclipse)

2- Plus la crise économique est intense, plus le prolétariat infra et suburbain est prêt à se battre pour que ceux qui l’exploitent continuent à le battre ad vitam aeternam, sans coup férir. C’est le syndrome de Stockholm.

Alliance de la canaille

Depuis que Roga-Roga a annoncé le concert de Massamba-Débat, une clientèle de « sans dents » issus des quartiers nord et sud a juré répondre sans appel à... l’appel du 24 juin 2023.

Ce sous-prolétariat bat le pavé dans les périphéries de Massengo-Kombo pour convaincre les récalcitrants d’aller au Stade. Rabatteurs, très agressifs, les agents de ce lumpenprolétariat sont prêts à faire la guerre urbaine pour que leur idole Roga-Roga, « Espoir de la Nation », réalise sa performance qui va sauver la « musique congolaise en détresse ».

Quand on connaît la virulence des Bébés Noirs, la jeunesse brazzavilloise en proie à la précarité, a toutes les raison de s’inquiéter.

Pourtant cette jeunesse refoulée depuis des années à la périphérie du PNB n’a jamais songé à se battre pour accéder à la manne pétrolière qui, soit dit en passant, profite largement à des courtisans de la trempe de Roga-Roga « alias Missile, alias Zangul alias Lampadaire, député et fonctionnaire fictif . »

Lui qui chanta « Rupture avec les Biyou bibé », profite goulument du pouvoir qu’il combat dans ses textes. Hypocrisie !

Sous l’initiative d’un petit parrain local appelé « Champion Akola », ce prolétariat en « armes blanches », (Machettes, haches, coupe-coupe, okapi) ces « Bébés Noirs » portant les noms connotés d’ « Arabes » et d’« Américains » se sont réconciliés pour le concert du 24 juin.

D’ennemis qu’ils étaient auparavant, « Arabes » et « Américains » sont devenus amis. Le temps d’un spectacle. Après, bien sûr, ils vont reprendre du service en dépit des promesses faites d’enterrer définitivement la hache de guerre au micro de Christel Maswaku. Car les problèmes qui minent la jeunesse désœuvrée n’auront pas disparu après le 24 juin, comme par enchantement.



Ce ne sera qu’un cessez-le feu, une trêve, une pause, un break. Le temps d’un concert « mazanza » (bruit de casseroles) et, ensuite, rebelote.

Première conclusion : qu’on l’aime ou non, suite au moratoire des voyous des quartiers nord, sud, est, ouest de Brazzaville, Roga-Roga peut se targuer d’être le garant de la paix au Congo.

Une paix de braves cons.

Débat autour de Massamba-Débat

Roga-Roga (le loup solitaire de l’harmonie, le Beethoven de Kintélé) sort d’autant plus ses canines qu’il n’affronte personne en face de lui. Combat sans adversaire.

Massamba Débat est un combat contre des moulins à vent.

On sait depuis Le Cid que : « A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. »

Mais sur le « Chemin d’avenir » on est habitué de triompher sans se battre, de mettre en prison des adversaires politiques qui ne représentent aucune menace pour la paix.

Le refrain entonné par Rogation Ibambi illustre l’itinéraire « d’un enfant gâté ». C’est le caprice de celui qui n’a rien à perdre et tout à gagner. C’est une attitude de lâches. Ecoutez le raisonnement :

« Fally a à peine fait le plein, moi je vais remplir Massamba-Débat à ras bord. »

Peau de l’ours

Depuis les Fables de la Fontaine on sait qu’il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir abattu. L’ours peut te tuer avant que tu ne l’abattes et, ceux qui t’auront poussé à la chasse au grizzli seront ceux qui se moqueront de ta défaite et te jetteront la pierre.

Plus haut on t’élève, plus bas on te piétinera et plus de hargne on mettra à s’essuyer les pieds sur ta dépouille.

Ceux qui s’élèvent seront rabaissés, les premiers seront les derniers... (Le Nazaréen)

Stratégie de remplissage

Ces gens sont devenus fous !

Sassou et Dominique Okemba, seront de la partie. Les deux noyaux durs du pouvoir congolais ont promis se jeter dans l’arène, « soutenir l’enfant du pays. »

L’hypothèse d’un Massamba-Débat, désertique, non rempli n’est pas envisageable. Etant donné la présence du duo d’airain (Denis et Dominique) L’Etat est capable de réquisitionner la population congolaise pour bourrer les tribunes de Massamba-Débat.

On a déjà vu ça.

L’idée de payer le public pour venir écouter le « Jean-Sébastien Bach de Kombo-Massengo » n’est pas à exclure.

Deuxième conclusion : Roga-Roga peut dormir en paix. Massamba-Débat va déborder le 24 juin.

Pourquoi Massamba-Débat ?

Les desseins de L’Histoire sont très impénétrables. On ne sait pas d’où est venue l’idée de faire de Massamba-Débat une citadelle à conquérir et un haut lieu d’expression de la culture congolaise !

Instrumentalisé par Dieu seul sait quelles forces surnaturelles, l’artiste de Mpila, né à Owando, a ramené la personne de feu Massamba-Débat au cœur de notre histoire alors que ceux qui l’ont tué, sans forme de procès, n’avaient ménagé aucun effort pour que la mémoire collective l’oubliât.

Merci Roga-Roga.

Comble d’étonnement, on prête à l’artiste qui vient de composer l’album « Nzoungou », le projet de se rendre, avant le concert du 24 juin, à Boko, village natal de Massamba-Débat.

But du voyage : demander la bénédiction des mânes du Pool, recevoir l’onction d’Alphonse Massamba Ma Ndébani.

Pour la circonstance, Ibambi Rogatien se serait fait baptiser « Massamba Roga-Roga ».

C’est aussi ça le « bokoko. »

Rappel historique

En 1977, après le machiavélisme qui avait permis aux auteurs de l’assassinat du Président Marien Ngouabi de désigner des bouc-émissaires rapidement éliminés, le CMP croyait l’affaire réglée, la page tournée.

Tétanisés par la terreur des nouveaux maîtres, des patriotes voulurent voir clair dans la ténébreuse affaire du 18 mars 1977. Un procès en révision fut exigé par les opposants au régime du CMP. Rien n’y fit. La terreur qui régna après le 18 mars imposa un silence de plomb sur l’ensemble du territoire congolais.

Depuis Diawara jusqu’à Massamba-Débat en passant par Franklin Boukaka on bannit de la mémoire collective toutes les figures charismatiques antérieures au sacrifice rituel du 18 mars 1977.

L’imaginaire fut purgé de tout ce qui pouvait mettre les bâtons dans les roues de « l’avenir des Mbochi »

L’acide de l’histoire gomma de la mémoire collective les noms des suppliciés du « Petit matin » , parmi ceux-ci, Alphonse Massamba-Débat, né en 1923 à Nkolo, près de Boko, Président du Congo entre 1963 et 1968.

En pâture aux fauves

Ironie du sort, celui qu’on a condamné à mort sans démontrer sa culpabilité dans l’assassinat de Marien Ngouabi, alors qu’on ne sait où se trouve la sépulture, celui-là devient la pierre angulaire du plan mis en place par le PCT pour venger l’affront que Fally Ipupa a fait au Congo de Sassou !

On chuchote que sa dépouille fut jetée en pâture aux fauves du parc Zoologique National. Ô Dieu !

Les desseins de l’Histoire sont franchement impénétrables. Pourquoi avoir exclusivement jeté le dévolu sur « Massamba-Débat » alors que la ville de Brazzaville compte trois autres arènes ? (Eboué, Marchand, Concorde)

A notre avis c’est un signe qui ne trompe pas. Le choix de Massamba-Débat (dit Ta Massamba) est le présage d’un arrêt des jeux. En musique on dit Coda.

Conclusion provisoire : en raison de l’impréparation, la date du 24 juin, sera un naufrage. C’est le coda d’une politique catastrophique qui a duré 4 décennies et a gagné une coupe du Monde de médiocrité.

Mois de juin, mois de la parenthèse de sang. A quelques jours près, le coup d’état eut lieu le 5 juin 1997. La justice immanente frappera-t-elle le 24 juin 2023 ?

Réponse le 25 juin.

Lambert Ekirangandzon