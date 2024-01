Quand les Congolais de Tshisekedi font la leçon aux Congolais de Sassou

C’est toujours un plaisir de voir comment un regard étranger se pose sur son propre pays. Les critiques de l’autre sont toujours intéressantes car elles sont formulées sous un angle, souvent aveugle, que seul l’étranger peut appréhender.

Maître Tshura Mboma, lanceur d’alerte congolais-RDC, résident en France, a violemment critiqué au cours d’une émission socioculturelle les Congolais de la rive droite du fleuve (RC) parce que, selon lui, ces derniers se font marcher sur les pieds par le très cruel Denis Sassou-Nguesso sans la moindre réaction.

Il est vrai que dans sa vidéo YouTube de plus d’une heure datée du 13 décembre 2023 (voir infra) les deux Congo en prennent chacun pour leur grade. Après avoir cassé du sucre sur le dos de ses compatriotes, l’influenceur Kinois s’en est pris à ses voisins brazzavillois à 2 ou 3 minutes de la fin de l’émission qui dure au total près d’une heure cinquante.

Crise de conscience

En vérité les Congolais, rive droite, n’ont pas attendu le voisin Thsura Mboma pour prendre conscience de leur aliénation politique. Sur le plan historique l’autocritique est une vieille tradition politique congo-brazzavilloise datant des journées glorieuses des 13, 14 15 août 1963 quand l’Abbé Fulbert Youlou fut chassé du pouvoir, au premier chef, par la foule venue de Bacongo, son fief naturel. Cette tradition a encore été vérifiée après l’insurrection de Diawara en 1972 lorsque les putschistes confessèrent l’échec du Maquis de Goma Tsé-Tsé dans un célèbre document : (Autocritique du 22 février 1972 au Congo-Brazzaville M22 Le mouvement révolutionnaire - Ange Diawara, Jean-Baptiste Ikoko, Jean-Claude Bakékolo, Jean-Pierre Olouka).

Ne parlons pas de l’insoutenable pression que les Combattants de la diaspora font subir aux oligarques congolais en séjour en Occident.

Toutefois, la sollicitude critique d’un voisin kinois sur les réseaux sociaux, nous va droit au coeur car comme le bossu qui ne voit pas sa bosse ou le cocu ses cornes, au Congo de Sassou, on en est arrivé au point de trouver normales les aberrations du régime kleptocrates de Mpila. Tout est renversé : les « antivaleurs » deviennent le modèle. De toute manière, Tshura Mboma a bien fait de titiller notre conscience nationale. Comme pour valider ses critiques, nombre de nos compatriotes ont partagé la vidéo kinoise sur les réseaux sociaux.

Figurez-vous que le lanceur d’alerte Tshura Mboma n’a pas eu de mots assez durs pour moquer le peuple congolais de Brazzaville étant donné sa nonchalance, son indolence et son apathie alors que Sassou lui en fait voir de toutes les couleurs depuis des lustres.

La charge de Tshura est si virulente que Migue, le présentateur de l’émission « Fauteuil Jaune Solola Vérité » a peur de l’incident diplomatique. La violente diatribe a pris 1 minute sur plus d’1h 40 d’émission. Soixante secondes : cela a suffi à Tshura Mboma de déverser un torrent de critiques contre l’attitude passive des Brazzavillois en dépit de tout le mal que le clan Nguesso leur fait.

« Je critique car si le Congo-Brazza s’en sort un jour, ça nous sera aussi bénéfique en RDC » se justifie Tshura Mboma devant le regard agacé de l’animateur Migue Nyéma.

Wake Up

Maître Tsoura (ou Tshura) Mboma prend l’exemple du peuple Taliban d’Afghanistan qui s’est libéré des Américains en puisant sur ses propres forces. Qu’attendent les Congolais sous Sassou pour faire comme les Tunisiens de Ben Ali qui lui ont donné un coup de pied au cul sans aide extérieure ? Les Congolais de la RDC ont eu raison de Mobutu qui fut plus intraitable que Sassou. « Réveillez-vous Congolais de Brazza ! Personne ne fera le boulot à votre place ! » fustige Me Mboma (qui n’est pas plus avocat que je suis botaniste).

En outre, l’influenceur Tshura Mboma s’en est pris à l’autre loi scélérate du tyran brazzavillois sur les transports aériens : « Le Congo-Brazza est un pays où aucune autre compagnie aérienne à part Air France ne survole le territoire passé minuit ! »

N.B -(A en croire notre confrère Les Echos du Congo-Brazzaville du 20 décembre 2023) le Congo de Sassou aurait décidé de casser ce monopole d’Air France en achetant des parts (15 millions d’euros) dans la compagnie concurrente (qui bat de l’aile) Corsair pour desservir Brazzaville et Pointe-Noire. NDLR)

L’hôpital se fout de la charité

Ironie du sort, la RDC organise ses élections ce 20 décembre 2023 dans un climat d’incertitude. Félix Tshisékédi, Président sortant se représente face à 25 candidats dont Moïse Katumbi et le Docteur Denis Mukwege. La RDC, pays extrêmement riche avec une population extrêmement pauvre n’a rien à envier au Congo pétrolier de Sassou où un clan originaire d’Oyo affame 99% de la population.

Parabole

En se moquant des Congolais de la rive droite du fleuve, on ne peut pas dire que maître Tshura Mboma illustre la parabole de la paille et la poutre puisqu’il n’épargne pas son propre pays, quoique, parfois l’impression est nette chez Maître Tshura que la RDC est déjà sortie de l’auberge. Or c’est absolument faux.

En vérité, les Congolais des deux rives sont logés à la même enseigne misérabiliste. Plutôt que faire le ménage chez le voisin, les lanceurs d’alerte des deux rives devraient inviter les deux peuples d’unir leurs efforts pour balayer les tyrans qui les réduisent en esclavage depuis des décennies.