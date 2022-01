L’écrivain Michel Innocent Péya : bilan de l’année 2021

L’année 2021, très fructueuse pour l’écrivain-chercheur le Dr Michèle Innocent Péya, s’est terminée en beauté à Bordeaux où s’est tenue la 4ème édition du Sommet International des Solutions pour la planète au mois de décembre 2021.

Le bilan de l’année écoulée, le moins qu’on puisse dire, a été positif pour celui que Pierre Ngolo, Président du Sénat a justement qualifié de « Messager du Congo », un ambassadeur qui s’est aventuré, dans ses périples à travers le monde, dans des milieux parfois « hostiles » et dont la cause défendue par l’écrivain a été qualifiée de « juste » par Belinda Ayessa, Directrice du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza.

POINTS FORTS

L’un des points forts qui ont marqué l’année 2021 a été la rédaction de son livre « Jeunesse et Destin. Jeunes du monde, monde des jeunes - Préface de Florent N’Tsiba. Postface de Michel Terrot. » salué par des écrivains, hommes et femmes politiques français parmi lesquels Corine Lepage, Thierry Braillard (avocat et homme politique français), Michel Antony, historien, Lixing Zhou (Conseiller représentatif asiatiques en France) Maryll Guilleteau (maire du 2ème arrondissement) Samuel Soulier, (maire) François-Xavier Picaud, Bastien Dupont, Roman Champel. Ouvrage ovationné aussi par des africains, des Congolais dont le ministre Pierre Mabiala et Clotaire Ouélo Louangou, maire du 1er arrondissement de Dolisie qui en a fait une analyse clinique. Pour Clotaire Ouelo, Michel Innocent Péya a mis de côté l’esprit de géométrie pour privilégier dans sa démarche intellectuelle « l’esprit de finesse ». S’appuyant sur une citation du philosophe Antoine Fabre d’Olivet, l’élu local du Niari a dit fort à propos que si « L’homme est une plante qui porte les pensées comme un rosier porte les roses, un pommier les pommes » alors Michel Innocent Péya est de cette essence d’hommes pleins d’esprit.

FONDS BLEU

L’écrivain est le porte-parole du Président Denis Sassou-Nguesso en matière de transition écologique, de changement climatique et des dangers liés au réchauffement de la planète. Le chef de l’Etat Congolais a été l’initiateur, d’un Fonds Bleu dédié au Bassin du Congo, deuxième poumon de la planète après la forêt amazonienne. A cet effet on peut appliquer au Président Congolais le mot d’Alexis de Tocqueville : « L’histoire est une galerie de tableaux où il n’y a qu’un seul original et beaucoup de copies ».

Précisément, au cours d’une conférence à Paris, à une question d’étudiante, si pour le Président Congolais, de n’avoir pas été invité à un Sommet à New-York il s’agissait d’un « camouflet », Michel Innocent Péya répondra par la parabole de l’enfantement. Quand un bébé naît il appartient non plus à la mère mais à tout le monde. Le Président Congolais a accouché du concept de Fonds Bleu. Comme un enfant qui vient au monde, désormais cette notion écologique appartient à tous.

La Planète est menacée. Le Bassin du Congo ; notamment sa capacité de capturer les émissions de carbone (à effets de serre) grâce à sa tourbière est l’un des enjeux du Fonds Bleu. C’est ce que Michel Innocent Péya développe dans un de ses nombreux ouvrages : « Le Bassin du Congo, monde sans lui, monde sans vie ». Il revient à la planète de prendre ses responsabilité dans les différentes COP annuelles où le Président Congolais n’a de cesse de lancer des alertes, à l’instar de la dernière à Glasgow où Michel Innocent Péya, sans langue de bois, a clarifié l’opinion sur les risques qui guettent notre chère planète « prêtée par nos générations futures ».

FIDELITE

Le Dr Michel Innocent Péya dont le champ d’investigation est très élargi a ainsi publié, entre autres ouvrages : « L’Afrique au féminin ». Ce livre tombe au bon moment puisque la période est malheureusement propice aux féminicides, à l’exploitation éhontée de la femme, au sort pénible des jeunes filles.

Autre thème récurrent abordé par les étudiants au cours des échanges, l’adhésion au projet du chef de l’Etat Congolais par les jeunes alors qu’il s’agit de deux générations différentes. Sans chercher à éluder le débat, Michel Innocent Péya dit renouveler sa confiance en un homme dotée d’une expérience datée des années 1970. « Pourquoi changer un cheval gagnant ? » a-t-il dit en substance. Pourquoi prendre le risque du chaos alors que le Congo a besoin d’unir tous enfants ? D’où l’ « Appel à la candidature de Denis Sassou-Nguesso à la dernière élection Présidentielle » qui retentit comme une profession de foi et une marque de fidélité.

EDITH LUCILLE BONGO, UNE FEMME DE COEUR

Entre autres points forts de l’année 2021 : le monde « fracassée par la pandémie à corona virus ». Cette pathologie a bouleversé l’équilibre socioéconomique mondial. D’où le besoin d’anticiper. En matière de Santé, Michel Innocent Péya a rendu hommage à Edith Lucile Bongo dont l’action dans le domaine de la Pédiatrie a mis le Congo au centre de l’intégration sanitaire. Elle a longtemps senti la nécessité d’investir dans le domaine de l’enfance la localité dont elle avait pris la mesure des choses en la « survolant en hélicoptère ». Le mois de mars, mois de la femme, a été celui de sa naissance en 1964 et de son décès en 2009. Triste évocation qui ne doit pas faire oublier, disait Jean D’Ormesson, que le meilleur hommage qu’on puisse rendre aux morts c’est de les faire vivre dans la mémoire des vivants.

TRAVAIL DE TERRAIN

Périples à travers le monde et les régions du Congo ont caractérisé l’écrivain congolais Michel Innocent peya. Très à l’écoute des remarques et critiques au cours des échanges, des forums et des conférences de presse, on peut concevoir que le lanceur d’alerte qu’est Michel Innocent Péya est également homme pratique et homme de terrain. Il en fait la preuve dans l’autre ouvrage : « L’ultimatum de la nature. Enjeux et perspectives du retour en urgence des Etats-Unis dans la bataille climatique. »En fait Michel Innocent Péya ne ménage aucun effort pour répéter à toute la planète : « on ne commande à la nature qu’en lui obéissant. »