Visite du Président Félix Tshisekedi à Oyo : Le Baiser de Judas ?

Le 10 mai dernier, le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, s’est rendu à Oyo, une ville située à 400 kilomètres de Brazzaville, la capitale de la République du Congo.

Cette visite de travail, censée renforcer les liens entre les deux nations, a pris une tournure dramatique une semaine plus tard avec la tentative de coup d’État visant le président congolais, Félix Tshisekedi.

Une visite sous tension

L’arrivée de Félix Tshisekedi à Oyo avait été marquée par une série de rencontres officielles, dont celle avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso.

Les images des deux présidents échangeant des accolades chaleureuses avaient été largement diffusées, symbolisant une coopération entre les deux pays voisins.

Cependant, les apparences étaient trompeuses.

La Menace silencieuse : Christian Malanga

Selon plusieurs sources concordantes, Christian Malanga, l’instigateur présumé du coup d’État, avait séjourné à Brazzaville deux semaines avant qu’il ne traverse le fleuve Congo.

Malanga, une figure controversée de la diaspora Rdcienne connue pour ses ambitions politiques et ses critiques acerbes du gouvernement en place à Kinshasa, aurait bénéficié du soutien des autorités politiques et militaires du Congo-Brazzaville.

Des conversations compromettantes

Les investigations menées après la tentative de coup d’État ont révélé des éléments troublants.

Les dernières conversations identifiées dans le téléphone de Malanga avaient été échangées avec des généraux de la République du Congo.

Ces communications laissent entendre une complicité entre Malanga et certains hauts gradés des Forces armées congolaises, soulevant des questions sur le rôle potentiel des autorités congolaises dans cette conspiration.

Baiser de Judas

Pour de nombreux citoyens de la RDC, les accolades de Denis Sassou Nguesso à Félix Tshisekedi résonnent désormais comme un véritable baiser de Judas.

L’analogie, empruntée à la célèbre trahison de Judas Iscariote dans le Nouveau Testament, illustre le sentiment de trahison ressenti par le peuple congolais.

Cette comparaison poignante met en lumière la duplicité apparente de la situation où un geste de paix et d’amitié masque en réalité une intention hostile.

Les conséquences diplomatiques

Cette tentative de coup d’État avortée a des répercussions majeures sur les relations diplomatiques entre les deux pays.

La méfiance est désormais de mise, et la RDC pourrait revoir sa politique étrangère vis-à-vis de son voisin.

Des enquêtes sont en cours pour déterminer l’étendue de l’implication des généraux congolais et les mesures à prendre pour prévenir de telles menaces à l’avenir.

Une réception encombrante

La visite de Félix Tshisekedi à Oyo, initialement perçue comme un geste de rapprochement, s’est transformée en une crise diplomatique majeure.

Le coup d’État manqué orchestré par Christian Malanga et les preuves de complicité avec des généraux congolais révèlent une trahison profonde.

Pour la RDC, cette affaire rappelle que les relations internationales sont souvent entachées de duplicité et de dangers cachés.

La vigilance et la prudence s’imposent plus que jamais pour le président Tshisekedi et son gouvernement dans leurs interactions avec les nations voisines.

Serge Armand Zanzala,

Journaliste et écrivain