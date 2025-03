UPYA Center Pointe-Noire : Un nouveau chapitre d’innovation en matière d’éducation en Afrique

Lancement du premier centre UPYA Center à Pointe-Noire

Depuis Octobre 2024, UPYA Center est fier d’annoncer le lancement de son premier centre à Pointe-Noire, mettant en lumière son engagement envers l’éducation de qualité et l’essor des compétences en STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) en Afrique.

Un début prometteur en chiffres

25 élèves sélectionnés à l’issue d’un concours hautement sélectif organisé en juin 2024, UPYA Center a eu le plaisir d’accueillir 25 élèves, avec l’accord de leurs parents. Avec un taux de présence exceptionnel de 90 %, nous constatons déjà une motivation et un engagement remarquables de leur part.

7 matières dispensées dont plus de 80% axées sur les STEM

Le centre propose actuellement un programme enrichissant avec 7 matières clés : Mathématiques, Physique-Chimie, Électricité, Électronique, Informatique, Anglais et Développement Durable. Grâce à des contenus pédagogiques innovants et à des ateliers pratiques, nous révolutionnons les pratiques d’enseignement en Afrique, offrant ainsi à nos élèves une expérience d’apprentissage unique.

La Technologie au Service de l’Apprentissage

Pour faciliter l’acquisition des compétences essentielles du monde d’aujourd’hui et de demain, UPYA Center mise sur la technologie et le digital comme leviers d’apprentissage. Nos étudiants bénéficient d’une salle entièrement équipée d’ordinateurs portables, leur permettant de manipuler les outils informatiques avec aisance et de développer leurs compétences.

UPYA Center n’est pas simplement un établissement éducatif ; c’est un véritable incubateur de talents et d’innovation. Notre mission est de préparer les jeunes esprits de demain en leur offrant les ressources et les outils nécessaires pour exceller dans un monde en constante évolution.

Nous sommes impatients de partager les prochaines étapes de notre parcours avec vous et de contribuer au rayonnement de l’éducation en Afrique. Restez connectés pour plus d’informations et d’actualités !