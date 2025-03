L’avenir de Sassou au centre des préoccupations d’Isidore Mvouba

Le change avait été donné par le général Ngatsé Nianga Mbouala qui avait parlé en son temps de l’avenir des « Mbochis ». Isidore Mvouba, originaire du Pool, au teint jaune papaye, n’en pensait pas moins, lui qui a sa tombe réservée au cimetière de Kona kona à Oyo, le village natal de son mentor, Denis Sassou Nguesso.

Sassou ou rien

Le député de Kindamba Isidore Mvouba qui ne souhaite pas être en reste, a saisi la balle au bond et a mis en garde contre les éventuels remous qui pourraient advenir à l’approche de l’élection présidentielle de 2026 qui verrait Denis Sassou Nguesso se succéder à lui-même.

Au cas où on l’aurait oublié « Denis Sassou-Nguesso est le candidat naturel du PCT » a tenu à rappeler, l’air menaçant, ce vieux compagnon de route de L’homme de l’Alima.

Exit Sénéléc

« Je crois qu’on ne doit pas se cacher derrière notre petit doigt. L’énergie est une question d’importance. Une démarche est engagée dans un contexte particulier. Dans une année, nous allons affronter une élection majeure, et je n’aimerais pas, qu’au cours de cette année qui précède celle qui suit, qu’il y ait des remous dans le pays », a déclaré celui qui oxxupe le fauteuil de président de l’Assemblée Nationale, à la faveur des questions d’actualités au gouvernement ce jeudi 27 février 2025. « Entre temps, on suspend tout » , a martelé ce second couteau, sous les applaudissements nourris et prolongés des députés (Les Echos du congobrazza.com, 27 février 2025).

Isidore Mvouba, au chevet de l’E2C, joue au médecin après la mort. Où était-il, lorsque Bruno Jan Richard Itoua, Henri Ossébi, Gilbert Ondongo, Jean-Jacques Bouya ont charcuté l’ex SNE ? Pourquoi, le passage de la SNE à l’E2C n’a-t-il pas suscité d’interrogations de la part du Président de l’Assemblée nationale ? Emile Ouosso, ancien DG de l’ex SNE, croque-mort qui a voulu planter le dernier clou du cercueil, s’est heurté à la vigilance et à la campagne d’information et d’explication d’Anatole Libongo Ngoka.

Anatole contre Anatole

Vent debout, les syndicats et les travailleurs de l’E2C, éclairés par les explications très pédagogiques d’Anatole Libongo Ngoka, ont contraint Denis Sassou Nguesso, Anatole Collinet Makosso et Emile Ouosso à mettre le projet en suspens. La claque est monumentale. Le Ministre Emile Ouosso a été lâché en rase campagne. Emile Ouosso a avalé son chapeau. Personne n’a volé à son secours. Emile Ouosso à été renvoyé à ses chères études.

Anatole Libongo Ngoka a-t-il sauvé l’E2C ? Rien n’est moins sûr. L’avenir de l’ex SNE est le cadet des soucis du président de l’Assemblée. Le scandale et l’opacité qui entourent la privatisation et l’affermage de la société E2C n’intéresse nullement l’ancien Premier Ministre Mvouba.

Victoire incertaine

Les nuits du député de Kindamba dans la région du Pool sont hantées par les remous qui pourraient perturber la bonne tenue de l’élection présidentielle et rendre la victoire de Denis Sassou Nguesso problématique.

Isidore Mvouba n’en a que cure des quittances d’électricité impayées des gouvernants, de l’inflation, du panier de la ménagère, de l’insécurité, de l’état des hôpitaux, des routes, des écoles, des inondations, de la pénurie d’eau potable, de la qualité de l’électricité, de la situation économique et financière du Congo-Brazzaville, abonné au défaut de paiement, des populations qui tirent le diable par la queue.

Brazzaville a récemment connu un nouveau défaut de paiement s’élevant à 20 milliards de francs CFA, survenu la semaine dernière sur le marché des titres publics de la Beac. Les efforts déployés auprès des partenaires habituels tels que la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC) de Maixent Raoul Ominga, le Port Autonome de Pointe-Noire et la Banque Postale du Congo-Brazzaville, n’ont pas rapidement porté les résultats escomptés. Isidore Mvouba n’en a soufflé mot. La réélection du fils de « Mama Mouébara », candidat naturel, compte avant toute chose. Le bradage des bijoux de famille importe peu. . .

Benjamin BILOMBOT BITADYS