Le procureur Oko Ngakala envoie le directeur de collège Hervé Manana en prison sans autre forme de procès

Nganga Edouard est un établissement scolaire situé à la lisière de la forêt du parc zoologique de Brazzaville. (Nganga Edouard, du nom du grand-père de Nganga Edo, artiste congolais)

Hervé Manana, directeur du collège Nganga Edouard (4ème arrondissement) aurait été pris la main dans le sac du vice. Une patrouille de police en embuscade devant son établissement scolaire l’a surpris, dans son bureau, sur le point de commettre le péché de la chair avec une mineure, non consentante, âgée de 14 ans. Nos confrères du « Troubadour » et des « Echos de Brazzaville » parlent de « flagrant délit de tentative d’agression sexuelle ». La qualification vaut ce qu’elle vaut.

De toute façon le pervers semblait avoir transformé son bureau en garçonnière et mettait son personnel en congé lorsqu’il voulait assouvir ses bas instincts, en l’occurrence les samedis.

Ce jour-là, selon un scénario bien ficelé, il aura suffi que la jeune élève envoie in extremis un texto (un SOS ) à sa famille pour que la police vienne constater le début du flagrant délit.

Tel fut pris qui croyait prendre... son bon temps.

Voilà pour les faits.

SERIAL SEXUAL

Lors de l’audition du directeur d’école, quatre autres mineures sont venues témoigner. Le pot au rose découvert, d’autres victimes du prédateur vont probablement sortir de l’ombre et les charges qui pèsent sur lui risquent de s’alourdir.

Le délinquant (49 ans) célibataire et père de 4 enfants, a été immédiatement conduit au bureau de l’inénarrable procureur André Oko Ngakala. Après un rapide interrogatoire fondé sur des noms d’oiseau et sur le mode « reconnaissez-vous les faits ? » l’agresseur aurait avoué et, l’étape suivante, selon l’inquiétant homme de loi, serait la Maison d’arrêt.

On ne nous dit pas si le bougre a fait ses (ou ces) aveux spontanés en présence d’un avocat, sous l’intimidation ou sous la torture. Son profil évoque l’image d’un rat en face d’un serpent cobra.

Tout le monde n’a pas la puissance d’un Dominique Strauss-Kahn dont la tentative de viol sur Nafissatou Diallo lui évita tout de même la case prison. En outre le Congo n’est pas les Etats-Unis où il suffit d’avoir un couteau ensanglanté à la main, à côté d’un cadavre, pour être accusé de meurtre. Dans les pays de Droit, on juge à charge et à décharge. Ici, les éléments d’un traquenard sont patents. Et, en cas de doute, relaxe.

CONDAMNÉ SANS JUGEMENT

Sur la vidéo du violeur de Nganga Edouard, on voit un André Oko Ngakala, jouissant comme un pit-bull devant une pièce de viande fraîche. La justice expéditive : Oko aime ça. Oko fantasme quand il s’agit de menu fretin. Quand il s’agit d’un requin, son venin s’adoucit. Suivez son système juridique : il y a un je ne sais quoi de « us et coutumes d’Oyo » dans sa façon de lire le droit qui en dit long sur la confusion entre science juridique et barbarie. Après avoir traité le prédateur de « sorcier », Oko intime au policier-enquêteur de vite boucler l’affaire, d’expédier le pauvre bougre en maison d’arrêt et ordonne au journaliste du Troubadour de publier l’affaire. Le doute ne lui traverse pas l’esprit.

Manana ira au violon sans être jugé. Dans sa cellule à « Sans famille » il pourra chanter « Aimée wa bolingo » de... Nganga Edo.

CRIMES ECONOMIQUES

Passez au scanner la vie du sieur Oko, est-il seulement un modèle de vertu au dessus de tout soupçon d’immoralité ? Certes, à l’heure qu’il est, « le parquet c’est lui. » Il est juge et partie.

Si tous les auteurs de viols sur mineurs avaient été déférés au Parquet, la classe politique congolaise serait devenue un désert et la prison de Brazzaville (d’où vient de séjourner le général Norbert Dabira et où croupissent encore le général Jean-Marie Michel Mokoko et Okombi Salissa) demanderait d’être agrandie tant de nombreux gibiers de potence tomberaient sous le coup de la Loi. Crimes sexuels, crimes économiques sont le pain quotidien d’une catégorie politique qui a longtemps fait sauter la barrière entre animalité et humanité.

Lucien Ebata qui a volé tout l’argent du pétrole congolais au point choquer toute la planète, Willy Etoka, ancien vendeur de chambres à air, devenu milliardaire grâce à l’or noir, Christel Nguesso cité dans le crime des Biens Mal Acquis, n’ont jamais défilé dans le bureau du procureur. Hervé Manana est une goutte d’eau qui cache un océan de débauche.

LE LOUP DANS LA BERGERIE

Enfin, sans vouloir faire de la physiognomonie, le look du directeur Hervé Manana, tient plus du loubard que du fonctionnaire relevant de L’Education Nationale. Par quel miracle cet homme à la libido incontrôlée, ce seigneur du sexe compulsif, ce serial sexuel en milieu scolaire, ce Marc Dutroux de la forêt de la Patte d’Oie, par quel miracle s’est-il retrouvé à la tête d’un établissement aussi prestigieux que le collège Nganga Edouard, berceau où a été nourrie une partie du fleuron de notre élite. On se le demande.

L. Ekirangadzon