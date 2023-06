Coup de gueule Allez, suivez le guide !

Notre article veut être un coup de gueule, et nous ne pouvons plus garder le silence.

En effet, depuis 2021, nous avons entrepris un grand chantier.

Nous avons travaillé sans relâche pour développer une méthode innovante que nous appelons « La Méthode Ange Zanzala », du nom de notre père défunt qui fut un grand enseignant.

Il est parti de l’instituteur à l’école primaire pour terminer professeur de lycée et formateur des professeurs de collège et de lycée en Angola. Un exploit qui nous a poussé à l’immortaliser à travers une Méthode..

Nous avons publié des manuels de méthodologie, des cahiers d’études, et des recueils de mots et expressions de géographie et de philosophie, et bien d’autres ouvrages.

Nous avons également rédigé un manifeste pour la nouvelle école, afin de contribuer à un réveil éducatif que nous avons dédié au Premier Ministre Anatole Collinet Makosso.

Nous avons présenté tous ces ouvrages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et nous avons envoyé des recensions à nos amis sur Messenger.

Des journaux congolais comme La Semaine Africaine et L’Horizon Africain en ont également parlé dans leurs colonnes.

Les échos que nous avons reçus ont été très positifs, et nous avons même été contactés pour organiser une exposition à Brazzaville et Pointe-Noire, et soumettre toutes nos publications à l’appréciation des autorités compétentes du Congo. Nous sommes à la recherche d’un sponsor.

Enfin, ils se font des soucis !

Cependant, nous avons été consternés de découvrir que des éditeurs vivant en France et au Congo vont organiser une foire du livre à Brazzaville, et que parmi les activités prévues, figurent des conférences sur entre autres thèmes « Quels manuels scolaires et universitaires pour la réforme du système éducatif au Congo ? » , alors que ces thèmes n’ont jamais été abordés auparavant, sauf par un seul universitaire, Antoine Yila. qui s’y intéressait et publiait ses réflexions dans La Semaine Africaine, au temps de Pascal Lissouba. Vous me direz qu’il est normal de mener une réflexion sur les ouvrages scolaires et sur une nouvelle école au Congo.

Pourtant, ‘il est étonnant qu’aujourd’hui, des enseignants des universités du Congo, qui dispensent les mêmes cours pendant dix à vingt ans, sans les actualiser, et qui n’ont jamais eu le moindre souci de publier des manuels scolaires, ou de faire des propositions au gouvernement ni aux assises sur l’Éducation qui ont eu lieu dernièrement à Brazzaville, se font brusquement des soucis sur l’école congolaise.

Allez, suivez le guide !

C’est seulement après nos multiples publications qu’ils se mobilisent, et mobilisent le gouvernement à travers le ministre de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs. Curieux, non ?

Pire encore, l’image qui a été mise sur l’affiche qui annonce l’événement est celle que nous avons utilisée pour illustrer l’un de nos ouvrages.

Nous signalons que quelques jours avant l’annonce de la foire du livre de Brazzaville, quelqu’un nous a appelé d’Amiens, en France, dans le prétexte d’acheter nos livres. Il ne savait pas où les avoir. Et, nos contacts lui seraient donnés par le directeur de La Semaine Africaine, or c’était pour tripatouiller la couverture de notre livre comme vous le constater sur les deux illustrations. Pour preuve, l’image ne cadre pas avec le thème d’une foire du livre.

Cela nous pousse à dire que nous ne sommes plus seulement un semeur de mots, d’expressions, de concepts, de maquettes, de plans et de projets de développement, comme nous nous définissons, en tant qu’écrivain et éditeur.

Mais, nous sommes désormais un guide, et nous sommes en droit de dire « Allez, suivez le guide ! ».

Nous espérons que nos travaux seront reconnus à leur juste valeur, et que les éditeurs et les enseignants qui participent à ces conférences, prendront en compte nos idées pour améliorer l’éducation au Congo.

Serge Armand Zanzala