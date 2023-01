Thierry Moungala, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement de Collinet Makosso, ne manque pas de bol. Sourire aux lèvres, il est venu se lamenter à Télé Congo que « la télévision congolaise est mal lotie ». Les ascenseurs de l’immeuble de Kombo sont défectueux, la clim ne fonctionne pas et les caméras sont obsolètes. Cerise sur le gâteau : les moyens roulants font cruellement défaut au personnel.

Il ne manque vraiment pas d’air, l’ami Moungalla.

Avoir les moyens de communication en panne, c’est le comble pour un pays qui a fait de la propagande son cheval de bataille.

C’est vrai que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Doté de la bagatelle de 200 millions de Frs Cfa en guise de budget mensuel pour son ministère (sa Pravda) il est paradoxal de voir Thierry Moungala Lezin se répandre en jérémiades. C’est l’hôpital qui se fout de l’hospice.

YACHT

Moungalla devrait imiter le ministre Raymond Zéphyrin Mboulou qui vient d’acquérir un luxueux yacht (sûrement le plus beau qui vogue sur le fleuve Congo) car cet obsédé sexuel ( ministre de l’intérieur) a souvent besoin de ramener de la chair fraîche de Kinshasa (des jeunes filles de joie) pour assouvir ses pulsions libidinales et alimenter en nanas les partouzes dont ses camarades du PCT raffolent.

En visite sur cet extraordinaire bateau amarré en face des tours jumelles de Mpila, une dame, philosophe, a eu cette réflexion : « Est-ce que la mort existe ? »

Le luxe insolent du bateau de Mboulou a dû donner le tournis à la pauvre personne car son comportement sur le bateau de luxe frisait la transe.

Quand on pense aux conditions dans lesquelles voyagent sur des barges d’une autre époque les passagers à destination de Mossaka, on le serait (en délire) pour moins.

PANAMA’S PAPERS

L’autre raison au commun des mortels d’avoir le vertige, ce sont les comptes astronomiques détenus par Sassou et ses compères du Chemin d’avenir dans les paradis fiscaux. Un seul compte de Sassou abrite au moins 360 millions d’euros. Or le bonhomme en possède au moins une vingtaine (connues). C’est à se demander si Sassou et ses ministres, tous originaires de La Cuvette, particulièrement d’Oyo, n’ont pas de l’airain à la place du cœur !

DOUANIERS STAGIAIRES

Une énième occasion de fustiger le népotisme de nos frères de la Cuvette est la méthode avec laquelle ils ont composé la listes des boursiers congolais sélectionnés pour aller étudier le métier de la douane au Burkina Faso cette année scolaire 2022.

« Ils se sont basés essentiellement sur l’ethnie Mbochi pour confectionner cette liste »s’est indigné Brice Landry Decaux dans sa Matinale du 18 juin 2022.

Laurent Botséké dénonça en son temps cette maladie infantile du PCT :

« Tribalisme éloko nini ? Ozali Vili olingui sé mo Vili »

Ici, en l’espèce, les Mbochi n’aiment que les Mbochis d’Oyo et un peu de Boundji.

« Ils ont occupé toutes les Régies Financières comme si cette tribu avait le monopole de la Comptabilité, comme si les autres ethnies n’avaient pas de cadres » a soupiré Decaux.

DEMOGRAPHIE

C’est d’ailleurs avec morgue qu’une affiche de l’Ambassade congolaise à Paris informe le public que les Kongo habitent le Sud du Congo (ce que tout le monde sait) , que les Mbochi occupent le Nord et qu’ils seraient démographiquement les plus nombreux du pays. Le saviez-vous ? Euh...première nouvelle.

MARCHÉ JUTEUX DE LA MORT

A propos du funèbre, saviez-vous qu’il existe une nouvelle morgue à Djiri-Brazzaville ? Eh bien cette morgue a fermé. Le CHU a récupéré la gestion des centaines de nos compatriotes qui meurent chaque jours à Brazzaville. Une OPA qui a suscité une très grande tristesse et désolation des travailleurs en thanatologie de Djiri. Les ouvriers « de la mort » du site de Djiri sont tous désormais au chômage alors que le secteur funéraire est réputé « porteur » au Congo-Brazzaville.

L’éphémère maire de Brazzaville, le camarade Guy Marius Okana, disait avec fierté que « La morgue est l’un des poumons économiques de la municipalité. »

On vient d’ôter le pain à la bouche aux malheureux ouvriers du mortuaire.

La mort dans l’âme, les employés de la défunte morgue de Djiri n’ont plus que leurs yeux pour pleurer à chaudes larmes.

Sous Sassou, l’économie de la mort est juteuse. C’est triste. On comprend alors pourquoi les charognards du PCT ont tué symboliquement des embaumeurs funèbres de Djiri. Leur unité de production portait le nom poétique « La main verte. »

Ces malheureux n’ont qu’un envie : qu’on ressuscite leur outil de travail. La mort est leur moyen de vivre. Le PCT les a littéralement tués.

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Toujours sur le registre de la furia et du pathos, le ministre Henri Djombo, furibond, a menacé de représailles toute personne qui montrerait dans les médias les inondations de La Likouala. La montée des eaux a engendré des drames dans cette région pourtant « totalement acquise au PCT. »

Henri Ndjombo a intérêt de mettre de l’eau dans son vin. Car c’est un milliardaire que par dépit ses compatriotes auraient raison de jeter à la mer, tant il a mené la région dans un naufrage économique.

Sassou, décoré à Paris (en compagnie de Jean-Dominique Okemba) pour son combat titanesque pour l’environnement et notamment son acharnement pour faire valoir le Fonds Bleu, aura beau jeu de dire que ce n’est pas lui qui est à l’origine du réchauffement climatique même si, comme JDO, on pourrait aussi le surnommer MORO A NZAMBE, ce qui signifie « semblable à Dieu. »

On ne demande pas à Dieu Sassou de construire une Arche comme Noé durant le Déluge pour sauver les siens.

A supposer que Sassou ne soit pas à l’origine des pluies dévastatrices de la Likouala ; qu’est-ce qui l’empêche alors, comme Hercules, de faire de grands travaux dans cette région 100% acquise au PCT ou alors d’équiper les malheureux villageois de Ndjombo en bateaux ultra-modernes comme celui de Mboulou ?

Sassou et Jean-Jacques Bouya sont cités dans l’enquête sur les paradis fiscaux comme étant les propriétaires de comptes hallucinants susceptibles de développer le Congo en un clin d’œil si cette kleptomanie était mise au service de l’émergence et si, eux, n’étaient pas tribalistes.