Foire du livre de Brazzaville

Du 14 au 19 juin 2023

Éditions ICES

Éditions LMI

Dossier de PRESSE

Sous la présidence de Dieudonné ZELE, écrivain, romancier, poète, essayiste et membre de l’académie d’Angoumois, les Éditions ICES et les Editions LMI, est organisée la foire du livre de Brazzaville du 14 au 19 juin 2023 sur l’allée piétonne Charles Ebina sous l’enceinte de l’hôtel Saphir.

Cet événementiel sous le haut patronage du ministre de l’Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, réunira les professionnels du livre, les éditeurs, les écrivains, les chefs d’établissements, les chercheurs, etc…

À travers les auteurs et les êtres qui se rencontreront, la foire se veut une véritable semaine culturelle et une bibliothèque ambulante. Des conférences et des tables rondes seront initiées dans ce sens.

Nous remercions nos partenaires et sponsors qui ont bien voulu nous aider en s’associant à cette œuvre combien si noble. Nous espérons que cette foire sera à la hauteur de vos attentes et vous donnera envie que nous continuions les années à venir.

Alain KOUNZILAT, Commissaire général

Tél. :+33 678 49 49 20

[email protected]



Comité d’organisation : Maurice LOUBOUAKOU ; Thierry LOREL ; Chrysostome Fouck ZONZEKA.

LMI : Tél. : +242 06 657 19 36

[email protected]

1- Les exposants

Les lettres mouchetées (responsable : Muriel TROADEC. Tél. +33 681 34 21 84)

Éditions ICES (responsable : Alain KOUNZILAT. Tél. +242 06 996 25 87) Courriel : [email protected]

Éditions Hémar (responsable : Kadima NZUZI)

Éditions LMI (responsable : Maurice LOUBOUAKOU. Tél. +242 06 657 19 36) Courriel : [email protected]

Médiafric communications (responsable : Blaise Bilombot. Tél. : +246 05 556 20 71 (Antoine YILA)

Kounzilat-Éditions (responsable : Alain KOUNZILAT).

Courriel : [email protected]

Maison de la PRESSE (abritera les auteurs indépendants)

Les dépêches de Brazzaville (responsable : Jean-Paul PIGASSE)

L’Horizon Africain ( Joachim Mbanza)

L’ANVRI (responsable : Patrick Obele Okéli). (Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation), créée depuis juin 2020, est un établissement public sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, qui exerce plusieurs missions dont, entre autres, promouvoir et encourager l’utilisation des résultats de la recherche et de l’innovation à des fins économiques.

ESGAE (responsable : Pr. Roger Armand MAKANY) Courriel : [email protected]



L’ESGAE publie la Revue Congolaise de Gestion. C’est une publication francophone de recherche et de vulgarisation scientifique dans les domaines de la science économique et de la gestion. Le premier objectif de la revue est de permettre à des chercheurs seniors et juniors mais aussi à des professionnels de communiquer leurs travaux de recherches

2- Les écrivains honorés

Toussaint SIASSIA ; Roger Armand MAKANY ; Rudy MBEMBA ; Alain KOUNZILAT ; Dieudonné ZELE ; Dieudonné Antoine GANGA ; Herveline RIOU ; Elinga BATO ; Clément OSSINONDE ; Marien Fauney NGOMBE ; Noël KODIA RAMATA ; Benoît MOUNDELE NGOLO ; Bertrand NGUYEN MATOKO ; Henri DJOMBO. Chardin NKALA ; Louis BAKABADIO ; Emma Mireille Opa-Elion, Antoine YILA ; Matondo KUBU TOURE ; José MASSOUNGA ; Chanterelle PIYA ; Jojo MASSOUNGA, Emmanuel Boundzéki Dongala.

3- Conférences et tables rondes

L’éducation et le vivre ensemble, Dieudonné ZELE.

Le peuple Kongo : ces clans et ces lois, Dieudonné Antoine GANGA.

Les grandes tendances des littératures d’Afrique noire francophone, Dieudonné ZELE.

Le livre électronique, quel impact dans les sociétés africaines ? Thierry LOREL.

La situation des libraires et des bibliothèques au Congo, Toussaint SIASSIA ; Alain KOUNZILAT ; Maurice LOUBOUAKOU ; Noël KODIA RAMATA (table ronde).

Les femmes dans la littérature africaine d’expression francophone, Chanterelle PIYA.

Quels manuels scolaires et universitaire pour la réforme du système éducatif au Congo ? Table ronde animée par le Pr. Roger Armand MAKANY ; Pr. Scholastic

DIANZINGA ; Pr. Patient André BOKIBA, (modérateur : Alain KOUNZILAT).

Le rôle des médias dans la diffusion du livre, Joachim MBANZA, directeur du journal L’Horizon Africain.

Conséquence économique du livre au Congo, Louis BAKABADIO.

4- Programme des activités

(Horaire d’ouverture au public : 9h00 – 17h00)

Mercredi 14 juin : 11h00 inauguration de la foire.

Jeudi 15 juin :

11h00 – 12h30 : conférence débat : L’éducation et le vivre ensemble, Dieudonné ZELE.

16h00 – 17h30 : Le peuple Kongo : ces clans et ces lois, Dieudonné Antoine GANGA.

Vendredi 16 juin :

11h00 – 12H30 : Le livre électronique, quel impact dans les sociétés africaines ? Thierry LOREL.

16h00 – 17h30 : La situation des libraires et des bibliothèques au Congo, Toussaint SIASSIA, Alain KOUNZILAT ; Maurice LOUBOUAKOU (Table ronde).

22H00 – 2h00 : Soirée dansante offert aux écrivains et éditeurs.

Samedi 17 juin :

11h00 – 12h30 : Les femmes dans la littérature africaine

d’expression francophone, Chanterelle PIYA ; Emma

Mireille OPA-ELION.

14h00 – 15h30 : Quels manuels scolaires et universitaires pour la réforme du système éducatif au Congo ? Table ronde animée par le Pr. Roger Armand MAKANY ; Pr. Scholastic DIANZINGA ; Pr. Patient André BOKIBA, (modérateur : Alain KOUNZILAT).

16h00 – 17h00 : remise du Grand Prix du Groupe ICES. Cocktail.

Dimanche 18 juin :

14h00 – 16h00 : rencontre professionnelle des éditeurs congolais.

17h00 – 18h00 : café littéraire. Rencontre avec les écrivains : Dieudonné Antoine GANGA ; Henri DJOMBO ; Benoît MOUNDELE-NGOLLO ; Dieudonné ZELE.

Lundi 19 Juin :

11h00 – 12h30 : le rôle des médias dans la diffusion du livre, Joachim MBANZA, directeur de l’Horizon Africain.

14h00 – 15h30 : Conséquence économique du livre au Congo, Louis BAKABADIO.

16h00 : discours de clôture – fin de la foire.