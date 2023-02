Sassou, Makosso, et Bouya vont-ils réhabiliter la RNTP ?

Les éléments du ciel se déchainent sur le Congo-Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, Anatole Collinet Makosso et Jean-Jacques Bouya ne savent plus où donner de la tête. Tout se qu’ils touchent se transforme en plomb.

L’AXE OBOMO

Une première alerte avait été faite sur la qualité des ouvrages de Jean-Jacques Bouya à la suite de l’écroulement de la corniche du Djoué. Les autorités du Congo-Brazzaville sont restées de marbre. Tiraillé entre le souci de soulager les angoisses des populations du Congo-Brazzaville à l’annonce de la pluie et l’envie de préserver les équilibres ethno-politiques de l’axe Oyo-Boundji-Ollombo-Makoua-Owando (OBOMO), Denis Sassou Nguesso hésite de se séparer de Jean-Jacques Bouya tout comme de Lucien Ebata éclaboussé par des scandales financiers révélés par le quotidien Libération.

Soucieux de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, plusieurs traders gravitent autour du pétrole du Congo-Brazzaville. Parmi ceux-ci, il y a Denis Ngokana, le patron d’AOGC. C’est l’autre Lucien Ebata. « Sassou est tombé amoureux de Jean-Jacques Bouya et Sassou écoute beaucoup Jean-Jacques Bouya. Pourquoi ? Est-ce parce qu’il tient le cordon de la bourse et connaît les secrets des montages financiers ? Entre Sassou et Bouya, c’est « Je te tiens par la barbichette, tu me tiens par la barbichette » »

CHATEAUX DE SABLE

Le Congo-Brazzaville a connu le programme triennal, le plan quinquennal, la « nouvelle espérance » et le « chemin d’avenir ». Autant de pompes à fric pour le clan au pouvoir. Sans parvenir à transformer les villes du Congo-Brazzaville en cités modernes. Les populations du Congo-Brazzaville attendaient de Jean-Jacques Bouya des travaux titanesques, nous avons eu des châteaux de sable qui s’écroulent à la tombée de la première averse , des collecteurs d’eau qui se transforment en piège mortel, des routes qui mutent en bourbier et des voiries urbaines qui deviennt des nids de poule.

Les bouc-émissaires sont vite trouvés : réchauffement climatique, maraîchage, incivisme, urbanisation sauvage... Jamais la responsabilité des hommes politiques et des entreprises des travaux publics en proie à la corruption, au marché public de gré à gré, aux rétro-commissions n’est engagée. Le manque d’entreprises chargées d’entretenir les infrastructures à l’instar de la régie nationales des travaux publics (RNTP) mise en place par Fulbert Youlou, Germain Bikouma et Alphonse Massamba Débat dès les premières années des indépendances de 1960 est patent.

On n’investit pas d’énormes sommes d’argent qui se comptent en milliards de francs CFA dans les infrastructures routières, aéroportuaires, sportives, sanitaires, immobilières, des écoles, des ponts, des dispensaires pour les laisser à la merci de la nature.

L’ANCIENNE RNTP

Gouverner, c’est prévoir. Il ne suffit pas de construire les ouvrages, encore faut-il les contrôler, les surveiller et les entretenir. La RNTP construisait et assurait l’entretien des pistes agricoles, des routes rurales, des petits ponts (passerelles), effectuait des travaux de ravalement et de terrassement. La RNTP agissait comme administration de l’Etat chargée d’assurer le contrôle des travaux publics. C’était le bureau de surveillance des travaux de génie civile. La RNTP était présente dans tous les chef-lieu, les districts et les postes de contrôle administratif (PCA) du Congo-Brazzaville. La Régie Nationale des Travaux Publics (RNTP) Entreprise d’état, était équipée des engins de travaux publics et basée sur l’étendue du territoire du Congo-Brazzaville.

Joachim Yhombi Opango a été directeur général de la RNTP. Pour quelles raisons la RNTP avait-elle été liquidée ? Et, par quelle structure avait-elle été remplacée ? La nature a horreur du vide. Plusieurs sociétés écrans du BTP créées par les membres du clan Sassou se sont engouffrées dans la brèche à l’image de Socofran d’Hubert Pendino et du cabinet de contrôle d’Athanase Ngassaki, actuel directeur de cabinet du Ministre des Finances Jean-Baptiste Ondaye.



Résultat : plusieurs kilomètres de routes non entretenus, des routes imaginaires évaluées à plusieurs milliards de francs CFA, des chantiers abandonnés, des chantiers inachevés, des éléphants blancs sur l’étendue du pays…Face à l’échec de vingt ans de municipalisation accélérée et des grands travaux, l’enjeu est d’abord d’éviter que Jean-Jacques Bouya emmène le PCT et le clan Sassou dans le ravin. L’enjeu ensuite de ne pas faire la sourde oreille et de se voiler la figure. L’enjeu enfin est de montrer aux populations du Congo-Brazzaville la capacité du PCT de rebondir et de tirer les leçons de l’échec des travaux de Jean-Jacques Bouya, le baron de Haussmann de Tchikapika.

SISYPHE

Les grands travaux de Jean-Jacques Bouya et son mentor Denis Sassou Nguesso ressemblent à l’absurde caractérisé par le mythe de Sisyphe d’Albert Camus. Une punition divine, infligée à Sisyphe par des dieux grecs. Impoli, il fut condamné à rouler un rocher vers le sommet de la montagne d’où il retombait, pour répéter le même scénario.

Denis Sassou Nguesso, Anatole Collinet Makosso et Jean-Jacques Bouya vont-ils faire acte de contrition et ressusciter la RNTP ? Abandonnés par la puissance publique, les riverains de Moukondo, Massengo ; Kombo (congopage.com, 3 février 2023) comme ceux de Ngamakosso, Mayanga, de Pointe-Noire, Dolisie de la région de la Likouala n’ont pour seule option que bricoler des routes et des ponts avec du matériau de récupération. Ces quartiers périphériques sont pénalisés quand les pluies diluviennes font sortir les ruisseaux de leur lit causant la désolation parmi les habitants ce ces contrées. Personne ne semble se rendre compte que c’est dans l’absence de structures urbaines adéquates que prennent source les tensions sociales.

Sassou, Makosso et Bouya vont-ils s’inspirer de nos « ingénieurs en ponts et chaussées » de Moukondo, Massengo et Nkombo et redonner vie à la RNTP ? « Kou foua soni, kou mona passi ».

Benjamin BILOMBOT BITADYS