Diaspora-Musique : l’artiste congolais Ya Tatchi en concert à Draguignan

L’artiste-musicien, compositeur et trompettiste de renom, Ya Tatchi Muan Ndjindji, a joué vendredi 18 juin 2023 à partir de 17h30 au « Festenau du Dragon. »

Ce Festival est l’un des événements les plus attendus de l’été 2023. Le festival de musique Festenau du Dragon sse déroulera sur quatre soirées consécutives au Parc Haussmann de Draguignan dans le département du Var. Il s’agit d’un Festival de musique dont la vocation première est de « promouvoir des artistes locaux et internationaux ». Parmi les invités, un Congolais dont les talents de compositeur, d’arrangeur, de chanteur, de trompettiste et de danseur ne sont plus à prouver.

Après une prestation, en solo, réussie le samedi 12 aout dernier à la Guinguette de Suresnes, Ya Tatchi sera ce vendredi 18 août à partir de 17h30 la vedette du « Festenau du dragon », accompagné cette fois de son orchestre. « L’excitation est à son comble, la scène est ce que j’adore le plus », reconnaît celui qui a choisi une musique métissée, l’Afro jazz, plutôt que la Rumba. De fait, les séances de répétitions à Paris sont intenses, et ce jusqu’à jeudi. Méticuleux et humble à la fois, il sait que le moment le plus important est toujours celui qui précède l’événement.

Auteur de quatre albums – le dernier-né, « Lorsqu’on est content », est sorti en 2022 – depuis le début de sa carrière à Pointe-Noire, celui qu’on appelle « Muan Ndjindji » chante aussi bien en vili qu’en lingala, en anglais, en français et en italien ; tout comme en romanche et en suisse allemand.

Pour tout dire, Ya Tatchi Muan Ndjindji est un homme de l’universel ! Multidimensionnel ! Il fait sienne, tel un mantra, cette notion qui consiste à dire que de la confusion naît l’amour. Le vrai amour.

À vos agendas !



INFOS PRATIQUES

OUVERTURE DU FESTIVAL TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17:30 avec une « banda Brésil » et une « banda tzigane ».

LIEU

Parc Haussmann

1 Bd Maréchal Foch

83300 Draguigan

France

CONTACT

Tél. +33 6 38 01 60 59

[email protected]