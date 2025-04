Sassou Nguesso et le pari manqué de l’émergence 2025

C’est le roi de l’esquive et de l’esbroufe (déploiement de manières et de propos fanfarons et hâbleurs ). Le fils de « Mama Mouébara » a troqué le costume de l’homme des actions concrètes contre celui de moulineur d’épithètes. C’est le costume qui lui convient le mieux. « Abacost ya africom éssimbi yé nzoto » avait chanté Ntesa Daliens (Ok-Jazz). Un brasseur de vent, bon chic, bon teint.

L’alchimiste

Tout ce qu’il touche se transforme en plomb. L’allocution de Denis Sassou Nguesso, le 31 décembre 2024 n’a pas convaincu les populations du Congo-Brazzaville qui fustigent la vacuité du message de fin d’année et la déconnexion du khalife d’Oyo. Denis Sassou Nguesso est un chef d’Etat hors sol. Il est enfermé dans une tour d’ivoire. Les membres du Parti congolais du travail (PCT), tels les moutons de panurge, qui avaient embouché en son temps le refrain de « l’émergence à l’horizon 2025 » et qui se projettent déjà sur l’élection présidentielle 2026, se sont félicités de la prise de parole de leur chef qu’ils ont élevé au rang de Dieu, le père.

Bilan globalement négatif

A l’horizon 2025, Denis Sassou Nguesso avait promis monts et merveilles aux populations du Congo-Brazzaville (routes, ponts, barrages hydroélectriques, hôpitaux, écoles, université, chemins de fer, ports, usines, PME-PMI, emplois à foison, il suffirait de traverser la route « missala pamba pamba ».

A l’heure du bilan, l’échec est patent. Le compte n’y est pas. Denis Sassou Nguesso a éludé la question de l’émergence 2025. Le natif d’Edou-Penda, dans la région de la Cuvette, qui n’assume pas son passif, n’en a soufflé mot. Denis Sassou Nguesso n’a pas réussi à assurer la diversification de l’économie. Denis Sassou Nguesso a échoué à créer un environnement favorable aux investissements directs étrangers (IDE).

Amnésie

Dans son discours de fin d’année, le 31 décembre 2024, aux populations du Congo-Brazzaville, qui ploient sous les ordures, Denis Sassou Nguesso n’a pas eu un mot pour celles et ceux qui ont faim, dorment à la rue ou dans des logements précaires, menacés d’inondations et d’éboulements des quartiers périphériques de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Ouésso. Denis Sassou Nguesso n’a pipé mot pour les populations du Congo-Brazzaville qui attendent depuis des mois les paiements des salaires, des pensions et des bourses. Pas un mot pour les victimes de sa politique économique soldée par un endettement massif, une désorganisation des services des finances publiques en opposant Jean-Baptiste Ondaye à Ludovic Ngatsé, un chômage endémique et un développement de la gabegie financière, les malversations financières et la corruption.

Dans l’esprit embrumé de Denis Sassou Nguesso, on efface tout et on recommence. Pas donc de mea culpa de sa part. Denis Sassou Nguesso a-t-il au moins pris conscience de l’impopularité et du rejet que sa personne suscite auprès des populations du Congo-Brazzaville ? Denis Sassou Nguesso qui se croit invincible est plus vulnérable que jamais.

Benjamin BILOMBOT BITADYS