La farce de Mouyondzi entre Munari et Mikolo

La directrice de cabinet du Professeur pascal Lissouba ne s’en était jamais cachée. Le voyage qui avait permis à Claudine Munari Mabondzo d’assister aux obsèques à Perpignan de Pascal Lissouba avait été financé par Denis Sassou Nguesso. Jacqueline Lydia Mikolo a été mis sur orbite au gouvernement et au PCT par Denis Sassou Nguesso. Et, c’est par la volonté de Denis Sassou Nguesso que Jacqueline Lydia Mikolo est candidate du PCT à Mouyondzi en face de Claudine Nunari Mabondzo.

Les relations de Denis Sassou Nguesso et les deux dames de pique de Mouyondzi sont au beau fixe. Jusqu’à nouvel ordre électoral.

Pendant quelques jours, Mouyondzi sera l’épicentre de la politique du Congo-Brazzaville avec le duel qui opposera les deux dames de Mouyondzi, Claudine Nunari Mabondzo et Jacqueline Lydia Mikolo, deux connaissances de Denis Sassou Nguesso. « Moto a séparé té ». Le temps de mettre sous le tapis le rôle trouble de Claudine Munari Mabondzo et la bande des quatre (Moungounga, Tamba Tamba, Mbéri et Moukouéké) dans la chute de Pascal Lissouba en 1997. Denis Sassou Nguesso tire les ficelles.

Les populations du Congo-Brazzaville ont la mémoire courte. « Nsimou ni mayéla ». Si, Denis Sassou Nguesso, voulait mettre le feu aux poudres dans cette localité de la région de la Bouenza, il ne s’y prendrait pas autrement. Chaque camp affûte ses armes (au propre et au figuré). La bataille des législatives à Mouyondzi donne l’illusion des élections libres, régulières et transparentes. Loin s’en faut. Les dénonciations des fraudes et les réclamations se multiplient au point de jeter un discrédit sur ces élections. Le fils de « Mama Mouébara », Denis Sassou Nguesso et le PCT n’ont jamais organisé des élections libres, régulières et transparentes. Elles ont toujours été entachées de graves irrégularités comme celles observées à travers les différentes circonscriptions où ont été proclamées la victoire de Vadim Mvouba, Inès Ingani, Claudia Sassou, Chrystel Sassou,Stella Sassou… Aussi longtemps que Denis Sassou Nguesso et Henri Bouka de la CENI auront la mainmise sur les élections au Congo-Brazzaville, les résultats des scrutins n’auront aucune valeur.

Et, si Jacqueline Lydia Mikolo l’emportait face à Claudine Munari Mabondzo comme ce fut le cas en Guinée en 2010 avec la victoire inattendue d’Alpha Condé. Arrivé en deuxième position avec seulement 18 % des voix au premier tour - contre 43 % à Cellou Dalein Diallo -, le candidat du RPG avait réussi à retourner la situation en emportant avec 52,5 % des voix contre 47,4 % à son adversaire Cellou Dalein Diallo ? Jacqueline Lydia Mikolo réalisera-t-elle la « remontada » face à Claudine Munari Mabondzo à l’instar D’Alpha Condé ? Dans l’art de brouiller les pistes, Sassou Nguesso est un maître. Mouyondzi est une école anormale de la politique comme partout ailleurs dans le « Congo de Sassou. »

Dans la manipulation, Sassou Nguesso est un seigneur. L’éclatement de la localité de Mouyondzi en différentes chapelles selon que l’on soutient Munari ou Mikolo en est la preuve. A Mouyondzi, les deux camps s’observent dangereusement en chiens de faïence. Les deux sœurs ennemies sont pourtant logées à la même enseigne : toutes deux sont franc-maçonnes. Difficile de dire qui joue le rôle de plastron dans cette farce de très mauvais goût. Ce qui est sûr, il y aura un seul vainqueur : Sassou. Avec, en prime, les échauffourées dans la région. Cela donnera l’occasion au Khalife d’Oyo de mater avec plaisir ces jacqueries qui se préparent dans ce fief naturel du lissoubisme.

Benjamin BILOMBOT BITADYS