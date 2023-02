Koffi de Brazza versus Koffi de Kin

« Esprit de Koffi, entre dans ce corps ! » Si on était Grand Prêtre en religion musicale, c’est l’exorcisme qu’on aurait accompli pour une incorporation réussie de celui qui se fait appeler Koffi de Brazza et voudrait mimer la star kinoise éponyme. Ci-après, la rhétorique d’une parodie dans l’arène des gladiateurs en mélodie « tchatcho ».

Tout le monde connaît l’esthète Koffi Olomidé du « Quartier Latin ». Vous allez apprendre à connaître l’estafette Koffi de Brazza du « Quartier Romain » .

Le ventriloque attitré de Quadra c’est, indubitablement, Koffi de Brazza alias « Pauvre ya mboka. »

Côté look : barbe rousse « zéro faute » comme la star de la chanson kinoise. Cheveu jaune papaye à la Isidore Mvouba, à la Sam Samouraï. Bon chic, bon teint, mauvais genre.

Côté cour, le Koffi de Kinshasa est leader du Quartier Latin. Le Koffi de Brazza est leader du Quartier Romain. La diva de Koffi de Kin : Cindy le Cœur. L’égérie de Koffi de Brazza c’est Cindy le Poumon.

Coeur, poumon, foie, pancréas, à chacun son schéma organique.

Koffi Mopao du Quartier Latin, habite Mont-Fleury, à « Ma Campagne » (quartier huppé de Kinshasa), une résidence avec piscine dans un contexte de pénurie d’eau. Il faut le faire. Koffi de Brazza « Songué ya lutu, » habite Mont-Fleury, c’est-à-dire L’Hôtel Saphir,(Bonjour Jo Washington Ebina ), dans le centre-ville de Brazzaville, avec piscine bien entendu, malgré la pénurie.

Côté jardin, identité à géométrie variable, interchangeable : Quadra, Vieux Ebola, Sarkozy, Benoît XVI, Rambo, Mopao (j’en passe et des plus incongrus) ; une ribambelle de sobriquets, au gré de l’histoire de l’art.

Le Patron autoproclamé de la musique congolaise a beau changer d’identité comme on change de gamme dans une chanson, le sosie brazzavillois le suit comme une ombre malgré les circonvolutions onomastiques.

« Nombre d’artistes le copient, mais vous êtes le meilleur, vous êtes celui qui le croque le mieux, au bémol près » congratulent la presse et l’opinion à l’attention de Koffi de Brazza. Mais, silence radio de Mopao le latiniste. Rambo ne le calcule même pas. Ok, « le silence fait aussi partie de la musique », disait Mozart.



WHOSE WHO ?

Carnaval, bouffonnerie, pitrerie outre-fleuve, tohu-bohu, brouhaha...

Koffi de Brazza mime si bien son idole kinois que parfois on ne sait pas qui est qui ?... Whose who.

En vérité le caricaturiste brazzavillois se surnomme « Pauvre ya mboka. », « Songué ya loutou, » « Foufoulogue ». Son nom de naissance, dit-il : Fasti Fa Dièse Synthé.. Le drôle a commencé pianiste chez Trésor Mvoula puis a fait une carrière solo avec son groupe appelé Quartier Romain. Romain par ici, Latin par là : on n’est pas sorti du monde antique.

Etat civil : « Fasti Fa Dièse » ? Hum ! Comédie ! Balivernes ! Un nom bien de chez nous... On ne saura jamais son véritable nom ...Pour quelqu’un qui cherche à être connu, c’est paradoxal qu’on ne sache pas son nom de naissance.

Mais, on a son nom de scène et on sait son genre : se dédoubler dans la peau de Koffi Olomidé.

« Vraiment na yébi té quoi ! » « Putain de merde ! » Des marqueurs de langage reproduits par Koffi de Brazza avec un ton juste. C’est « l’autre-lui-même » (dirait Alain Mabanckou)

Des jumeaux.

Le talon d’Achille du Quartier Romain c’est que Koffi de Brazza n’a jamais croisé son modèle kinois dans le réel alors que la distance qui les sépare dans sa parodie est de la taille d’un demi-ton dans le do lydien.

« Vraiment na yébi té quoi ! »

La chaîne YouTube de Koffi de Brazza recueille plusieurs vues. Des milliers d’internautes sont abusés à dessein par le comédien romain. Le Brazzavillois gère à merveille le solfège médiatique. Le style Tchatcho n’a pas de secret pour ce redoutable pianiste doublé d’un virtuose de la guitare. Comme il a joué du clavier dans le groupe de Trésor Mvoula, l’imitateur maîtrise le système de substitution des accords, notamment les premier, deuxième et troisième renversements,

Sa voix basse creuse la gamme quand celle de Cindy le Poumon caresse les aigus de la 1ère. Leur duo est unique. Particulièrement dans la parodie intitulée « Na liaki Niaou »

Du point de vue concordance, la voix, le timbre, l’accent kinois, l’esthétique, l’éthique la posture, rien à dire : la caricature de Mopao est saisissante. Tout y est. L’imposture est parfaite. On s’y croirait. On n’y voit que du feu.

Les fans des deux Koffi trouvent Koffi de Brazza génial. Les deux Koffi se partagent les mêmes supporters. C’est surprenant puisque les fans, généralement des puristes, ne supportent pas les plagiaires. Koffi de Brazza bénéficie curieusement de circonstances atténuantes. On ne sait pourquoi.

Seulement, Quadra alias Rambo n’a jamais fait l’effort de faire connaissance avec sa copie conforme de Brazza. Il l’ignore (ou fait mine de l’ignorer). Le rêve des fans c’est de voir le duo des Koffi sur le même podium ou faisant un featuring. Ca sera hallucinant de voir l’idole et sa doublure. C’est sûr.

Rome ne s’est pas bâti en un jour. Koffi de Brazza possède un immense background et l’Athénien de la Ngombé se résoudra bien un jour d’inviter le Romain de Poto-Poto pour un tempo d’amitié, un Mopatcho chorégraphique de reconnaissance.

Quand les journalistes des deux rives interviewent Koffi de Brazza la question est récurrente : « que pense Quadra du fait que tu es entré dans sa peau ? »

Koffi de Brazza perd son latin. Aucune réponse. Koffi de Kin, ignore superbement Koffi de Brazza.

Nous avons une hypothèse, freudienne : c’est l’effet miroir. Ca ne fait pas toujours plaisir que quelqu’un te renvoie ta propre image et met à nu ton moi existentiel. C’est vachement œdipien comme transfert et, ça frise la névrose. On comprend ce refoulement du miroir dans l’abîme de l’inconscient.

Autant ôter la feuille de vigne de la statue romaine réalisée par Michel Ange.

Ca peut-être gênant sur les bords et susciter des bouffées délirantes. (Sacré Freud !)

POLITIQUE FRANCAISE

La parodie est une imitation burlesque (d’une œuvre sérieuse) ; une contrefaçon grotesque d’une résolution normative ; un pastiche ubuesque d’une oeuvre dantesque. Pasticher : Imiter la manière, le style de quelqu’un à l’insu de son plein gré.

En revanche, dans le Bébête Show, les caricatures plaisent à leur modèle. Paradoxalement, il y a de la frustration chez les hommes politiques français lorsqu’on ne les caricature pas. C’est comme une mort symbolique sur le terrain vivant du débat.

La parodie est une tradition française amèrement aimée, cordialement détestée. Elle l’expression d’une ambivalence des sentiments chez le parodié. Ca fait mal et c’est bien. Politiquement.

Patrick Sébastien est le maniaque du « sosie caricaturé ». C’est son métier de faire du bien en faisant mal. Tout le monde y passe. Y compris les chefs d’Etat. Surtout eux. Les guignols se délectent de la tronche de Chirac, Mitterrand, Sarkozy, Hollande.

Manifestement Koffi Olomidé déteste qu’on teste sa caricature.

Il le fait savoir dans un éloquent silence négationniste. Il entend ça comme une fausse note, un couac, une dysharmonie.

Il reste aussi qu’aucun journaliste ne lui a jamais demandé son avis sur l’imitation burlesque de Koffi de Brazza.

ERRARE HUMAN EST

Et puis Koffi de Kin, devenu très nerveux (pour atteinte à la vie privée) a décidé de faire perdre son latin à une certaine presse indigène rive gauche.

Ces derniers temps, il a promis attaquer en justice une dizaine de Journalistes si jamais ils prononçaient son nom. Erreur monumentale. Evoloko précipita sa chute au milieu des années 1970 pour avoir défié la presse kinoise. Il fut l’objet d’un black-out total. On le boycotta avec une incroyable sévérité. L’auteur de Mbeya-Mbeya disparut de la scène à jamais. Koffi ne semble pas au courant du syndrome Lay Lay Atshuamou Joker.

« Errare Human Est » chanta Evoloko dans Zaïko, et « Perseverare diabolicum »

Quant à la parodie de son personnage par Koffi de Brazza, Rambo n’en dit mot. Jusqu’à preuve du contraire.

MOBUTU DE BRAZZA

Occident on a le guignol des Présidents. Pasticher un chef d’état : ce crime de lèse-majesté est inimaginable en Afrique.

L’homme qu’on appelle Sassou (Mobutu de Brazza) représenterait un guignol, croquable à souhait. Les comédiens en rêvent. Mais le retour de manivelle pourrait être odieux.

Bienvenu Mépépé-Sidobé alias Cœur à Cœur faillit pasticher Sassou d’Oyo si la mort ne l’avait pas fauché sur la route de la gloire. C’était In Extremis. On le voyait venir avec ses rimes.

La caricature du Président Africain attend sa mort pour entrer en action. Ce fut le cas de Mobutu aujourd’hui pastiché à gogo. De son vivant, c’eut été suicidaire de faire sa pantomime. Mangobo fut clairement soumis à la question par le tyran en personne qui crut que le néologisme Mofiti lui était consacré.

POLITIQUE AFRICAINE

Dieudonné Mbala-Mbala est l’exception qui confirme la règle. Paul Biya a été croqué de son vivant par le comédien franco-camerounais. Dieudonné bénéficie de la circonstance du non-lieu : il critique en effet le vieux despote Ewondo-Boulou-Béti à des milliers de kilomètres de ses griffes. Yaoundé n’est pas Athènes où Soc-rate pouvait avoir ses quartiers de la libre expression.

Somme toute, la scène artistique est une guerre punique anthologique. Grâce aux deux Koffi, on n’est pas sorti de l’antique bouffonnerie du monde harmonique. Ah ça c’est bon ça !

L. EKIRANGANDZO