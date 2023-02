Les policiers Congolais, bêtes et méchants

Les jeunes de l’arrondissement 9 ne manquent pas d’imagination. Figurez-vous que ces Congolais, sans emplois, ont eu la géniale idée de construire un pont de fortune à l’aide d’un bastaing posé sur pilotis sur un confluent de la rivière Mikalou, cour d’eau qui prend sa source dans les Plateaux Batéké, part grossir le débit de la Tsiémé, et ( petit cours d’hydrographie urbaine) se jette dans le fleuve Congo à Yoro, port artisanal, après avoir arrosé les nouveaux quartiers de Jaques Opangault et Kombo.

La planche posée sur un lot de piquets, était le seul moyen d’enjamber ce cour d’eau qui n’a jamais fait l’objet d’aménagement comme Madukutsékélé.

« Ces petits entrepreneurs n’ont rien volé. Le madrier a été payé de leurs poches » précise un riverain.

L’EAU DANS LE GAZ

Mais là où il a commencé à avoir de l’eau dans le gaz, c’est quand ces adeptes du « système D » ont mis en place un péage, en guise de droit d’usage du pont. Le montant de cet impôt était à la discrétion des usagers ( 100, 150, 200 frs), et, ce, malgré le risque encouru de perdre l’équilibre et tomber dans l’eau jaunâtre.

Enfants des écoles, travailleurs, femmes au foyer, chômeurs, militaires, policiers, malades : tout le monde profitait de cette opportunité de traverser la rivière sans se mouiller les pieds.

Ces jeunes désœuvrés croyaient rendre service aux populations locales, ces laissés-pour- compte de la municipalisation accélérée d’Hugues Ngoulondélé, gendre de Sassou.

Mal leur en a pris. Nos ingénieurs en herbe avaient commis l’incroyable erreur de chasser sur les plates bandes de Jean-Jacques Bouya le gourou kleptomane des Grands Travaux au Congo qui, comme on sait, construit les « meilleurs ouvrages au monde ». Ce que cette jeunesse ouvrière a fait est perçu comme un « crime de lèse-majesté ». Car au Congo, soulager la misère humaine c’est faire de l’ombre à l’ego des partisans du « Allons seulement ».

L’eau rend la peau lisse...

Le commissariat de police du coin a, en effet, très mal vu la manœuvre des jeunes. Résultat : les condés de Jean-François Ndenguet, toujours en quête de pigeons à plumer, leur sont tombés dessus comme aigle sur moineau, au motif que les jeunes devaient leur verser une commission. Même la mafia italienne met de l’élégance dans le crime organisé. Ici au Congo, non. C’est la raison du plus fou qui prévaut.

SOUVERAIN PONTIFE

Embarqué comme un bandit de grand chemin, et sa recette de la journée récupérée par les cognes de Ndenguet, « l’ingénieur en pont » a dû regretter d’être né au Congo-Brazzaville, pays que vient de bénir le Souverain Pontife, François 1er, alors qu’il survolait Brazzaville à destination de Kinshasa.

« Jusqu’à preuve du contraire, eux-mêmes les flics empruntent ce pont » ironise un riverain très remonté contre cet arbitraire policier. « Pourquoi ne voient-ils pas l’action d’utilité publique entreprise par les jeunes désœuvrés du quartier ? » s’insurge un père de famille qui explique avoir perdu sa maison engloutie par les eaux.

L’occupation sauvage du domaine foncier dans les années 1980 a, en effet, laissé nombre des prolos de banlieues bâtir des habitations sur des zones non constructibles. Aujourd’hui, ils sont, pour la plupart, sans toit.

COMMISSION

Les racketteurs en uniforme auraient exigé une commission sur les sommes récoltées par passage. Faute d’avoir reversé une partie des recettes aux flics, ceux-ci ont sommé nos « ingénieurs en ponts et chaussées » de débarrasser le plancher. Ils ont littéralement jeté leur projet à l’eau.

« C’est quoi votre politique ? Montrer aux yeux du monde que l’Etat ne travaille pas ? » se sont indignées les forces de l’ordre sur fond de tracasseries ordinaires. Depuis cette tentative d’extorsion de fonds par les flics, la planche qui a tant dépanné les riverains a été enlevée.

PONTS ET PONCIFS

Mais pourquoi donc les policiers CONGOLAIS ont-ils l’art de jeter des ponts entre civilités et barbarie ?

Résultat : Retour à la case départ. Plus de moyen de passage entre ces favelas de Brazzaville Nord. Désormais il faut ôter ses chaussures, retrousser son pantalon, relever robe et pagne, courir les risques d’attraper des microbes pour passer d’une berge à l’autre. Et ce n’est pas étaler un poncif ici en disant que « occuper les jeunes oisifs c’est éviter d’en faire des kuluna, des Bébés Noirs ou des Microbes. »

INONDATIONS

Abandonnés par la puissance publique, les riverains de Moukondo, Massengo ; Kombo n’ont pour seule option que bricoler des ponts avec du matériau de récupération. Ces quartiers périphériques sont pénalisés quand les pluies diluviennes font sortir les ruisseaux de leur lit. Personne ne semble se rendre compte que c’est dans l’absence de structures urbaines adéquates que prennent source les tensions sociales.

Ces derniers mois, les précipitations à Brazzaville ont confirmé la thèse du dérèglement climatique annoncé par les écolos de toute la planète. On a déploré de nombreux dégâts matériels et des pertes en vies humaines à Ngamakosso. Le gouvernement d’Anatole Collinet Makosso a répondu à cette tragédie par un silence de loge maçonnique et une insensibilité à faire honte à Satan en personne.

Le bâtisseur infatigable n’a toujours pas pigé que tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se fracasse. Qui a bu ne boira plus.

Ci-joint les images de Vox.

https://www.facebook.com/search/top?q=vox