La concertation d’Owando

Owando, ex-Fort-Rousset : son stade de foot, son pont sur la kouyou, son marché sur deux niveaux, son camp de Matsouaniste, son Evêché. La ville servira de théâtre (du 3 au 6 mars 2022) aux préparatifs des prochaines Législatives que Sassou se fera un plaisir de gagner. A vaincre sans convaincre, on triomphe honteusement.

Owando, c’est comme si Vladimir Poutine invitait les Ukrainiens d’aller discuter de leur sort dans un bled perdu de l’arrière-pays russe. Rien de tel pour des camouflets

L’ex-Fort Rousset, Sassou connaît bien. C’est de ce bastion qu’il commença et réussit son coup d’Etat du 5 juin 1997. Pour une rustique affaire de Tipoyi (chaise au porteur).

En dépit de ce que fait Sassou sur le terrain (en fait l’exact inverse de ce qu’il pense), on a tous compris que le petit Napoléon de Tsambi-Tso n’entend plus quitter le pouvoir (comme le Président Chinois) même si 100 % de Congolais ne l’entendent pas de cette oreille.

BLUFF

« Owando, vous n’y croyez pas ? Moi non plus. Mais Allons-seulement » propose celui qui passe pour l’homme des « actions secrètes ».

Pas besoin d’être clerc. A Owando, comme convenu, le PCT va imposer tout ce qui lui passe par la tête et ceux qui joueront le rôle des Opposants feront profil bas moyennant quelques espèces sonnantes et trébuchantes.

« Tout d’abord (...) y en a marre de cette pseudo opposition qui considère Sassou Dénis comme président ! En réalité c’est faire l’apologie du génocide et de la médiocrité. Voilà le côté crapuleux du personnage de Sassou Dénis et ses opposants . Arrêter d’humilier les Congolais ! » s’insurge un internaute (Congo-Liberty 22 février 2022 )

Quant à la Fédération de l’opposition congolaise, elle parle : « (d)’escroquerie de la concertation politique d’Owando » (Congo-Liberty.org)

David Londi enfonce le clou : « Le Président de la République cumule l’autorité dont le nantit l’élection au suffrage universel truqué, la fixité du mandat avec les armes et la corruption pour son seul profit. Le pluralisme devient une chimère et la garantie des droits fondamentaux une façade destinée à endormir la communauté internationale. » Congo-Liberty

Sur le même registre Mwinga Biango argue : « ...il est illusoire de croire que le tyran Sassou-Nguesso qui est revenu au pouvoir en octobre 1997 avec l’aide de l’armée angolaise principalement et des forces spéciales françaises, partira du pouvoir par la voie de l’alternance démocratique. »

Autrement dit, l’avenir des Congolais sera fait de douleur, de larmes, de sang et de grincements de dents. Déraciner la dictature ne sera pas une sinécure.

GALERE

« Allons-seulement » : congolisme qui signifie « Va voir dehors si j’y suis ». Tout est dit dans cette locution de l’intimidation typique d’un régime qui compte parmi les « très féroces » d’Afrique. (David Londi)

Allons seulement. Seulement, il vous en cuira d’y aller. C’est ce que cache la proposition. On a un sentiment de malaise quand un ami assortit son invitation d’un « Allons seulement ». Généralement des coups pleuvent quand on y va « seulement ».

Il y a des expressions comme ça. Elles font froid dans le dos.

« Allons seulement » est une terminologie dont la lexicographie made-in PCT s’est enrichie depuis le coup d’Etat du 5 juin 1997.

Le PCT invite l’Opposition d’aller à 400 kms aux confins de l’Equateur en étant conscient que cette Opposition n’aura pas gain de cause. « On n’organise pas des concertations si on n’est pas sûr de déconcerter l’autre. » Témoin : Brazzaville, Ewo, Dolisie, Sibiti, Ouesso, Madingou. L’éléphant a accouché d’une souris. L’Opposition n’y a vu que du feu. On a vu des candidats du Pct installer des urnes à domicile. Comble de tricherie, des députés de la « majorité présidentielle » ont obtenu 100% de voix.

Les Opposants Congolais qui n’en sont pas à leur première couleuvre avalée le savent. Ils savent que Sassou n’est pas un enfant de chœur qui fait la charité à l’adversaire. La concertation, telle que la conçoivent les stratèges du PCT, est une franc-maçonnerie.

Fort de cette fourberie, la question est celle des enjeux : pourquoi aller à Owando ? Harpagon aurait dit : « Que diable allez-vous faire dans cette galère ? »

Le refrain en gamme mineure selon lequel « Il est illusoire de croire que le tyran Sassou-Nguesso partira du pouvoir par la voie de l’alternance démocratique » renvoie au couplet : comment se débarrasser du monarque infatigable sans une effusion d’hémoglobine.

Faut-il instaurer une violence pacifique contre Sassou ? Comment le pousser à prendre la porte sans que le malotru ne s’agrippe à la poignée de la porte ?

OKEMBA

Une insurrection civile n’est pas à envisager car les Congolais sont comme le chat. Echaudés par le trauma du 5juin 1997, ils craignent l’eau froide de la révolution pacifique.

Battre le fer par le fer ? C’est-à-dire la solution militaire pour battre le militaire Sassou ? Qui pour le faire ? Dabira et Mokoko ont tous trébuché. Ceux qui auraient un caractère trempé comme celui d’Ange Diawara restent introuvables.

Le capitaine de vaisseau Dominique Okemba qui est militaire comme je suis Pape, ne serait plus, dit-on, en odeur de sainteté à Tsambi-Tso. Peut-on compter sur ce marin d’eau douce même s’il est crédité de la dangerosité d’un naja ? La rumeur a souvent dit qu’en politique c’est mieux d’avoir affaire à Sassou qu’à Okemba. Hélas, ce qui oppose Okemba à son oncle Sassou est insignifiant par rapport à ce qui les unit.

Pire : se débarrasser de Sassou grâce à Okemba n’est-ce pas tomber de Charybde en Scylla ? Qu’on ne se fie pas à la xénophobie supposée d’Okemba : il détesterait Cristel Nguesso alias Kiki le Zaïrois. Mais Okemba a lui-même des alliances exogamiques outre-fleuve. Ses enfants sont à moitié-zaïrois comme Kiki. Aussi qu’on dise qu’il ne s’accommode pas de la binationalité de Kiki au point de le tuer politiquement c’est ce qu’il y a de plus fantasmagorique.

Que faire si ce n’est se résoudre à la philosophie des Egyptiens qui dit : l’homme a peur du Temps. Le Temps a peur des Pyramides, symbole de l’immuabilité des choses. Et Sassou se prend pour un Sphynx. (Jusqu’à preuve du contraire).

Amicafigas