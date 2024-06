Pierre Ngolo envoie Collinet Makosso dans le décor

Les accords de coopération entre le Congo-Brazzaville de Denis Sassou Nguesso et le Rwanda de Paul Kagamé tournent à la foire d’empoigne. Anatole Collinet Makosso qui a été envoyé au charbon à la place de Christel Sassou Nguesso, signataire des contrats qui ont mis le feu aux poudres, peine à convaincre. L’occasion fait le larron. La séance de travail entre le Sénat et le gouvernement a été le théâtre de règlement de comptes. Après sa tentative maladroite et mal polie d’injonction du Premier Ministre Anatole Collinet Makosso aux sénateurs de ne plus l’appeler pour en savoir plus sur les Accords de cessions de terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, histoire de mettre une croix sur les hectares de terre cédés ou vendus au Rwanda et de tourner la page, le sang de Pierre Ngolo n’a fait qu’un tour. Le Président du Sénat Pierre Ngolo a remonté les bretelles de l’arrogant Makosso.

Recadrage

Pierre Ngoloa recadré vertement et séchement Anatole Collinet-Makosso, l’insolent, sous un tonnerre d’applaudissements des camarades sénateurs du PCT. Pierre Ngolo a martelé, comme pour enfoncer le clou, que les sénateurs continueront de poser les questions autant que nécessaire. Les sénateurs n’ont pas besoin de recevoir des leçons de parlementarisme de la part de Anatole Collinet Makosso, lui-même à la remorque de Christel Sassou Nguesso dit « Kiki ».

Christel Sassou Nguesso avait fait échouer le plan de Pierre Ngolo de demeurer à la tête du PCT. Pierre Ngolo avait obtenu l’éviction du gouvernement d’Inès Nefer Ingani. La guerre des écuries est ouverte au Congo-Brazzaville. Les escarmouches se multiplient entre le camp de Pierre Ngolo et celui de Christel Sassou. Les prises de bec fusent. Les deux camps se regardent en chiens de faïence. Jusqu’où ira cette guerre de succession ? Pierre Ngolo peut-il contrarier le « Khalife « d’Oyo, Denis Sassou Nguesso ? En cas de vacance de pouvoir au Congo-Brazzaville, aussi Président du Sénat soit-il, Pierre Ngolo, peut-il succéder à Sassou Nguesso, dans un pays qui n’a jamais respecté la Constitution ? Quel rôle joue Pierre Ngolo, « mbochi » d’Olombo, dans cette comédie politique ? Que diable, Anatole Collinet Makosso, le « simba sac », est allé faire dans cette galère ?

Benjamin BILOMBOT BITADYS