Le sébène dans la musique congolaise moderne

L’artiste-peintre- musicologue et professeur de musique, Guy-Léon Fylla, définit le sébène comme la répétition successive d’un certain nombre de notes pendant le passage de 2 accords : 1 accord fondamental et 1 accord 7ème, d’où la dérive lingala "sébène", de l’anglais seven, 7, ou seventh, septième. Ainsi pour le ton Do, poursuit Guy-Léon Fylla, les notes seraient :- Fondamental : Do, Mi, Sol - Accord de 7ème : Sol- Octave inférieur : Fa, Sol.

La position du sébène dans la chanson congolaise

C’est une phase musicale dynamique et dominante qui permet à la guitare solo de conclure une improvisation, avant reprise du chant, ou d’assurer l’alternance pour l’expression d’un autre instrument, généralement les cuivres (trompettes), les bois (saxophones, clarinettes), les claviers, auquel il sert alors de substrat à son exécution. Le sébène marque aussi le début de phase instrumentale de la chanson appelée « chauffer », sert de prélude ou de conclusion au solo de guitare. Il peut aussi être intégral, s’apparentant alors à un riff de guitare ou à un accompagnement.

Les origines du sébène