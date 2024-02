Monsieur le Président de la République du Congo,

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les Ministres,

Nous avons l’honneur de vous adresser la présente lettre ouverte pour vous informer de la publication imminente de notre ouvrage intitulé "Année 2024 : L’Engagement Collectif des Ministères pour l’Épanouissement de la Jeunesse".

Ce livre sera disponible dès demain (jeudi 1er février 2024) en vente en ligne dans toutes les boutiques d’Amazon.

En tant qu’auteur de cette œuvre, nous tenons à souligner notre conviction selon laquelle la jeunesse congolaise ne se heurte pas à des obstacles insurmontables.

Sur les 870 pages de notre ouvrage, élaboré en étroite collaboration avec La Société Littéraire, déjà partenaire du gouvernement congolais, nous mettons en lumière des initiatives positives.

En qualité de partenaire du gouvernement, nous avons présenté au ministère de l’Enseignement Préscolaire, Primaire et Secondaire, en charge de l’Alphabétisation, 38 ouvrages méthodologiques visant à faciliter l’apprentissage, la compréhension et l’excellence dans certaines matières.

Ces ouvrages sont désormais intégrés au Curriculum scolaire de cette année, suite aux recommandations du Conseil National de l’Enseignement Préscolaire, Primaire et Secondaire tenu en octobre dernier.

Cependant, malgré cette avancée significative, nous constatons avec regret que le ministre chargé tarde à concrétiser un contrat de partenariat avec La Société Littéraire, notre société créée et enregistrée au Royaume-Uni.

L’administration congolaise, semblable à la marche d’un escargot, semble avancer lentement.

Nous sommes fermement convaincus que cette collaboration serait bénéfique pour l’éducation et le développement de la jeunesse congolaise.

Par ailleurs, nos initiatives ne se limitent pas au Congo. Quatre écoles privées au Royaume-Uni ont expérimenté avec succès notre livre "Éveillez Votre Intelligence Créative : Dessin, Musique, Écriture", qui propose des méthodes novatrices pour stimuler la créativité des enfants. Bien que publié en français, ce livre suscite un intérêt croissant et est sur le point d’être traduit en anglais pour être intégré au curriculum scolaire.

La Cartographie de la Jeunesse congolaise

Notre ouvrage, "Année 2024 : L’Engagement Collectif des Ministères pour l’Épanouissement de la Jeunesse", qui compte 870 pages, fait partie intégrante de la Cartographie de la Jeunesse congolaise, constituée de trois ouvrages déjà parus et d’un en cours de réalisation.

Il dévoile les missions attribuées à chaque ministère de votre gouvernement, à partir desquelles nous avons répertorié les types d’emploi, les programmes de formation pour jeunes, les établissements scolaires du secondaire et de l’enseignement supérieur voulant dispenser des enseignements dans ces domaines, répertorié des entreprises évoluant dans leurs secteurs d’action, et répertorié des opportunités d’emploi à court et long terme dans leurs secteurs d’activités.

Bien que nos statistiques soient incomplètes, nous avons identifié les lacunes dans votre politique envers la jeunesse.

Patriotisme oblige !

Ce travail de recherche, de rédaction et de publication, s’il était réalisé par des institutions internationales ou des cabinets privés, aurait certainement coûté des milliards de Francs Cfa au gouvernement congolais.

Cependant, nous laissons au Président de la République et au Premier Ministre le soin de décider du prix, car le patriotisme nous guide !

Formations, Stages et Emploi

De plus, nous avons élaboré, pour chaque ministère, des modules de formation et de stage, ainsi que des opportunités d’emploi dans la fonction publique, la fonction territoriale, le secteur privé et les professions libérales.

Nous croyons fermement que ces initiatives, auxquelles il faudra ajouter la privatisation, la formalisation, la réinvention de l’éducation, la valorisation des professions libérales et la libéralisation de certaines professions, peuvent transformer le Congo en un pays capable d’exporter sa main-d’œuvre.

Notre livre au Conseil de cabinet

Dans cette lettre ouverte, nous vous prions instamment, Monsieur le Premier Ministre, de bien vouloir considérer notre livre lors d’un Conseil de cabinet.

Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République,

Monsieur le Premier Ministre,

Mesdames et Messieurs les Ministres, l’expression de nos salutations distinguées.

Annonce des Ouvrages Exceptionnels de la Cartographie "Année 2024"

Chers lecteurs et passionnés d’avenir,

Nous sommes ravis de vous présenter la remarquable Cartographie de la Jeunesse congolaise, articulée autour du thème central "Année 2024 : L’Année de la Jeunesse".

Cette collection unique qui offre une perspective exhaustive sur l’évolution et les défis de la jeunesse congolaise comprend quatre livres.

1. "2024 : Année de la Jeunesse en République du Congo : À quoi pourrait-elle ressembler ?"

Découvrez les aspirations, les rêves et les défis qui façonnent l’année 2024, l’année de la jeunesse en République du Congo. Explorez les possibilités et imaginez un futur prometteur à travers les yeux de la jeunesse congolaise.

2. "Diversité des Jeunesses Congolaises : Cartographie des Sous-catégories et Défis Uniques : Et, si le président Denis Sassou Nguesso nous lisait !"

Plongez au cœur de la diversité qui caractérise la jeunesse congolaise. Explorez les sous-catégories et les défis uniques auxquels sont confrontés les jeunes, tout en imaginant l’impact potentiel de ces réflexions si le Président Denis Sassou Nguesso venait à les lire.

3. "Année 2024 : L’Engagement Collectif des Ministères pour l’Épanouissement de la Jeunesse"

L’ouvrage central de la collection met en lumière les missions et les engagements des ministères du gouvernement congolais envers la jeunesse. Découvrez des initiatives novatrices et des perspectives inspirantes pour le développement et l’épanouissement des jeunes Congolais.

4. "Diaspora Congolaise en 2024 : Éclats de Jeunesse et Engagements Transnationaux" en chantier

Plongez dans l’univers en constante évolution de la diaspora congolaise en 2024. Explorez les éclats de jeunesse et les engagements transnationaux qui marquent cette communauté dynamique, un livre encore en plein chantier, mais prometteur.

Cette collection exceptionnelle s’inscrit dans une vision globale visant à catalyser le potentiel de la jeunesse congolaise.

Les premiers ouvrages déjà parus suscitent l’enthousiasme, et nous sommes impatients de partager prochainement "Diaspora Congolaise en 2024 : Éclats de Jeunesse et Engagements Transnationaux".

Nous vous invitons à vous plonger dans cette Cartographie captivante, à ouvrir les portes de la réflexion et de l’optimisme quant à l’avenir prometteur de la jeunesse congolaise. Restez connectés pour les prochaines révélations !

Bien à vous,

Serge Armand Zanzala,

Auteur du livre et Directeur de Publication de La Société Littéraire

Contacts : (0044) 07368840251

E-mail : [email protected]