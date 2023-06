La dette entre parenthèses de Collinet Makosso

Après avoir esquissé quelques pas de danse se la « Rumba » à l’Unesco à Paris au lancement du Fespam de Brazzaville de juillet 2023 et avant le concert de Ibambi Roga Roga au stade Alphonse Massamba Débat le 24 juin 2023, Anatole collinet Makosso a regagné Brazzaville le lundi 5 juin 2023 , date du retour de Denis Sassou Nguesso qui a assisté à l’investiture en Turquie du président Recep Erdogan.

Sale quart-d’heure à TV5 Monde

Les deux têtes de l’exécutif ont perturbé la circulation dans les avenues jonchées de nid de poule du centre de la ville capitale Brazzaville. Si l’un, Denis Sassou Nguesso a échappé aux questions de la presse internationale, l’autre, Anatole Collinet Makosso, a été cuisiné par Dominique Tchimbakala sur TV5 Monde.

Anatole Collinet Makosso a peiné à préciser les contours de sa création conceptuelle de « dette entre parenthèses ». Le Premier ministre a bafoué sur la qualité du plateau technique du CHU de Brazzaville qui manque de seringues et de gants.

Anatole Collinet Makosso a été rendu minable sur la question de la lutte contre la corruption et l’absence d’ouverture d’information judiciaire. Pourqoi le Procureur André Oko Ngakala n’ouvre-t-il pas d’information judiciaire au regard des scandales financiers qui sécouent le Congo-Brazzaville ? L’histoire de l’enfant né avec une dent en or a achevé de le ridiculiser.

Catégories d’étudiants

Suivez le guide, Koffi Olomidé, en délicatesse avec Koffi de Brazza, l’avait chanté. Le personnel politique est passé maître dans l’art du minétisme. Certains hommes politiques ont adopté la coiffure de Sassou à l’instar de Jean-François Ndengué, Morel Kiwoundzou, ancien maire de Makélékélé. D’autres, comme Isidore Mvouba, le marquent à la couleur en se dépigmentant la peau. D’autres encore, comme Anatole Collinet Makosso, créent des concepts creux pour être sur le « chemin d’avenir » de Denis Sassou Nguesso. Le khalife d’Oyo a inventé le concept « d’étudiant actif » et « d’étudiant inactif ». Anatole Collinet Makosso, magistrat, promoteur d’une université privée à Brazzaville et diplômé du CEDS (centre d’études diplomatiques et stratégiques), qui ne pouvait être en marge lui a emboîté le pas. Anatole Collinet Makosso a innové en créant le concept de « dette entre parenthèses » sur le plateau de TV5 Monde.

La bourse ou la vie étudiante

A l’occasion du message sur l’état de la nation en novembre 2022, Denis Sassou Nguesso était revenu à la charge. Le fils de « Mama Mouébara » avait martelé comme pour bien enfoncer le dernier clou du cercueil : « De façon générale et malgré les turbulences de l’économie mondiale, les efforts déployés par le gouvernement pour garantir le paiement régulier des salaires et des pensions de retraite devraient être maintenus, voire redoublés, en intégrant, désormais, les bourses des étudiants actifs pendant que se poursuit la réflexion en cours sur les arriérés de bourses des étudiants et de pensions de retraite » (Les Dépêches de Brazzaville, 28 novembre 2022).

Après restructuration de la dette par la Chine, la dette du Congo-Brazzaville est passée de 110% à 99,6 % du PIB faisant du Congo-Brazzaville le pays le plus endetté de la CEMAC. Les populations du Congo-Brazzaville connaissaient la dette intérieure et la dette sociale. Elles ont entendu parler aussi de la dette du Congo-Brazzaville à l’égard des traders pétroliers (Gunvor, Trafigura, Glencore, Vitol).

Dans la recherche des solutions visant à apurer la dette intérieure du Congo-Brazzaville, le gouvernement avait conclu, en mars 2020, un accord de financement avec le Club de Brazzaville. Le prêt de 300 milliards de francs CFA du Club de Brazzaville, car il s’agissait bien d’un crédit, devrait servir à soulager les finances des entreprises engagées dans les travaux de sable de Jean-Jacques Bouya et à rembourser les arriérés de paiement liés à la dette sociale (caisses de retraite CREF et CNSS).

Il y a des questions qui se posent et il faudra que Sassou et Makosso y apportent des réponses. Qu’est-ce qu’un étudiant « actif » et qu’est-ce qu’un étudiant « inactif » ? Qu’est-ce qu’une dette entre parenthèses, le nouveau concept, contribution à la Science Economique d’Anatole Collinet Makosso ? Si Sassou Nguesso et Collinet Makosso croyaient que leurs concepts étaient un monument théorique qui allait frapper les esprits par leur créativité et bouleverser par leur force, c’est raté. Ils détonnent plutôt par leur vacuité.

Benjamin BILOMBOT BITADYS