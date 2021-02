Le SOS des musiciens congolais face à la maladie grave de plusieurs des leurs et particulièrement pour deux d’entre eux, jugés préoccupants :

Michel BOYIBADA

Auguste Fall PANDZOU

En effet, la crise sanitaire liée au Covid-19 à particulièrement touché les artistes-auteurs compositeurs dans leur activité quotidienne de création ou d’animation et a engendré pour tous une situation sociale et économique très critique.

Dans ce contexte très particulier, il serait urgent que le Ministère de la culture et des arts, la Société civile, se mobilisent pour soutenir l’ensemble du secteur et en particulier les artistes musiciens qui ne produisent plus depuis une année.

Pour ce faire deux suggestions sont urgentes :

Avances exceptionnelles de droits d’auteurs

Création d’un fond de solidarité ou d’un fond de secours du gouvernement en faveur des artistes meurtris.

A Propos de BOYIBANDA et AUGUSTE FALL trois numéros de téléphone sont disponibles : UMC +242 055255210 –

BOYIBANDA : +242 055218908 –

AUGUSTE FALL : +242 055155251 ou 069403017

Ces numéros de téléphone sont à la disposition de toutes personnes de bonne volonté qui voudront apporter une aide directe.



Clément Ossinondé