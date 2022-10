Dans l’ombre d’Evelyne Tchitchelle, Antoinette Sassou

Les habitants de la ville côtière et pétrolière, capitale économique du Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, devraient dorénavant s’habituer au nouveau visage et s’approprier le patronime d’Evelyne Tchitcelle née Moé Poaty. La fumée blanche est sortie du siège du Conseil municipal de Pointe-Noire.

Résultats définitifs du Conseil municipal de Pointe-Noire :

Présidente : Evelyne TCHITCHELLE née MOE POATY (PCT)

1er vice-président : Louis Gabriel MISSATOU (CLUB 2002)

2eme vice-président : Germain MBEMBA BATSIMBA (MAR)

1er Secrétaire : Anicet BALOU MAKAYA (RDPS)

2eme Secrétaire : Geoffroy DIBAKALA (PCAP (brazzanews,, 23 septembre 2022)

Evelyne Tchitchelle a damé le pion à Jean-François Kando. La nouvelle édile d’Antoinette Sassou a taillé les croupières du désormais ex maire de Pointe-Noire. Dans les coulisses, les tractations ont été intenses, rudes et laborieuses. A la mairie de Pointe-Noire, un candidat du PCT a remplacé un autre candidat du PCT. Un « vili » a succédé à un « vili » et les moutons de panurge sont bien gardés. Denis Sassou Nguesso et son épouse « Antou » croient si bien faire qu’ils n’ont que faire de l’opinion réelle des habitants de Pointe-Noire qui étouffent sous le poids insalubre d’agglomérations mal administrées.

. Jean-François Kando entendait rempiler pour un second mandat à l’instar, en son temps, de Roland Bouiti-Viodo. Jean-François Kando croyait dur comme fer que plus on excelle dans la médiocrité, plus l’estime augmente dans le cœur endurci du khalife d’Oyo Denis Sassou Nguesso. Il a à la place du cœur ce « cœur artificiel » que chanta Simaro Lutumba Massiya, cœur de pierre qui a ses raisons que la raison ignore. Cœur d’aryenne (Jean-Malonga) ou cœur d’airain ? Le cœur de « Mama Ngouli » bat désormais pour Evelyne Tchitchelle née Moé Poaty. A Pointe-Noire et plus généralement dans la région du Kouilou, Antoinette Sassou fait la pluie et le beau temps de la vie politique. Rien ne se passe sans son clignement de l’œil.

Vincent Gomez, Roland Bouiti-Viodo, Yves Castanou, Collinet Makosso, Jean-François Kando, Jean-Marc et Philippe Tchicaya et bien d’autres et la dernière en date Evelyne Tchitchelle lui doivent leur promotion. Antoinette Sassou a pesé de tout son poids politique et affectif auprès de Denis Sassou Nguesso pour faire passer la pilule Tchitchelle et ainsi faire basculer la tendance au grand dam de Jean-François Kando. Auréolée du soutien d’Antoinette Sassou, Evelyne Moé Poaty, Madame Tchitchelle est nouvelle maire de Pointe-Noire élue ce 23 septembre 2022. Elle a battu à plate couture Jean François Kando, candidat présenté par le PCT.

CHRONOLOGIE DES MAIRES ET ADMINISTRATEURS AYANT DIRIGE POINTE-NOIRE

Ils sont au total dix-neuf maires et administrateurs qui ont dirigé cette ville. Le premier, Stéphane Tchitchellé, le deuxième, Marcel Babindamana (1963-1965), suivi de Gustave Ondziel (1965-1969), Fayette Tchitembo (1969-1970), Prosper Matoumpa-Mpolo (1970-1971), Jacques Bouity (1971-1973), Jean-Pierre Mafouana (1973-1979), Zéphirin Mafouana Makosso (1979), Fulgence Milandou (1979-1984), Jean-Baptiste Missamou (1984-1990), Jean-Pierre Detchisambou (1990-1991), Marcel Tchionvo (1991-1992), Etienne Boukaka (1992-1993), Jean-Théodore Pouaboud (1993-1994), Jean-Pierre Thystère-Tchicaya (1994-1997), François Luc Makosso (1997-2002), Jean-Christophe Akondzo (2002-2003), Roland Bouiti-Viaudo (2003-2017) et enfin l’actuel maire de la ville, Jean-François Kando(Les dépêches de Brazzaville, 14 mai 2022).

Jean-François Kando qui pensait toujours être dans les petits papiers d’Antoinette Sassou n’a pas compris à quel moment s’est effectuée la bascule au profit de Madame Evelyne Tchitchelle.D’après Sacer info du 24 septembre 2022 , Jean-François Kando se serait évanoui à l’annonce des résultats. La victoire d’Evelyne Tchitchelle à la mairie de Pointe-Noire, dans les gorges de Diosso, lui est restée en travers la ...gorge. A la mairie de Pointe-Noire, c’est « Mère antou » qui tire les ficelles, Evelyne qui rit, Jean-François qui pleure et les Ponton-négrins qui trinquent.

Benjamin BILOMBOT BITADYS