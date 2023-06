La Société Littéraire

Chose promise, chose due !

« Kongo Ya Sika » : et si nous créons notre démocratie ?

« Vision sociétale pour la création d’un État de droit et le développement du Congo-Brazzaville » de Serge Armand Zanzala.

Notre livre est une promesse que nous avons faite à nos lecteurs, une promesse de découvrir un contenu de qualité, digne de leur intérêt et de leur temps précieux.

Nous croyons fermement à l’importance de tenir nos promesses et de livrer ce que nous avons annoncé.

Une promesse faite doit être tenue.

Et c’est exactement ce que nous faisons avec ce livre captivant que nous avons dédié à deux grands leaders d’opinion, Asie Dominique de Marseille et Guy Magloire Mafimba Motoki, qui incarnent le débat politique.

Malgré le fait que leurs interventions se déroulent sur des plateaux différents et que leurs opinions ne reflètent pas nécessairement les nôtres, nous saluons leur courage à se lancer dans des débats visant à faire émerger la vérité.

Asie Dominique de Marseille et Guy Magloire Mafimba Motoki jouent un rôle significatif dans le paysage politique congolais en exprimant leurs idées et leurs convictions avec une détermination inébranlable.

Même si nous pouvons différer dans nos points de vue, nous reconnaissons l’importance du débat ouvert et constructif pour nourrir notre démocratie et pour atteindre une compréhension plus profonde des enjeux qui nous entourent.

Ils ont démontré qu’il est possible d’aborder des sujets controversés avec respect et ouverture d’esprit, en favorisant ainsi un dialogue constructif et en permettant l’émergence de nouvelles perspectives.

En dédiant ce livre àces deux grands leaders d’opinion, nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers leur contribution au débat politique.

Leur courage à affronter des opinions contradictoires et à s’engager dans des échanges intellectuels est une source d’inspiration pour nous tous.

Nous sommes conscients que le débat politique est le fondement d’une société démocratique et pluraliste.

Les interventions d’Asie Dominique de Marseille et de Magloire Motoki apportent une diversité d’opinions et stimulent la réflexion critique, contribuant ainsi à une prise de décision plus éclairée et inclusive.

En dédiant ce livre à Asie Dominique de Marseille et Magloire Motoki, nous espérons encourager d’autres leaders d’opinion à embrasser le débat ouvert, à être prêts à confronter des opinions divergentes et à poursuivre la recherche de la vérité. Les idées émanant de différents horizons enrichissent notre compréhension collective et renforcent notre démocratie.

Nous espérons sincèrement que les idées présentées dans ce livre susciteront des réflexions et forgeront de nouveaux discours.

Que ce soit en les approuvant, en les remettant en question ou en y apportant des nuances, nous sommes convaincus que la capacité des uns et des autres à interagir avec ces idées contribuera à faire progresser le débat public vers des horizons plus éclairés et inclusifs.

Nous vous remercions de votre intérêt et espérons que ce livre vous apportera entière satisfaction.

Bonne lecture !

Serge Armand Zanzala