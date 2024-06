Éliminatoires de la Coupe du Monde de Football 2026 : Match Congo vs Maroc : Congo 0 - Maroc 6

Chers compatriotes,

Il m’est difficile d’exprimer la frustration et la déception que je ressens aujourd’hui après le match de qualification pour la Coupe du Monde qui a vu notre équipe nationale se faire écraser par le Maroc avec un score de 6 à 0.

Ce résultat humiliant n’est pas simplement une défaite sportive ; il est le reflet d’une gestion défaillante et d’un manque de vision à long terme pour notre football.

J’ai eu l’opportunité incroyable de réserver 25 places dans une académie de football en Angleterre, une chance inestimable pour nos jeunes talents de se former pendant deux à cinq ans.

Une chance de bâtir l’avenir du football congolais, de faire briller notre drapeau sur la scène internationale.

Et pourtant, cette opportunité a été accueillie par le plus grand des mépris.

Je vous avoue que je me sens comme si on s’était moqué de moi.

Malgré tous les efforts déployés, le Ministre des Sports n’a même pas daigné répondre à tous les courriers que nous lui avons adressés.

Nous avons tenté par tous les moyens d’attirer son attention sur cette occasion en or.

Mais en retour ? Rien. Pas un mot, pas un signe. Un silence assourdissant.

Une Opportunité Financière et Professionnelle Perdue

En plus, nos jeunes footballeurs congolais avaient le droit et toutes les chances de se faire recruter dans les équipes anglaises et de devenir des professionnels.

Imaginez ces jeunes talents, formés dans des académies de football de renommée mondiale, intégrant les ligues anglaises, devenant des stars du football international.

Ces jeunes auraient pu, en dehors de leurs prestations dans l’équipe nationale du Congo, investir dans d’autres domaines, grâce aux opportunités financières qu’offre le football professionnel.

Le football n’est pas seulement une carrière sportive, c’est aussi une porte ouverte vers des investissements et des projets qui bénéficieraient à toute la nation.

Nos jeunes auraient pu apporter des ressources et des connaissances acquises à l’étranger, contribuant ainsi au développement économique et social du Congo.

Mais à cause de l’incompétence et de l’indifférence de nos dirigeants, cette opportunité a été gâchée.

L’Hypocrisie d’un Programme pour la Jeunesse

Ironiquement, le Ministre des Sports est à la tête d’un programme consacré à la jeunesse intitulé « 2024 : Année de la Jeunesse » .

On aurait pu penser qu’un tel programme viserait à saisir toutes les occasions pour améliorer le sort de nos jeunes, en particulier celles aussi précieuses que des formations sportives internationales. Mais que voit-on ? Une flagrante contradiction entre les paroles et les actes.

La gestion de cette situation montre clairement que les intérêts des jeunes ne sont pas vraiment pris en compte, malgré les belles déclarations.

Les Conséquences de l’Inaction

Le match contre le Maroc a mis en lumière de manière cruelle les lacunes de notre système de formation.

Nos joueurs manquent de technique, de stratégie et d’expérience, des éléments que cette formation en Angleterre aurait pu leur apporter.

Les jeunes talents congolais méritent mieux. Ils méritent des dirigeants qui se battent pour leurs intérêts, qui saisissent les opportunités lorsqu’elles se présentent, qui ne restent pas passifs devant des propositions aussi cruciales.

Une Promesse d’Avenir Ignorée

La proposition de formation en Angleterre n’était pas une simple proposition ; c’était une promesse d’avenir. Une promesse de voir nos jeunes talents se développer, de créer une équipe nationale compétitive, capable de se mesurer aux meilleures équipes du monde.

En ignorant cette opportunité, nous avons laissé passer une chance de transformer notre paysage sportif, de donner à nos jeunes les moyens de leurs ambitions.

Une Dernière Chance de Se Rattraper

Mais tout espoir n’est pas perdu. Les places dans cette académie de football en Angleterre sont encore disponibles. Nous pouvons encore nous rattraper.

Il est impératif que nous agissions rapidement et avec détermination.

Nos jeunes talents méritent d’avoir une chance. Une vraie chance de se former, de progresser, et de faire la fierté de notre nation.

L’Appel à l’Action

Je m’adresse donc à vous, chers compatriotes, pour que nous ne laissions pas cette opportunité tomber dans l’oubli.

Pour que nous continuions à nous battre, à faire entendre notre voix.

Car ce silence du Ministre des Sports ne doit pas être le dernier mot de cette histoire.

Nos jeunes talents méritent d’avoir une chance. Une vraie chance. Et c’est à nous de nous assurer qu’ils l’obtiennent.

Ensemble, faisons en sorte que ce rêve ne meure pas dans les méandres de la bureaucratie et de l’indifférence.

Ensemble, réclamons que cette opportunité soit saisie, pour le bien de notre pays et de notre jeunesse. Nous devons nous mobiliser, interpeller nos dirigeants, et exiger des réponses et des actions concrètes. Nos jeunes talents ne peuvent pas attendre indéfiniment.

Sportivement vôtre,

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain