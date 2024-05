Une décision déchirante : l’avenir incertain de l’accueil des étudiants congolais à l’Académie de Football G3A à Ilkeston, au Royaume Uni

Avec une profonde tristesse, nous annonçons aujourd’hui une décision déchirante prise par les partenaires de l’Académie de Football G3A, une décision qui risque de mettre un terme à notre projet d’accueil d’étudiants congolais au sein de cette académie pour l’année académique 2023 -2024.

Jusqu’à notre dernière réunion, tout se déroulait pour le mieux.

Cette réunion, qui s’est tenue le lundi 19 février 2024, a été l’occasion de répartir les responsabilités ainsi que les charges entre l’Académie et l’État congolais.

Et, la répartition a été faite comme suit :

G3A Football Academy accepte ce qui suit :

Fournir un excellent coaching par des entraîneurs titulaires de la licence UEFA B.

Offrir aux joueurs des opportunités de se développer dans le football grâce à des entraînements et des ligues/rencontres compétitives.

Fournir aux joueurs/étudiants la meilleure éducation possible pour leur permettre de terminer le cours avec un minimum d’anglais et de mathématiques, menant à un diplôme de niveau 2 ou 3 en sport.

À la fin du cours, possibilité pour les joueurs de poursuivre leurs études grâce à notre programme universitaire de 1 à 3 ans.

Fournir des programmes de gymnastique pour que les joueurs les complètent.

Fournir aux joueurs un plan alimentaire pour la durée du cours.

Fournir des opportunités dans le système anglais des ligues non professionnelles et professionnelles.

Fournir des cours optionnels d’entraîneur ou d’arbitre.

Possibilité de gagner de l’argent grâce à l’entraînement ou à l’arbitrage.

Fournir une voie d’accès aux U21 de G3A FC.

Fournir le transport aller-retour pour les matchs à l’extérieur.

Avoir une assurance responsabilité civile et une assurance entreprise.

Le gouvernement congolais accepte ce qui suit :

Fournir un logement pour les joueurs rejoignant G3A Football Academy.

Fournir le transport aller-retour vers et depuis Ilkeston Town FC.

Fournir des repas appropriés pour tous les joueurs.

Fournir aux joueurs des vêtements/chaussures de football.

Payer les frais initiaux au début du mois d’août chaque année avant l’inscription des étudiants au cours.

Payer un dépôt de 200 £ NON REMBOURSABLE pour les tenues de match des joueurs et les tenues d’entraînement à payer en mars de chaque année.

Assurez-vous que tous les joueurs ont 16 ans (nés entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2008).

Payez pour que les entraîneurs se rendent au Congo pour sélectionner les joueurs ou envoyez des vidéos des joueurs pour que nous puissions faire la sélection.

Fournissez une assurance pertinente pour tous les joueurs/étudiants.

Fournissez à tous les joueurs/étudiants un visa éducatif pour entrer dans le pays.

Payez pour tous les frais médicaux/rendez-vous médicaux pendant le séjour au Royaume-Uni.

Programme hebdomadaire

Aussi, avons-nous établi le programme hebdomadaire de G3A FC qui sera le suivant :

Lundi – Entraînement de football de 10h à 12h. Cours de mathématiques de 13h30 à 15h. Gymnase de 17h à 18h.

Mardi – Cours de sport de 9h à 12h. Entraînement de football de 13h à 15h.

Mercredi – Jour de match (coup d’envoi à 11h ou 13h).

Jeudi – Cours de sport de 9h à 12h. Gymnase de 12h30 à 13h30. Cours d’anglais de 13h30 à 15h30.

Vendredi – Éducation de 9h à 14h. Entraînement de football de 14h à 16h. Gymnase de 17h à 18h.

Samedi – Jour de repos (Séances de gym optionnelles ou match pour les U18 de G3A FC).

Dimanche – Jour de repos (Séances de gym optionnelles/récupération).

A la fin de la réunion, nous avons obtenu l’autorisation de transmettre à notre gouvernement la fiche technique de cette réunion.

Suite à la réception de cette fiche technique par courriel, nous l’avons envoyée à l’ambassade, accompagnée d’une lettre d’information adressée au ministre des sports.

Cependant, de manière surprenante, les partenaires de l’Académie de Football G3A, réunis après notre rencontre de lundi, ont refusé d’accueillir des étudiants congolais.

Ils ont probablement confondu le Congo-Brazzaville avec le Congo-Kinshasa, où des manifestants auraient vandalisé des biens à l’ambassade du Royaume-Uni à Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Effectivement, les Congolais de Kinshasa accusent les États-Unis et le Royaume-Uni de soutenir le Rwanda qui agresse leur pays, la République Démocratique du Congo.

Cela démontre que ce ne sont pas seulement les élèves du primaire qui ont besoin de cours de géographie...

Nous avons rapidement été informés de cette décision et nous avons immédiatement clarifié la situation.

Cependant, la question demeure : serons-nous en mesure de changer l’avis des partenaires de l’Académie de Football G3A ?

La poursuite de notre projet dépend désormais de leur volonté de rectifier cette incompréhension.

Des lecteurs nous ont demandé d’ajouter à la fin de ce texte que le Congo-Brazzaville doit faire d’énormes efforts pour se faire connaître également, car cet incident ne serait pas le premier.

Dans de nombreux pays ou auprès de nombreux peuples, le Congo-Kinshasa est mieux connu que le Congo-Brazzaville pour diverses raisons.

Peut-être devrions-nous écrire Congo avec un K pour faire la différence et être conforme aux langues bantoues qui n’ont pas la lettre C.

Serge Armand Zanzala