« Les Enfants Sans Monde » et le Projet « Mémoire en Couleurs »

Chères et chers amis dédiés à la littérature et à la préservation de la mémoire,

C’est avec une profonde satisfaction que nous vous invitons à célébrer la publication de notre roman, intitulé « Les Enfants Sans Monde, » 207 pages, Amazon, 2023.

Cette œuvre littéraire d’une puissance et d’une émotion incommensurables nous plonge au cœur des vies et destins de ces jeunes âmes courageuses qui ont entrepris la périlleuse traversée de la Méditerranée à la recherche d’un avenir meilleur, mais qui, hélas, y ont trouvé une fin tragique, emportés par les flots.

Au fil de ces pages, notre objectif a été de donner une voix à l’indicible, de narrer des récits empreints d’espoir, de tragédie et de résilience vécus par ces jeunes Africains, souvent désignés sous le nom de « migrants clandestins, » une désignation qui, en toute justice, devrait susciter la honte de l’humanité, plus particulièrement des dirigeants Africains.

Toutefois, notre livre ne se contente pas d’être une fin en soi.

Il sert de point de départ à un voyage plus vaste, une incitation à l’action, à la commémoration et à la création d’une mémoire vivante et foisonnante.

Pour graver à jamais la mémoire de ces jeunes perdus en Méditerranée, La Société Littéraire a décidé de mettre en œuvre deux grands projets significatifs.

La Société Littéraire profite de cette occasion pour annoncer ses projets majeurs, pour lesquels elle lance d’ailleurs des appels au soutien ; donation, sponsoring et partenariat.

Projet 1 : Soutien aux Activités de La Société Littéraire

Projet Mémoire en Couleurs

Nous avons l’intention de lancer plusieurs projets visant constamment à graver à jamais les souvenirs de nos jeunes Africains.

De plus, nous avons l’intention d’informer et de dissuader ceux qui envisagent le périple périlleux à travers la Méditerranée à bord d’embarcations de fortune.

Projet 2 : Concours littéraire

Projet 3 : Impression Recueils des Lauréats

Projet 4 : Création d’une fresque

Projet 5 : Fresques en miniature

Projet 6 : Projet de création d’une Newsletter

Projet 7 : Donation pour le roman « Les Enfants Sans Monde »

Projet 8 : Réalisation de Vidéos

Projet 9 : Expositions et Conférences

Projet 10 : Distribution gratuite des livres-cahiers au Complexe Scolaire The Best Learning

Appel aux sponsors

Pour mener à bien ces projets ambitieux, La Société Littéraire lance un appel pressant aux sponsors et à toutes celles et ceux désireux de soutenir ou de participer à l’organisation de ces activités.

Votre implication est cruciale pour honorer la mémoire de ces enfants disparus en mer et pour prévenir de futures tragédies similaires.

Ensemble, nous pouvons faire la différence, rappeler au monde que chaque enfant compte et que chaque vie perdue en mer est une tragédie que nous ne devons pas oublier.

Merci de vous joindre à nous dans cette aventure artistique et mémorielle.

Ensemble, nous pouvons écrire l’histoire de l’espoir, de la solidarité et de la commémoration.

Dons et Virements

Pour garantir une gestion transparente et efficace de notre organisation, nous tenons à rappeler que tous les dons et virements doivent être effectués exclusivement au nom de La Société Littéraire à travers notre compte PayPal dédié, intitulé LA SOCIETE LITTERAIRE et associé à l’adresse email litterairelasociete@gmail.com ou se connecter au lien paypal.me/Lasocietelitteraire

Cela contribue à assurer la traçabilité de tous les fonds et à prévenir toute confusion ou erreur dans le processus de don.

Votre coopération est essentielle pour maintenir la clarté et l’intégrité de notre organisation, et nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien continu.

Nous tenons à vous rappeler l’importance cruciale de joindre un message à vos dons ou virements pour préciser le projet que vous souhaitez soutenir.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les modalités de don ou les détails du compte PayPal, n’hésitez pas à nous contacter.

Nous sommes à votre disposition pour toute clarification supplémentaire.

Votre générosité est une force motrice essentielle pour notre mission, et nous sommes reconnaissants de votre confiance.

Avec gratitude et détermination,

Serge Armand Zanzala, auteur de « Les Enfants Sans Monde » et Directeur de Publication de La Société Littéraire.

E-mail : [email protected]