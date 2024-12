Anticiper sur les phénomènes, en les analysant sous différents aspects et en en proposant des approches de solutions, la démarche prospective du docteur Michel Innocent Peya croise bien les postulats fondés sur la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso, qu’il a toujours soutenue dans ses différents ouvrages. À Bakou en Azerbaïdjan, où il a pris part à la 29ème Cop, l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya, s’est une fois de plus imposé en porte étendard de cette vision de Président congolais. Constant dans sa pratique devenue coutumière pour lui, l’Homme a conforté sa présence physique à Baku, par un apport littéraire, à travers ses récents ouvrages qui collent au thème même de la conférence, déclinant les enjeux thématiques sous-tendus par les actions entreprises par le Président Denis Sassou N’Guesso. Précurseur, face aux dangers climatiques et à la nécessité de protéger l’environnement, le Président congolais mène une politique volontariste de restauration et de préservation des écosystèmes. Un vivier d’actions que l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya a une fois de plus vulgarisé à Bakou à travers ses écrits.

Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan a été au cœur de l’actualité écologique et environnementale mondiale, en abritant du11 au 22 novembre 2024, la 29ème conférence internationale des Nations-Unies sur les changements climatiques.

Si en 2023 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, les débats avaient tourné autour de la question des énergies fossiles, à Bakou, les délégués de plus de 200 pays, les experts, les représentants des organisations non gouvernementales ainsi que les associations œuvrant en faveur d’un environnement propice au bien-être collectif, ont porté leur attention sur la lancinante question des finances climatiques. Un enjeu de taille qui exige des nations une profonde réflexion, afin de fixer un nouvel objectif de financement, destiné à soutenir les États les plus vulnérables aux effets néfastes des changements climatiques.

Au stade olympique de Bakou où s’est ouvert la conférence, les chefs d’État et de gouvernement ainsi que d’autres personnalités présents à Bakou ont délivré leur message sur l’action climatique, à l’instar du président de l’Azerbaïdjan, hôte de la conférence, qui a salué les éminents participants pour leur présence à Bakou.

António Guterres, secrétaire général de l’ONU a pour sa part dégagé les enjeux de cette conférence des Nations-Unies sur le climat.

Du haut de la tribune de la Cop 29, le Président congolais Denis Sassou N’Guesso qui a toujours marqué de sa présence ce grand rendez-vous annuel, a d’abord salué les autorités azerbaïdjanaises pour l’organisation de cet évènement, avant de rappeler à tous l’intérêt que le Congo accorde aux enjeux climatiques et questions écologiques depuis plusieurs décennies déjà.

Actant les atermoiements dans la justice climatique, Denis Sassou N’Guesso a relevé à ce propos, la non application des accords de Paris dans lesquels tous avaient placé leurs espoirs. Il s’est dit préoccupé par le financement climatique dont l’apport n’a pas été à la hauteur des engagements. Aussi a-t-il appelé à une justice climatique et une transition écologique justes, pour que les pertes et dommages soient pris en compte.

Denis Sassou N’Guesso a également mentionné les actions concrètes entreprises par son pays, qui a toujours placé les questions liées à la préservation de l’environnement au cœur de sa politique nationale et au centre de son engagement sur la scène internationale. Et de rappeler qu’en juillet 2024 à Brazzaville, le Congo a abrité la première conférence internationale sur l’Afforestation et le Reboisement.

Face aux enjeux de plus en plus pressants, l’heure de la théorie est révolue. Il est désormais temps d’agir, par la prise en compte de l’initiative congolaise d’afforestation et du reboisement à travers le monde.

Aussi, Denis Sassou N’Guesso a-t-il souligné que « liant l’intention à l’acte, afin de consolider le rôle essentiel des forêts dans la régulation du climat et pérenniser l’initiative d’un reboisement général, le Congo vient de soumettre à l’Assemblée générale des Nations Unies, l’adoption d’une résolution sur la décennie mondiale de l’afforestation et du reboisement. Par ailleurs, conjointement avec le groupe des pays forestiers africains dits du C-15, la république du Congo porte aujourd’hui, ce que l’on pourrait appeler une initiative de Justice climatique. Une démarche qui vise à inclure le capital naturel brut des pays, dans le calcul du PIB de leurs États. »

La présence de Denis Sassou N’Guesso à Bakou, reste le témoignage de son engagement légendaire en faveur du climat. Une dynamique qui prenait corps il y a un peu plus de quarante ans, alors que cette vision qui viendra avec le temps une doctrine idéologique et politique, n’était encore , en Occident, que le fait de quelques « Robins des bois ».

Constant dans son action visant à promouvoir et à vulgariser par des supports littéraires les initiatives écologiques du Président Denis Sassou N’Guesso dont le leadership dans le domaine est désormais reconnu et salué par ses pairs, l’écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, a éloquemment joué sa partition à la Cop 29 à Bakou, en véritable Ambassadeur des Droits et Devoirs de l’humanité et de l’Environnement.

À Bakou, l’Homme est arrivé à la Cop 29, avec dans les bras des ouvrages fraichement publiés, parus aux Éditions Tropiques Littéraires à Paris, en octobre 2024. ‘’Justice climatique – Engagements et ballets diplomatiques de Denis Sassou N’Guesso pour l’équité des peuples du monde’’ et ‘’ Santé climatique, urgence humanitaire – Denis Sassou N’Guesso au front du rendez-vous mondial de l’OMS’’, mais aussi ‘’Finances climatiques’’, ainsi que d’autres ouvrages précédemment publiés. Des ouvrages traduits en plusieurs langues.

La présence de Michel Innocent Peya a produit son effet accompagnateur de l’action écologique du Président Denis Sassou N’Guesso.

Loin d’attirer à lui la lumière que génère ses écrits et ses prises de position éminemment salués, l’écrivain chercheur congolais s’est investi à promouvoir et à vulgariser la vision écologique du leader écolo visionnaire Denis Sassou Nguesso.

Outre les sollicitations des médias, Michel Innocent Peya s’est adonné à des dédicaces de ses livres à l’endroit des personnalités de hauts rangs, ainsi que des participants, auprès desquels il est devenu une véritable référence sur les questions climatiques.

D’autres ont tenu à immortaliser la rencontre avec l’auteur par des clichés photos, à garder en souvenir de la rencontre avec cet homme qui fait la fierté de son pays, mais aussi de l’Afrique, pourquoi pas de l’humanité toute entière, tant le combat qu’il mène et la cause qu’il porte sont de dimension planétaire.

En investissant son intellect et son action littéraire à la cause du climat, sur fond des idées écolo-visionnaires du président Denis Sassou N’Guesso, l’écrivain-chercheur Michel Innocent Peya, a, en véritable auteur de best-seller qu’il est, traduit le sens d’un engagement fondé sur des valeurs qui se perpétueront par-delà les âges, un legs à la postérité, ainsi que s’y emploi le Président congolais.

En cela, la contribution du docteur Michel Innocent Peya à la Cop 29 à Bakou, aura porté bien haut l’étendard du Congo, en relevant avec force-détails, l’action éclairée du Président congolais dans la lutte contre le réchauffement climatique, générateur de toutes les catastrophes d’une nature en furie, dont les humains subissent les affres, et pour lequel il est plus que temps d’agir.

Bertrand BOUKAKA/Les Échos du Congo-Brazzaville

Mise en ligne le : 29 novembre 2024