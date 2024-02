Humeur

Le Feuilleton de Sarah Ndengué ou Les Péripéties de la Noblesse Congolaise en Treize Épisodes

Dans le feuilleton palpitant de Sarah Ndengué, fille du Directeur Général de la Police du Congo-Brazzaville, au Palais de la Justice de Brazzaville, nous sommes entraînés dans un monde où les privilèges et l’arrogance règnent en maîtres.

Avec un accès illimité aux ressources, Sarah et ses comparses de l’élite congolaise se délectent dans leur propre version du « Game of Thrones », où les règles de la loi ne s’appliquent apparemment pas à eux.

Épisode 1 : La Princesse et le Code de la Route

Dans le premier épisode, nous sommes témoins de la princesse Sarah, au volant de sa luxueuse voiture, ignorant allègrement les feux rouges et les limitations de vitesse. « Les lois de la circulation ne s’appliquent pas à moi » , déclare-t-elle avec désinvolture à un policier interloqué qui tente en vain de lui faire respecter le code de la route.

Après tout, pourquoi devrait-elle se soucier des règles qui régissent le commun des mortels lorsque son père est le gardien de la loi lui-même ?

Épisode 2 : La Ballade des Billets de Banque

Dans le deuxième épisode, Sarah organise une fête extravagante dans sa somptueuse villa, où l’alcool coule à flots et l’argent est jeté en l’air comme s’il s’agissait de confettis. Les invités, tous des fils et des filles de papa, se pavanent avec une arrogance insouciante, se croyant intouchables dans leur bulle dorée. Pendant ce temps, les citoyens ordinaires regardent avec incrédulité depuis l’extérieur, se demandant comment ces enfants gâtés peuvent se permettre de gaspiller autant d’argent alors que le reste du pays lutte pour joindre les deux bouts.

Épisode 3 : Le Scandale de Corruption

Dans le troisième épisode, le scandale éclate lorsque des preuves accablantes de corruption impliquant Sarah et d’autres membres de l’élite congolaise sont révélées au grand jour.

Mais au lieu d’être tenus responsables de leurs actes, ils sont protégés par leur statut social et leurs liens familiaux avec les plus hauts niveaux du gouvernement. Les citoyens indignés manifestent dans les rues, exigeant que justice soit rendue, mais leur appel tombe dans les oreilles sourdes des puissants.

Épisode 4 : La Diva des Douanes

Dans cet épisode, Sarah se rend à l’aéroport pour un voyage exotique dans un pays lointain. Mais au moment de passer la douane, elle est arrêtée pour avoir tenté d’introduire illégalement des produits de luxe sans payer les droits de douane. Malgré les preuves accablantes, elle parvient à échapper aux conséquences grâce à l’intervention de son père et à un petit pot-de-vin discret.

Épisode 5 : La Soirée VIP

Sarah organise une soirée VIP exclusive dans une boîte de nuit huppée, où seuls les membres de l’élite sont autorisés à entrer. Les citoyens ordinaires qui tentent de s’approcher de l’entrée sont rapidement écartés par la sécurité, tandis que Sarah et ses amis se prélassent dans leur propre petit royaume de privilège.

Épisode 6 : Le Scandale de l’Éducation

Dans cet épisode, des documents sont divulgués révélant que Sarah a été admise dans une prestigieuse université étrangère grâce à des pots-de-vin massifs versés par son père. Les étudiants méritants du Congo, privés d’opportunités d’éducation, expriment leur colère face à cette injustice flagrante.

Épisode 7 : Le Convoi Royal

Sarah est vue en train de circuler dans les rues de Brazzaville dans un convoi de voitures de luxe, accompagnée de gardes du corps armés jusqu’aux dents.

Les automobilistes ordinaires sont forcés de s’écarter sur le bord de la route pour laisser passer la princesse, qui semble croire qu’elle est au-dessus des lois de la circulation.

Épisode 8 : Le Luxe Extravagant

Les médias sociaux s’enflamment lorsque des photos de la collection de sacs à main de designer de Sarah font surface en ligne. Les citoyens ordinaires, luttant pour nourrir leur famille, regardent avec incrédulité les extravagances de la noblesse congolaise, se demandant comment une seule personne peut dépenser autant d’argent pour des biens de luxe.

Épisode 9 : L’Évasion Fiscale

Des enquêtes révèlent que Sarah et sa famille ont évité de payer des millions de francs CFA en impôts en dissimulant leur fortune dans des paradis fiscaux à l’étranger.

Alors que les citoyens ordinaires sont écrasés par les taxes et les impôts, la noblesse congolaise s’enrichit aux dépens du peuple.

Épisode 10 : L’Exhibition Publique des Armes

Dans cet épisode, Sarah et ses acolytes de l’élite congolaise sont vus lors d’une soirée exclusive, exhibant fièrement leurs armes à feu dernier cri. Ils se pavanent dans un spectacle de puissance, croyant que leur richesse et leur statut les immunisent contre les lois du pays. Les citoyens ordinaires, témoins de cette démonstration de force, sont à la fois effrayés et indignés. Pour eux, l’exhibition publique des armes par l’élite est une insulte à leur sécurité et une menace à leur dignité.

Épisode 11 : Le Respect Forcé par la Noblesse

Au fil des épisodes, nous avons vu comment l’arrogance de la noblesse congolaise a instauré un climat où le respect leur est automatiquement dû, non pas en raison de leurs actions méritoires, mais simplement en raison de leur héritage de privilèges. Ils marchent dans les rues avec une arrogance démesurée, s’attendant à ce que les citoyens ordinaires s’inclinent devant eux. Cependant, ce respect est façonné par la peur plutôt que par l’admiration, car les gens ordinaires sont conscients des conséquences de ne pas se soumettre aux caprices de l’élite.

Épisode 12 : La Révolte Populaire

Face à la corruption rampante et à l’arrogance flagrante de l’élite congolaise, le peuple se soulève dans une révolte populaire massive.

Des manifestations éclatent dans tout le pays, exigeant la fin de l’impunité pour les puissants et la justice pour les opprimés. Le destin de Sarah et de ses complices reste incertain, mais une chose est sûre : les jours de l’arrogance congolaise sont comptés.

Épisode 13 : Le Bal des Prétentieux

Dans cet ultime épisode hilarant du feuilleton déjanté de Sarah Ndengué, la noblesse congolaise se lance dans un bal des prétentieux, où l’arrogance atteint des sommets aussi élevés que les talons de leurs chaussures de designer.

Alors que Sarah et ses comparses défilent sur le tapis rouge, leurs vêtements scintillants rivalisent avec l’éclat de leur vanité. La salle de bal est transformée en un véritable spectacle de cirque, avec des lions de l’ego et des jongleurs d’excuses ridicules.

Les invités s’engagent dans des joutes verbales absurdes pour déterminer qui a le pedigree le plus prestigieux et la lignée la plus illustre. Les "mais mon père est plus riche que le tien" fusent à travers la pièce comme des confettis à un mariage royal, tandis que les "ma mère a plus de bijoux que la tienne" sont lancés comme des boules de bowling dans une allée de prestige.

Pendant ce temps, les domestiques observent depuis les coulisses, s’amusant discrètement des pitreries de leurs maîtres. Ils parient secrètement sur lequel d’entre eux tombera de son piédestal d’arrogance en premier.

Au milieu de la cacophonie des égos surdimensionnés, un serveur maladroit renverse accidentellement un plateau de hors-d’œuvre sur la robe couture de Sarah. Un silence choqué envahit la pièce alors que tous les regards se tournent vers elle. Mais au lieu de s’offusquer, Sarah éclate de rire, déclarant avec un sourire narquois : « C’est une œuvre d’art moderne, je le porte maintenant fièrement comme une déclaration de guerre contre la bienséance » .

Finalement, le bal des prétentieux prend fin avec un éclat de rire collectif, les invités réalisant que derrière leurs façades de grandeur se cachent simplement des humains imparfaits. Ils quittent la fête, non pas en élevant le menton dans un défi d’arrogance, mais en éclatant de rire et en échangeant des salutations chaleureuses, reconnaissant que dans ce monde fou, un peu d’humour est parfois le meilleur remède contre la vanité démesurée.

Conclusion

Mais derrière cette façade d’arrogance et de pouvoir, se cache une vérité amère : les filles et les fils à papa ont hérité cette arrogance de leurs papas, qui ne se gênent pas de vanter les morts, la terreur et les destructions qu’ils ont causées dans une région et chez des populations innocentes. Leurs actions sont justifiées par des discours creux, affirmant que "le ciel n’est pas tombé", ignorant délibérément les souffrances et les cicatrices laissées par leurs actes.

Alors que le feuilleton de Sarah Ndengué expose les excès de l’élite congolaise, il sert également de rappel brutal que la véritable noblesse réside dans l’empathie, la responsabilité et le respect envers ses concitoyens, plutôt que dans les privilèges hérités et l’arrogance aveugle.