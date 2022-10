Okemba et Obara, deux pêcheurs en eau trouble au bord de la Seine

Ce qui s’est passé jeudi 6 octobre 2022 à l’Ambassade du Congo à Paris ne peut pas se passer de commentaires même si c’est un point de détail dans l’histoire de la Résistance. Deux bras cassés du régime, Jean-Dominique Okemba et Philippe Obara, ont effectué une promenade de santé et de ..fer sur la place de Paris.

Le concept de « Place de Paris » prisé dans le jargon de la diaspora porte bien son nom puisque les oligarques du Congo, du Gabon et de la Guinée d’Obiang ont coutume de placer leur butin dans cette ville malgré le clash des Biens Mal Acquis.

En ce moment, il semblerait même que plus « ça craint » pour leurs avoirs, plus les potentats « placent. » La vérité est que le crime profite davantage à la France qu’aux filous nègres. Le Trésor Public français pose une condition aussi onéreuse que malhonnête : prélever 60% des biens mal acquis avant de les restituer à leurs véritables proprios i.e les peuples africains croupissant dans une misère sans nom.

Alors : La France Etat voyou ? Non, la France Etat flibustier.

SE CACHER DANS LA LUMIÈRE

Rompus à l’incognito, l’arrivée inopinée des deux nervis a fait l’effet d’une bombe en milieu combattant. Obara à Paris ? Qui l’eut cru. Obara déteste se montrer. Ecoutez ce qu’en dit Zenga Mambu en 2015 :

« Le Général Philippe Obara Ngoni n’aime jamais être photographié ni filmé... Et pourtant, ce dernier raffole de photographier et filmer certaines personnalités, les opposants ainsi que leurs activités, leur décollage et atterrissage dans les aéroports du Congo par le truchement de ses agents secrets et cameras cachés. »

Qui l’eut vraiment cru ! La capitale française fut jadis la place forte de la très puissante FEANF (Fédération des Etudiants d’Afrique Noire Francophone) dans les années 1950, âge d’or des luttes anticoloniales, anti-impérialistes et contre les valets locaux et dont Rodolphe Adada, aujourd’hui placé de l’autre côté de la cognée, ne fut pas moindre activiste.

Dorénavant Obara et Okemba viennent faire du tourisme au cœur de la Résistance. Sans risque ni péril.

Comme les temps changent !

L’effet de surprise passé, un réseau de questions se pose : que diable sont venus faire les deux pieds nickelés au bord de la Seine ? Quelle a été le mode d’approche des corrupteurs ? Quel a été le prix de la trahison par corrompu ?

Mystère et boule de gomme. De l’aveu des esprits éclairés, personne ne sait ce que nos deux troubadours sont venus pérorer à Paris et quelles sommes ont été mises en jeu.

Osons une hypothèse globale : Okemba et Obara sont venus faire un test de popularité du régime de leur patron Sassou. Un test coûteux.

Visiblement le test a été négatif et positif.

RETOURNEMENT DE VESTE

A en croire les communiqués de la presse pro-gouvernementale, du coup, les Combattants se seraient tous repentis. Parfois, pour de maigres enjeux financiers. Ils jurent (brusquement) aimer Sassou.

Eux qui l’ont toujours identifié comme un tigre de l’espèce humaine ! On reste bouche bée devant leurs retournements de veste.

L’assassinat de Guy Brice Parfait Kolélas est encore frais dans les mémoires. On se souvient de la colère du pasteur Israël Noumazalaye au Quai de la Rapée où reposait la dépouille de Pako en attendant l’autopsie. On se souvient des oraisons funèbres des Bakoua et autres Combattants aux obsèques du leader de l’Opposition en Île de France.

En 2022, changement de cap : « Jean-Dominique Okemba, c’est mon parent ; Morazambé » a déclaré le faux pasteur sur le parvis de l’ambassade alors qu’il n’avait pas de mots assez durs pour fustiger les amis de JDO au cimetière du Bourget, sur la tombe du leader de YUKI, le 22 janvier 2022.

REPENTANCE

« Repenti » est un concept de la justice italienne. Dans le cadre de la repentance, les anciens mafieux se transforment en gentils enfants de chœur pour sauver leur peau. Mais l’Italie est un pays des retournements acrobatiques et des miracles.

En mafia congolaise, on ne sait qui du régime de Sassou et des Résistants doit se repentir !

« Nous n’avons plus de griefs contre notre pays » a postillonné dans sa barbe hirsute Rostel Bakoua autoproclamé Président du mouvement des Combattants.

Les Jeunes Maîtres, les Donald, les Faye Monama, Kingo Nitou, Mousompa, Kimpo, Sadio Kanté apprécieront.

En conclusion : Les Combattants, dans leur ensemble, ont rangé armes et bagages et rejoint le camp longtemps vilipendé de Sassou qui désormais peut se pourlécher les couilles comme un chien quand la chasse est finie.

RISQUES

Paris, chasse gardée de la FEANF (disions-nous) n’est plus ce qu’il était. Okemba Jean-Dominique et Obara Philippe ont tout de même risqué gros. Ils font la loi à Brazzaville. Pas à Paris, capitale des Droits de l’homme et de la femme.

« Le ciel n’est pas tombé » dit Okemba après avoir fait pleuvoir des bombes ukrainiennes sur le Pool. (Soit dit en passant)

Les membres de la classe politique rdécéenne subissent des bastons de leurs Opposants / Combattants INGETA lors des déplacements dans l’espace Schengen. Ministres, députés, musiciens pro-régimes sont régulièrement molestés et déclarés persona non grata sur les places de Paris, Bruxelles, Londres.

Témoin, Gentiny Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, violemment castagné ce samedi 15 octobre 2022 à Paris. Des cris lingala (« Bo bomi mboka ! Ba traîtres ») ont accompagné les coups de gourdin assenés sur la tête du bourgmestre kinois. La vidéo montre que Ngobila a failli être « motakalisé. » (dénudé avec violence)

Ce 6 octobre 2022, de deux choses l’une : ou les deux gibiers de potence se faisaient lyncher ou on leur déroulait le tapis rouge comme des rédempteurs longtemps attendus par leurs fidèles.

Ce coup-ci, nos condottières n’ont pas bu la tasse mais savouré du petit lait comme l’indiquent les visages souriants du très flegmatique Okemba et du ténébreux Obara.

PHOTO DE FAMILLE

La photo de famille sur le perron de l’ambassade est riche en expressions. Il se lit sur le visage des repentis l’expression de la trahison prêtée à Judas par les peintres.



De Noumazalaye à Bakoua, la physionomie de l’ignominie est intacte. « La barbe radicalisée de Rostel Bakoua alias « de Gaulle Mobali ya témbé » est un copier coller d’Iscariote Judas » a ironisé un habitué des réseaux sociaux sur Facebook.

Aussitôt le putsch contre les Combattants consommé, De Gaulle Bakoua a pris son service... consulaire. Il commence par résoudre une épineuse question administrative de la diaspora. On apprend que « les passeports sont désormais disponibles en passant par lui. » Ca s’appelle prendre le taureau par les cornes.

Dans cette assemblée générale, extraordinaire, rue Paul Valéry, l’Ambassadeur Rodolphe Adada a été porté disparu. Okemba et Obara l’ont simplement doublé.

Pourquoi s’encombrer du chancelier étant donné qu’en général, les coups bas se passent volontiers de protocole.

NITOU LEVY ROLAND

Devenu zone à risque à cause de la présence des pit-bulls de la DST l’Indigné Roland Levy Kingo Nitou a prudemment pris la poudre d’escampette à l’arrivée des chasseurs de prime nommés Okemba et Obara. Selon une indiscrétion, un « indic » bienveillant lui aurait immédiatement mis la puce à l’oreille peu avant l’arrivée des deux gros barbouzes. « On a lancé un contrat sur ta tête. Quitte immédiatement la place » lui aurait susurré l’espion.

Sans demander son reste, Kingo Nitou Roland est allé se mettre au vert à la campagne. La Résistance depuis Jean Moulin est aussi une clandestinité.

DE GAULLE

Rostel Bakoua surnommé de « Gaulle » ne serait pas à sa première mission impossible. Après avoir fait de sales coups dans la diaspora, tendu des traquenards à ses amis, il fonça sur Brazza prendre le salaire de ses pêchés, en l’occurrence un poste de député. Echec et mat.

Okemba et Obara seront-ils plus généreux à son égard cette fois-ci ? Wait and see.

Mais c’est tout vu. « De Gaulle » n’y verra que du feu. Dans l’algorithme du Chemin d’avenir, on remercie les gorilles en monnaie de singe.

Le domaine où excelle Rostel Bakoua c’est assurer la sécurité des hommes politiques congolais de passage à Paris. Hugues Ngouolondelé et Hildevert Mouagny utilisèrent sa stature ainsi que celle de feu Chaque Attaque Apo pour confectionner les statuts de l’éphémère association Loi 1901 dite « Congo Uni », chargée de semer la terreur dans la diaspora.

Ancien braqueur, Bakoua de Gaule Mobali ya Tembé (ce qui signifie dur à cuir) fut impliqué dans un homicide après l’échec d’un casse dans une banque parisienne. Il fit de la taule.

MAÇONNERIE

Philippe Obara a horreur de la lumière. Il est littéralement un homme de l’ombre. Sa photo n’existe nulle part sauf cette fois-ci sur les réseaux sociaux quand il pose avec les nouveaux Combattants dans la cour de l’Ambassade du XVIème arrondissement de Paris.

« Ainsi c’est lui ? » a réagi le commun des mortels à la vue de sa photo. Batéké, il est originaire de la Cuvette Ouest. Cet oiseau rare campe dans la polygamie (il a deux épouses légitimes) et vit avec sa famille dans une villa cossue au bord du cimetière d’Itatolo. A part ça, tout sur lui n’est que fantasmes et mystifications.

Comparé à Dominique Okemba, la répression n’est pas une passion pour P. Obara. Lorsqu’il frappe,« il tient compte des Droits de l’homme » peut-on lire sur sa biographie sommaire.

Faux ! Il a beaucoup de sang sur les mains et est pire que Judas l’Iscariote :

« D’ethnie téké de la Cuvette Ouest, nombreux sont ceux qui voient en Philippe Obara, un faire valoir, qui a reçu des mbochis, la mission de mettre sous l’éteignoir ses propres frères tékés. Le pouvoir se servirait de lui, un peu comme l’homme se sert du chien pour chasser ses frères animaux. » (Zenga Mambu)

Conclusion, Obara et Okemba sont venus à Paris honorer une invitation maçonnique.

En rendant une visite de courtoisie aux faux combattants nos aliborons ont fait d’une pierre deux coups.

La prochaine fois, il faudra les « motakaliser », histoire de montrer que Sassou est impopulaire dans la diaspora.

Lambert Ekirangazon