Sainte-Anne au détriment de Saint-Tropez pour Antoinette Sassou

La cité azuréenne du sud de la France qui attire le gotha du J7 mondial n’a pas eu les faveurs de la première dame du Congo-Brazzaville en 2023. Madame de Pompadour de Mpila a boudé Saint Tropez. Antoinette Sassou a tourné les talons à La Madrague. Autre temps, autres mœurs. Le côté spirituel a primé sur le côté tape à l’œil. Le sacré a eu raison du profane.

Le hasard faisant mal les choses Antoinette (quatre-vingt berges ) a l’âge de la Basilique. 1943- 1949 Roger Jules Lelièvre alias Erell, dessine et achève la construction de la Cathédrale consacrée à la fille de de Gaulle, Anne, malade. La toujours jeune Antoinette Sassou née Tchibota est contemporaine, de la date de construction de la grande édifice où elle a fêté sa Birth Day.

La Bible, le bâton et la carotte

Antoinette Sassou a fait de l’humanisme chez la veuve et l’orphelin avant d’aller se recueillir en l’Eglise Sainte Anne et bien sûr avant d’aller se déhancher au rythme de la rumba. Si, pour ses 70 ans en 2013, Antoinette Sassou née Tchibota Loémbé avait choisi le faste et le « bling-bling » de Saint Tropez faisant la une de la presse française, pour célébrer ses 80 ans, dame Sassou a opté pour la sobriété de la Basilique Sainte Anne de Brazzaville. Notons au passage que si Antoinette Sassou née Tchibota a tous les défauts du monde, au moins elle n’a pas cette coquetterie congolaise de camoufler son âge. Madame la marquise a 80 balais révolus. C’est ici l’occasion de se demander qui de son mari Denis ou d’elle, Antoinette, est le plus vieux. Ce détail vaut son pesant d’or.

Le hasard faisant bien les choses, Antoinette (quatre-vingt berges ) a l’âge de la Basilique. Pour nombre de Congolais (dont 60 % ont moins de 20 ans) la Cathédrale appartient à l’âge de la pierre polie. 1943- 1949 Roger Jules Lelièvre alias Erell, dessine et achève la construction de la Basilique consacrée à la fille malade de De Gaulle. La toujours jeune Antoinette Sassou née Tchibota est contemporaine de la vieille Eglise aux tuiles vertes. Les pirogues de Yoro ou de l’Alima ont inspiré l’architecte Français.

La toujours jeune Antoinette Sassou née Tchibota est contemporaine, de la date de construction de la grande édifice où elle a fêté sa Birth Day.

Eglise du pouvoir ou Pouvoir de l’Eglise

La Basilique Sainte Anne de Poto Poto a damé le pion à Saint Tropez, la ville de Brigitte Bardot, pour la rédemption d’une damnée du Ciel, la ci-nommée Tchibota patronne de la tristement célèbre association Congo-Assistance. Les populations du Congo-Brazzaville qui ne manquent pas d’humour ont surnommé l’édifice de Sainte Anne « Eglise du pouvoir PCT ». Les têtes à plume du PCT sont attirées par l’Eglise du Père Leconte et organisent des offices religieux et y laissent des sommes importantes en guise d’offrandes (mabonza). Les prêtres se bousculent pour célébrer les messes à Ste Anne. Ils repartent les poches pleines. A l’occasion des 80 ans de Tchibota, l’Archevêque de Brazzaville lui-même a été sollicité. Il n’a pas dit "non".

Là où la grâce surabonde, le pêché abonde. Toutes les cérémonies religieuses impliquant les membres du clan Sassou s’y déroulent. Baptême, première communion, mariage, messe de requiem, actions de grâce, anniversaires : aucune festivité empreinte de religiosité n’échappe à Sainte Anne, naguère siège de la célèbre chorale « Les piroguiers », au sein de laquelle on notait la présence de Laurent Botséké, Jean-Luc Malékat, Henri Ossebi, Ngombé-Mbalawa, Alphonse Bouya Dimi, Emile Oboa, Felix Malékat, Léon Makaba.

Le Père Didas Malanda, prêtre spiritain congolais fut curé de la paroisse Sainte Anne.

La religiosité, au fur et à mesure qu’on approche de ses derniers jours, l’emporte sur le clinquant. Antoinette et Denis Sassou Nguesso chantent l’air du temps. Ils ne font désormais plus dans l’événementiel. Celui qui domine dans les sphères dirigeantes de l’heure. Ils viennent de changer de partition. Antoinette Sassou a troqué le « bling bling » pour le spirituel. Sassou Nguesso et Antoinette Sassou sont-ils à la quête de l’absolution (ce qui en religion signifie effacement d’une faute par le pardon).

Le terme d’absolution vient du latin absolvere et signifie « délier », « dénouer ». C’est l’acte par lequel le prêtre, au nom de Dieu, pardonne les péchés de celui qui vit le sacrement de Pénitence et Réconciliation. Ce pouvoir du prêtre s’appuie sur l’évangile selon saint Matthieu 16,19 où Jésus dit à Pierre : « « Quoi que tu lies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour lié, et quoi que tu délies sur la terre, ce sera tenu dans les cieux pour délié. » Simaro Lutumba dans « Ma Ndola », l’a chanté dans « Moto soki akomi mobangé akomi ko sambéla,nzambé limbissa massoumou na bango, ba zali ko banga liwa » (C’est à la vieillesse que l’on découvre la bonté de Dieu. Que Dieu pardonne leurs péchés. Ils ont peur de la mort. Antoinette et Denis Sassou ont-ils des péchés à se faire pardonner ? L’assassinat du cardinal Emile Biayenda hante-t-il les nuits du couple Antoinette et Denis Sassou ? Antoinette et Denis Sassou éprouvent-ils des remords quant aux souffrances infligées aux populations du Congo-Brazzaville ? Ont-ils une pensée pour les Disparus du Beach et des victimes des bombardements de la région du Pool ?

Bamboula

Chasser le naturel, il revient au galop. Antoinette Sassou a fait appel, pour agrémenter la fête d’anniversaire et égayer les convives triés sur le volet, au controversé chanteur de RDCongo, Koffi Olomidé et le gâteau d’anniversaire est venu du Liban. L’identité du sommelier n’a pas été rendue publique. A d’autres occasions, le sommelier serait venu de France en jet privé affrétée par les Sassou pour se distinguer du commun des mortels, étancher la soif des heureux invités, grands amateurs de grands crus. Le sommelier est le spécialiste des vins. Il est chargé de trouver les bons accords entre les plats et les vins et organiser et gérer la cave de Mpila. Le sommelier a eu la lourde mission de dénicher les grands crus qui ont accompagné les plats de « ngoki » et de « doukoudaka ». Ces cérémonies grandiloquentes et budgétivores ont pour objectif de ceindre de lauriers le front du couple Antoinette/Denis de Mpila et de soigner auprès des organisations de charité et humanitaires et à l’international leur image entachée par la dictature et les scandales financiers.

Pour le 90 è anniversaire de La Duchesse de Langeais Tchibota, en 2033, on peut imaginer l’apothéose : célébration par le Pape en personne. On ne sait si c’est François 1er ou son successeur Manamika 1er. Quant au 100 è anniversaire (un siècle) , pour peu que Dieu lui prête vie, nul ne saura l’ampleur de la frénésie, puisque les desseins de la Providence sont insondables.

Benjamin BILOMBOT BITADYS