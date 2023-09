Message post électoral du docteur Gaspard LINGOUALA à l’issue des sénatoriales 2023

Au lendemain de toutes defaites électorales, l’exigence de regard critique sur soi-même, d’introspection profonde, devrait emmener chaque candidat malheureux à se regarder avec plus de rigueur et d’humilité afin de se relancer et de se projeter vers les nouveaux horizons de l’agenda politique national.

Dans cette perspective, j’ai toujours pensé qu’à l’instant où le questionnement du possible succès électoral pour un citoyen lambda à quelque élection majeure que ce soit, de notre système électoral devient une problématique plus que préoccupante pour l’ensemble des forces vives nationales ; toute résignation politique qui se traduirait par le renoncement ne fait que porter de l’eau au moulin de ceux-là mêmes qui œuvrent pour qu’il en soit ainsi.

C’est pour celà que j’ai toujours tiré en mes echecs électoraux systémiques et programmés, les ressorts politiques d’une obstination citoyenne légitime et déconcertante pour les ennemis de la liberté et de la justice sociale qui s’en trouvent contrariés.

C’est ainsi que, aux collègues distingués conseillers qui courageusement ont porté leur choix sur ma candidature, je dis merci infiniment.

Merci infiniment aussi à ceux qui y ont pensé mais qui ont été perturbé par l’environnement électoral peu vertueux.

À ceux qui n’ y ont pas pensé, je respecte votre choix.



J ai pris contact avec les heureux élus, mes frères et sœurs, pour leur adresser mes félicitations, les encourager pour leur mission dans cette forêt de chênes vicieusement dressées pour la contreperformance démocratique, c’est d’ailleurs pour celà que nous comptons les accompagner, et je me prêterai volontiers à ce jeu.

Aux camarades militants et sympathisants de l’Upads, ceux qui discernent sur la vie du parti avec élégance et conviction, ceux là qui vivent mon supplice dans ce parti dont le nième épisode rendu public est la lettre de monsieur Pascal Tsaty Mabiala au ministre de l’intérieur dictant le retrait de ma candidature aux élections sénatoriales ; vous qui vivez la descente aux enfers de notre Parti ; je dis courage a nous tous et perseverons dans la réorientation du gouvernail de notre bateau commun. Notre combat politique ne prendra un sens réel que quand nous aurons vaincu l’amateurisme, la cupidité, l’inconséquence et l intolérance du chef de fil de l’implosion du parti du Professeur Pascal Lissouba.

Au peuple Congolais, j ai une invite profonde et significative : croyez encore à ce Parti sans tomber dans les errements que nous sert la direction politique actuelle dont l’une des illustrations est l’activité stupide du samedi 9 septembre à Dolisie imaginée pour le pédantisme.

Laissez le temps au temps, notre seul juge, dans la pensée positive et l’action.

Que le très haut nous bénisse.

Docteur Gaspard LINGOUALA, membre du Bureau Politique de l’Upads, conseiller départemental du Niari.