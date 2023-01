Le 5 janvier dernier, répondant aux vœux du Corps diplomatique, le Président Denis Sassou-Nguesso rappelait sa participation à la Cop 27 en Egypte, marquée par sa suggestion à la communauté internationale, d’instituer la décennie mondiale de l’afforestation. A cet effet, il a invité les diplomates à porter leur plaidoyer, auprès des dirigeants de leurs pays. Les diplomates étant les porteurs de connaissances qui régulent les rapports mutuels entre les Etats. Cette orientations est aussi responsable que viable des enjeux éminemment planétaires, nécessite une vulgarisation multiforme et par tous supports. Une mission dont l’écrivain-Chercheur Michel Innocent Peya ne se lasse point de porter, en véritable « messager de la vision écologique du Président Denis Sassou-Nguesso ».

Situé à cheval sur l’Equateur, le Congo est au cœur des forets du Bassin du Congo, le deuxième massif forestier tropical après la forât amazonienne et qui couvre près de trois millions de kilomètres carrés. Un massif partagé entre six pays que sont : le Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Démocratique du Congo, le Gabon et la Guinée Equatoriale.

Pourtant, fort de ce confort naturel avec lequel il aurait pu se complaire et même tirer davantage de dividendes, sous l’impulsion de Denis Sassou-Nguesso, le Congo s’est plutôt investi pleinement dans l’action écologique axée sur la préservation des massifs, partant, de leur écosystème.

Une dynamique qui prenait corps il y a un peu plus de quarante ans, alors que cette vision qui viendra avec le temps une doctrine idéologique n’était encore , en Occident, que le fait de quelques « Robins des bois » qui défendaient plutôt un vivier, qu’ils n’anticipaient sur une préservation pérenne des écosystèmes.

Dans ce combat de l’afforestation et de la sauvegarde de ce patrimoine vital, et en missionnant le Corps Diplomatique d’en être le relai auprès de qui de droit, Denis Sassou-Nguesso se retrouve bien sur ce terrain où il a ses marques : celui de la diplomatie climatique, comme le mentionne Michel Innocent Peya dans son livre intitulé « La diplomatie climatique de Denis Sassou-Nguesso –plaidoyer du messager de la nature et porte-voix des générations futures ».

« La diplomatie climatique de Denis Sassou-Nguesso

Plaidoyer du messager de la nature et porte-voix des générations futures »

Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’un hommage mérité à un homme exceptionnel. Il constitue une reconnaissance légitime de tous les efforts consentis et de toutes les énergies dépensées par un chef d’Etat africain amoureux de la nature, mais surtout soucieux de l’avenir de la planète et de l’héritage de léguer aux générations futures, dans le contexte d’un changement climatique accéléré et non maîtrisé.

L’auteur, Michel Innocent PEYA y « contextualise » les efforts diplomatiques du Président Denis Sassou-N’Guesso pour le climat, explique des enjeux fondamentaux et majeurs et résume l’impact réel de cette diplomatie climatique active, dans l’optique des intérêts stratégiques vitaux de l’Afrique et, partant, du monde.



Oui, à travers son action, Denis Sassou Nguesso n’en sait pas moins cette dualité quasi mystique entre l’homme et la nature, partant, son milieu.

Une vision qui s’appuie non seulement sur le temps présent, mais qui transcende les générations pour s’inscrire dans la durée, afin, ainsi qu’il l’a toujours souligné, de ne pas sacrifier l’avenir au présent.

Nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront.

Par-delà le leg d’une planète viable et vivable dans lequel il s’inscrit, Denis Sasou N’Gusso universalise les efforts en citoyen du monde convaincu que l’homme n’appartient pas à un pays, à un peuple, à une nation ou à un continent, mais à l’humanité.



De ce fait le massif du Bassin du Congo est un véritable espoir. Puisant sur l’analogie médicale, Michel Innocent Péya a toujours expliqué que de ses deux poumons, notre planète renverrait le diagnostic d’un poumon sain, le massif du Bassin du Congo et, d’un autre gravement affecté, le massif de l’Amazonie... tant celui-ci est dévasté à un point tel que même les photos satellites (en) montrent l’étendu des dégâts.

« Le Bassin du Congo, grâce à sa forêt et ses tourbières, est le deuxième poumon du monde. Depuis la déforestation de l’Amazonie, le monde peut compter sur nos forêts équatoriales pour combler le manque d’oxygène de la planète. Et cet oxygène est africain. Cette réalité fait de notre sous-région le premier poumon écologique au service de l’Afrique et du monde. Un poumon africain qui fait respirer le monde. Cette réalité fait également de nous un poumon économique générateur d’emplois pour la jeunesse » rappelait Denis Sassou-N’Guesso dans son message à la Tribune des Nations Unies.

Nous ne le durons jamais assez, de nombreuses idées émises par des Hommes d’Etat et qui peuvent peut-être auraient pu changer le cour de l’histoire des peuples , ne furent pas mises en chantier, faute d’acteurs capables et surtout acquis à la cause, à même de les vulgariser.

Sur le front de la bataille pour la protection de l’environnement et la promotion du leadership écologique et climatique du Président de la République du Congo Denis Sassou-N’Guesso, le Docteur Michel Innocent PEYA s’est positionné véritable relai à travers ses livres.



La reconnaissance qu’il en tire à l’International, montre que le message que le message porte et la vision écologique de Denis Sassou N’Guesso intègre les consciences à travers la planète.

Bertrand Boukaka

Sources : Les Echos du Congo-Brazzaville